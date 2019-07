Un golpe en la largada le quitó chances a Fiamma Tabella

El pasado fin de semana, la piloto de Chacabuco radicada en Junín, Fiamma Tabella, fue parte de la quinta fecha del Kart Plus, categoría que cumplió ya la primera mitad de la temporada 2019.

Si bien los resultados no terminaron de la manera que se estaba, la chacabuquenes quedo conforme con el funcionamiento del karting que condujo.

Tras los entrenamientos previos, Fiamma salió a clasificar y pese a no quedar conforme logró el quinto mejor registro.

En la serie, Tabella completó las ocho vueltas de carrera en la misma posición, aunque ya con un kart mucho más a su gusto.

A la hora de la final, el “malón” de 21 autos llegó apretado a la primera curva del circuito, y allí los seis primeros se tocaron y quedaron a un costado de la pista, algunos de ellos muy golpeados.

Por fortuna, el karting de Fiamma fue uno de los que menos rotura sufrió, aunque le valió dos vueltas para poder salir de aquella situación.

Una vez con el karting en competencia nuevamente, se concentró en ver la bandera a cuadros, objetivo que cumplió tras ocho vueltas, totalizando dos menos que el líder.

Quedó conforme

Luego de la carrera en Zárate, Fiamma consideró que “Pese al accidente quedamos muy conformes con los tiempos que realizamos, con eso se demuestra que cuando la suerte esta de nuestro lado los resultados pueden ser muy buenos, solo nos resta poder redondear una carrera”, comentó Tabella en boxes.

La próxima fecha de la Kart Plus será los días sábado 3 y domingo 4 de agosto, nuevamente en trazado de la ciudad bonaerense de Zarate.