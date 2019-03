Sin Loeb, Hyundai confirmó sus pilotos para la Argentina

La carrera del Rally Mundial FIA WRC en Argentina no tendrá a Sebastien Loeb entre sus anotados este año, puesto que el piloto que ahora conduce para Hyundai no figura en la grilla de inscriptos de la escuadra.

El 39º Rally Argentina, organizado por el Automóvil Club Argentino (ACA), verá a Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen y Dani Sordo a bordo de los i20 WRC.

Este conjunto ha conseguido dos victorias en las últimas tres ediciones de la carrera en Sudamérica. Hayden Paddon se impuso en 2016 y Neuville en 2017. En 2018 no lograron la victoria, pero el belga consiguió ser escolta de Ott Tanak y el 3° fue el español Sordo.

Mismos equipos

Thierry Neuville y Nicolas Gilsoul suman ya tres subcampeonatos trabajando juntos (2016, 2017 y 2018). Andreas Mikkelsen y Anders Jager-Amland alternan carreras aún sin emular los triunfos que tuviera en Volkswagen dentro del equipo coreano Hyundai. Por último, Dani Sordo y Carlos del Barrio llevan muchos años en el calendario y los caminos de tierra son su superficie preferida de competición. La tarea del año pasado en Argentina es la mejor lograda por ellos.

Primeros anotados en wrc 2

Desde Japón, Takamato Katsuta y Daniel Barrit (Ford Fiesta R5); desde Bolivia Marco Bulacia Wilkinson junto al argentino Fabian Cretu (Skoda Fabia R5); y desde Argentina Martin Ibarra con Pablo Lema (Ford Fiesta R5).