El tribunal del TC le redujo la sanción al piloto Matías Rossi

El Tribunal de Apelaciones de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) resolvió el martes a la noche reducir a una fecha la suspensión hacia el piloto de Ford, el bonaerense Matías Rossi, por las declaraciones que formuló en diciembre pasado, en ocasión de la carrera del TC desarrollada en la ciudad de San Nicolás, correspondiente a la temporada 2018.

En la sesión celebrada durante la jornada, el Tribunal también le “perdonó” 50 mil pesos al oriundo de Del Viso y ahora le instauró una sanción económica de 150 mil pesos, pago que deberá acreditarse en favor de la Fundación Favaloro, antes del próximo 22 de febrero.

Originalmente, la CAF de la ACTC había castigado con dos fecha de suspensión y 200 mil pesos de multa al 'Misil', por las declaraciones que lanzó contra los comisarios deportivos, luego de la serie que sostuvo con Jonatan Castellano en la última carrera del pasado certamen, corrida en San Nicolás.

En aquella ocasión, Rossi había hablado de “robo”, cuando fue sancionado por “meter su automóvil” en la grilla de partida “por la salida de boxes en marcha atrás”

El piloto bonaerense apeló el castigo y ahora el Tribunal correspondiente le redujo la pena.

De esta manera, el piloto de Ford no podrá estar en la carrera inaugural de la temporada 2019, pautada en Viedma, aunque sí participará de la segunda prueba del calendario, a correrse el domingo 3 de marzo en Neuquén.



Ponte podría regresar al TC

Martín Ponte realizó un pedido formal para que la ACTC lo autorice a correr con Chevrolet y así poder volver al TC. Ya tendría una opción concreta.

Si hay un piloto que se ganó el cariño de la gente por su constante ida y vuelta en las redes sociales es Martín Ponte. Al piloto de Concordia varias veces le preguntaron cuándo volvería al Turismo Carretera, categoría en la que no está presente desde el 2017, y pareciera que esa posibilidad está más cerca que nunca.

Según lo publicado por Carburando, sitio especializado, el entrerriano mandó un mail formal para pedir el pase a Chevrolet y así poder competir. Habrá que esperar si la ACTC lo autoriza a pasar de marca y a regresar, ya que el año pasado no compitió en ninguna carrera por sus propios medios. Sí lo hizo en los 1000 kilómetros como invitado de Agustín Canapino y de la mejor manera, ya que ganaron la carrera.

Justamente el regreso estaría vinculado al apellido Canapino. Hace pocos días se vio una foto de Ponte junto a Alberto en las redes sociales. En esa misma publicación, el entrerriano preguntó: “¿Se viene?” abriendo las puertas de que sea una alternativa. A su vez, el domingo indicó mediante otros tweets: “Qué cerca todo”.

Vale recordar que Ponte no pudo continuar dentro de la categoría y se tuvo que bajar por problemas presupuestarios a mediados del 2017. Parecía que en el 2018 regresaría de la mano de Christian Dose pero esa posibilidad nunca llegó a concretarse. Con esta posibilidad tan cercana, el entrerriano volvió a la carga para poder retornar y con un equipo del calibre del de la familia Canapino con la que tiene una excelente relación. Resta el aval de la categoría.

Federico Pérez sigue gestionando

El piloto de Junín Federico Pérez sigue gestionando para intentar estar presente en la temporada 2019 del Turismo Carretera. Entre hoy y mañana, el corredor de nuestra ciudad tendría un panorama más claro sobre su futuro.

Según contó a Democracia, para intervenir en las quince fechas que tiene el campeonato deberá reunir un presupuesto que ronda los diez millones de pesos.

"Si voy a correr en el TC me gustaría que sea con respaldo económico, con cierta tranquilidad, no puedo estar por correr una carrera pensando que si me entra un cheque no voy a tener fondos para cubrirlo", indicó y también remarcó: "De estar me gustaría estar bien. Me gustaría ser competitivo y estar a la altura de las circunstancias. Me gustaría estar entre los mejores veinte, ese sería un primer objetivo".