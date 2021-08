Un nuevo clásico en la Fórmula Uno

La Fórmula 1 se apresta a instalar su gran circo, que ya lleva 70 años de vigencia, en el trazado de Hungaroring, escenario del Gran Premio de Hungría para ocupar la atención automovilística mundial el próximo fin de semana. En la previa, las expectativas de siempre, pero con un agregado: se encontrarán por primera vez en la pista Lewis Hamilton y Max Verstappen después del choque protagonizado por ambos en Gran Bretaña.

Encontronazo que dominó la escena por el choque en sí –espectacular y en una zona del circuito altamente peligrosa-, y los cruces posteriores de los dos protagonistas principales. Se dijeron de todo.

Dejaron en claro, durante las dos semanas que hay entre cada carrera, que la pelea por el título va a ser dura, los dos siguen muy enojados e inclusive que ambos equipos con sus dichos se han encargado de agregar más leña al fuego.

Para prueba de ello basta con repasar las declaraciones del jefe del equipo Mercedes Benz –la escuadra que cobija al multicampeón Hamilton-, quien advirtió ante los micrófonos que no se pueden descartar más accidentes en la Fórmula 1 entre ambos pilotos si no mantienen su rivalidad de una manera “deportiva”.

No caben dudas, a esta altura de las circunstancias, que el incidente ocurrido en Silverstone ha colocado la pelea entre el inglés y el piloto de Red Bull en un nivel superior y eso torna muy difícil predecir que podrá pasar de aquí en adelante.

El propio Wolff, sobre la batalla que se avecina en Hungría, estimó que “No será la última vez que peleen por una posición y ojalá puedan hacerlo de forma deportivo...Y, si no, veremos más colisiones”.

Para completar el ríspido panorama, desde Red Bull -el equipo de Verstappen-, también se encargaron de echar culpas sobre el campeón al responsabilizarlo del duro trance por el que debieron pasar en la prueba británica.

Y esto de los encontronazos dentro y fuera de la pista no es nuevo. En la máxima categoría del automovilismo mundial han existido legendarias rivalidades, dignas de recordar. En distintas épocas se establecieron verdaderos “clásicos” en los que no estuvieron ausentes los roces y los choques en cruces realmente memorables.

Hablar, en esa línea, de las rivalidades protagonizadas en distintas épocas por Jim Clark y Graham Hill, Niki Lauda con James Hunt y Ayrton Senna peleando a cara de perro con Alan Prost significa hacer un recorrido por las históricas batallas que ha generado la Fórmula 1.

Ahora es tiempo de Hamilton y Verstappen que ya han estado involucrados en una serie de refriegas a lo largo de toda esta temporada aunque ninguna de ellas de las características de la ocurrida en la competencia inglesa. En definitiva, Hungría recibirá a los 20 pilotos que protagonizan el mejor espectáculo fierrero del mundo, con un agregado especial: como sigue la pelea en pista de la que habla todo el mundo.