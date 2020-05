José María López subasta indumentaria con fines benéficos

Algunos pilotos guardan todos y cada uno de sus buzos de recuerdo, otros los regalan a amigos, otros al público y otros prefieren usarlos para hacer algún acto benéfico. Este es el caso del cordobés José María López, quien subastará indumentaria que haya vestido durante su trayectoria para ayudar a los que más lo necesitan. El remate solidario se realizará por las redes sociales.

"Sortearemos indumentaria mía para recaudar dinero y así poder ayudar a la gente que más lo necesita y que la está pasando muy mal. A uno no le cuesta, sobretodo porque hay un montón de cosas que mi familia va juntando. Me he sorprendido cuando vine y vi la cantidad de ropa que hay, como remeras de la Fórmula 1 nuevas, camisas, camperas", comentó "Pechito" López.

"Obviamente, separé algunos recuerdos de cada categoría y de cada auto, el resto será subastado", añadió el piloto del Toyota Gazoo Racing en el Mundial de Resistencia.

La vigencia del "Guille" Ortelli

Guillermo Ortelli es el único piloto de la actualidad del Turismo Carretera que corrió en pruebas de ruta, ya que el piloto de la vecina ciudad de Salto Argentino estuvo presente en la última competencia que se disputó en Santa Teresita (Buenos Aires).

La última competencia en ruta de Turismo Carretera se disputó en febrero de 1997 en la ciudad balnearia de Santa Teresita. Se la conocía como la vuelta “Triángulo del Tuyú”, recordó el periodista de Agustín Roca, Mauricio Mansilla en un informe.

Agregó que el ganador de esa competencia fue Eduardo Germán "Lalo" Ramos, piloto de Mechongué que dejó en el segundo lugar a Omar "Gurí" Martínez y en el tercero al "Flaco" Juan María Traverso.

Ya pasaron 23 años desde esa carrera y con el paso del tiempo, el único que sigue compitiendo en el la "máxima" es Ortelli, ya que el de Salto, en esa oportunidad, corrió con un Chevrolet azul cuya publicidad era una telefonía móvil.

El "Guille" largó esa final al lado de Juan María Traverso, en la quinta fila, pero no pudo completar la carrera, ya que la rotura de una varilla de válvula lo dejó al costado del camino, en sus inicios como piloto del Turismo Carretera, categoría que lo vio coronarse campeón siete veces.