"Siempre fue mi pasión, porque nací con esto", dijo Pedro Nicolás Bulich sobre el deporte motor

Con jóvenes 39 años de vida, el piloto juninense Pedro Nicolás Bulich tiene ya "tres décadas sobre el lomo" en el deporte motor, que para él comenzó con un karting, cuando tenía solo nueve años e impulsado por su padre, el recordado Pedro Bulich.

Luego, "Nico" siguió compitiendo en categorías de automovilismo, en la Fórmula Renault Argentina, el Turismo Pista y, actualmente, lo hace en la competitiva categoría Clase 2 del Turismo Nacional, en la que fue destacado protagonista en la temporada 2023, especialmente en la segunda parte del campeonato.

El corredor local destacó que "Siempre fue mi pasión, porque nací con esto. Desde chico vi a mi papá trabajando y corriendo, siempre ligado a los autos de carrera, así que siempre me gustó. Ya a los nueve años tuve mi primer karting , es mi gran pasión y disfruto mucho cuando estoy sobre un auto de carrera".

Luego analizó la temporada 2023 del Turismo Nacional y el entrevistado dijo: "No quedé conforme, me hubiese gustado llegar a más, terminar más arriba en el campeonato.

Arranqué con un auto que fue un proyecto propio, preparando nosotros el motor y todo lo del auto. Empezamos con grandes expectativas, pero no se dieron los resultados y a mitad de temporada, hicimos un cambio grande, con otro auto. A partir de ahí tuvimos buenos resultados, con parciales destacados, siendo competitivos y estando entre los diez primeros en todas las carreras. En la última prueba del año pude ganar una serie y fue el mejor resultado del 2023, aunque repito que yo esperaba más, porque sé que en lo personal pude dar más, pero son carreras de autos y todo depende y pasa por diferentes factores. No fue en definitiva un campeonato positivo, pero si es importante correr en el Turismo Nacional y soy, obviamente un agradecido de estar en el TN, que para mi es la mejor categoría, la más linda y en la que me gustaría ser aún más protagonista", detalló.

Se hace cada vez más difícil poder seguir corriendo

La realidad del país en lo económico afecta también al automovilismo nacional y al respecto, Bulich consideró que "Se hace cada vez más dificultoso participar, uno pone mucho de su parte para estar en cada carrera, con presupuestos cada vez más altos, y para mí, que no vivo de esto, es cada vez mas difícil poder correr".

Luego dijo que "La temporada del Turismo Nacional empieza el 18 de febrero y la idea es seguir con el mismo auto, pero estoy aún muy lejos del presupuesto y de poder arrancar corriendo. Estos próximos días y semanas serán claves para definir mi continuidad o no, la idea es correr en esta categoría y si no llego con el presupuesto, analizaría un plan 'B' y si no se da, habrá que hacer un impasse y ver como se sigue dando todo más adelante.

También Pedro Nicolas Bulich destacó que "seguimos trabajando con la fábrica de karting PBK, siempre buscando llevar a la marca lo más alto posible. Todo está complicado, pero la satisfacción es que se obtuvieron varios campeonatos en 2023, con pilotos de todo el país que corren con nuestros modelos. Terminamos en este aspecto bien la temporada y esperamos arrancar bien arriba la actual, así que hay que seguir esforzándose para lo más adelante posible a nuestra marca", que lleva ese nombre en honor a su padre, Pedro Bulich.

A la hora de los agradecimientos y como corolario de la charla con Democracia, el piloto reconoció todo el apoyo que le brindan "Mi familia, amigos y todo la gente de Junín que me dio una mano en los momentos más difíciles. Siempre voy a tratar de representar a mi querida ciudad de la mejor manera posible", completó sus conceptos Pedro Nicolás Bulich.