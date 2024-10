Colapinto y su sueño de conocer a Messi: “Es el mejor de la historia”

El piloto argentino de la Fórmula 1, Franco Colapinto, no pudo ocultar su admiración hacia al rosarino Lionel Messi al sostener que “siente que es el mejor de la historia” y reconoció que “fue su ídolo desde pequeño”.

En una entrevista en The Fast And The Curious, el corredor de la escudería Williams llenó de elogios al “10” de la Selección argentina, que convirtió un hat-trick y dio dos asistencias en la victoria del conjunto albiceleste ante Bolivia por 6-0, el pasado martes en el Estadio Monumental, por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

"Me encantaría conocerlo en algún momento. Siento que es el mejor de la historia del fútbol", exclamó el pilarense. Además, habló de lo lejos que se encuentra de estar a la altura del jugador del Inter Miami, a pesar de estar en boca de todos por sus recientes actuaciones en la máxima categoría del automovilismo.

“Realmente no me siento a su nivel. Es como el mejor del mundo. Ha conseguido tantas cosas. Todavía hay tiempo, pero no me gusta cuando la gente hace esas comparaciones”, sentenció Colapinto. A su vez, el joven piloto reconoció que es un gran admirador de Messi y de todo lo que logró el capitán del elenco nacional. “Leo ha sido mi ídolo desde pequeño” dijo. Y continuó: “Ha logrado tantas cosas para nuestro país. Él es un gran deportista para Argentina. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para ser lo mejor que pueda en la F1”.

Por último, también se refirió a su futuro, ya que no tendrá asiento en la escudería suiza el año que viene, pero podría ocupar el lugar libre en Sauber como compañero de Nico Hülkenberg, aunque todavía no hay nada definido.

“Estoy haciendo todo lo que puedo para quedarme. Estamos trabajando duro para demostrar lo que puedo hacer este año y obtener una oportunidad en el futuro”, concluyó.