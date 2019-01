Las chicas no solo van a querer divertirse...

"Las mujeres estamos de moda", dijo, recientemente en una entrevista, la española Cristina Gutiérrez, quien afrontará su tercer Rally Dakar con un proto Mitsubishi.

En esta 41ª edición del Dakar, undécima en Sudamérica, habrá récord de participación femenina en la competencia, con seis en moto, una en quads, ocho entre autos y SXS, y dos en camiones, lo que demuestra que no solo es una moda sino que, el género avanza, rompe estereotipos y consigue logros antes impensados.

Una de las competidoras con más experiencia será Laia Sanz (Nº 17), que buscará en su noveno Dakar, igualar o mejorar su noveno puesto de 2015, pese a que no llega con la preparación que hubiese querido por sufrir un virus en la previa. Tripulará una KTM.

Mirjam Pol (Nº 55), la primera mujer en motos en Sudamérica, irá por su séptimo rally y tratará de llegar a la meta, con la Husqvarna, como en cinco ediciones anteriores. Anastasia Nifontova (Nº 56) también conducirá una Husqvarna pero lo hará en la categoría Original, sin asistencia, por lo que su reto será aún mayor.

Gabriela Novotná (Nº 57, con Husqvarna) tendrá revancha este año, puesto que en el 2018, debutó y abandonó en la etapa 11, a poco de la llegada. La española Sara García (Nº 98) debutará con una Yamaha 450 y lo hará sin asistencia.

Otra rookie será la peruana Gianna Velarde (Nº 130), con KTM, quien superó un cáncer de ganglios "gracias a la moto", según mencionó en una entrevista.

La boliviana Suany Martínez (Nº 274) será la única piloto en quads (Can-Am), en su tercera experiencia en el Dakar, y buscará arribar a la meta, algo que no pudo lograr en las ediciones pasadas.

En autos, Cristina Gutiérrez (Nº 351) estrenará un prototipo Mitsubishi Eclipse Cross y tratará de completar su tercera cita. La italiana Carmela Liparoti encarará su undécimo Rally Dakar, con un Side by Side Yamaha, contando con Rosa Romero Font como navegante.

El segundo team femenino está compuesto por las alemandas Annett Fischer y Andrea Peterhansel (Nº 371), esposa de Stephane, con diez carreras sobre las espaldas.

La peruana Fernanda Kanno (Nº 411) va por su segunda aventura con una Toyota, mientras que la paraguaya Andrea Lafarja (Nº 426) debutará con la misma marca. La checa Olga Rouckova (Nº 435) se pasó de los quads a los buggys y va a pilotear un Can-Am.

Por último, dos mujeres navegarán sendos camiones Man: la holandesa Elisabert Hendrik (Nº 532) y la francesa Florence Deronce (Nº 542).