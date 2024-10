Tres pilotos de Junín corren en el arranque del play off final de la F-3 Metropolitana

Nuevamente, tres pilotos de nuestra ciudad competirán esta fin de semana en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata, iniciando el play off final de la Fórmula 3 Metropolitana.

Malek Fara (radicado en Capital Federal), con el auto Nº 16 del Porcelli Competición; Ignacio Quintana, con el Nº 20 del Castro Rácing; y Francisco Papaleo, con el Nº 30 de su nuevo equipo, el Satorra Competición, van a buscar sumar buenos puntos en la capital provincial.

Será esta la novena fecha del campeonato, la del inicio del play off final, destacándose que, además de los tres pilotos de nuestra ciudad, hay otros treinta anotados, completándose la programación con otras categorías. Hay anotados catorce autos del TC Mouras y veinte del TC Pista Mouras para correr en La Plata. Previo a esta programación, "Nacho" Quintana expresó:

"Quedé contento por el funcionamiento de la última fecha y, aunque me quedó el sabor amargo de no haber podido disputarla, comparto la decisión que se tomó. Contamos con un auto muy rápido para cualquier condición de pista y nos quedan tres fechas, las cuales vamos a correr con muchas ganas". Además, dijo: "Tengo un equipo que me respalda y hace un trabajo increíble, por lo que vamos con el objetivo de sumar, y agradezco a todas las publicidades que hacen un esfuerzo enorme para que yo esté corriendo, al igual que mi familia y el equipo”, completó Quintana.

Por su parte, Ignacio Papaleo -quien desde ahora cuenta con el asesoramiento del Satorra Competición- también encara con ganas la etapa final del campeonato 2024 y planea lo que se vendrá en 2025.

Luego de estar ligado a la familia Ponce de León, Papaleo destacó su felicidad "por poder estar presente en esta fecha. Lamentablemente, no estábamos siendo competitivos como queremos ser, hicimos dos pruebas en La Plata con el equipo para analizar datos y volver a ser lo que éramos a principio de año. De ahora en más esperamos ser competitivos de la mano de Gabriel Satorra, con la esperanza de clasificar entre los 'Tres de último minuto'".

Finalmente, Francisco Papaleo agradeció: "A Mariano Ponce de León, por todo lo que hizo por nosotros en este tiempo, y a todos mis sponsors”, concluyó el joven piloto de nuestro medio. Encabeza el campeonato Bautista Oliva, con 503,5 puntos, seguido por Máximo Evans, con 463, y por Ramiro Zago, con 402,5 unidades.

Por su parte, Malek Fara se posiciona décimo, con 290,5 puntos; Ignacio Quintana se coloca decimoséptimo, con 215,5, y Francisco Papaleo se ubica decimoctavo en el campeonato 2.024, con 194 unidades hasta el momento.