Púgiles de Junín combatirán en Villa Cañás

Un interesante festival de boxeo profesional y amateur se va a realizar el viernes 11 de enero en la vecina localidad de Villa Cañás, Santa Fe.

Allí van a combatir cuatro pugilistas que entrenan en nuestra ciudad a las órdenes del ex campeón sudamericano de peso welter,el pintense radicado aquí, Luis Dionisio "Cuty" Barrera.

Uno de sus pupilos, Emiliano "La Cobrita" Domínguez Rodríguez, quien volverá a ring buscando revertir la mala temporada 2018. El santafecino oriundo de Teodelina (ubicada a pocos kilómetros de Villa Cañás, por lo que será local), venía invicto hasta este año, habiendo ganado 21 peleas (siete por la vía rápida), pero en 2018 perdió -en enero en Francia- ante el local Mohamed Mimoune, dejando la condición de imbatido.

Luego, perdió dos veces por puntos ante Fabio Amitrano, por lo cual ahora buscará, a partir de enero, recuperar terreno perdido y volver a los primeros planos.

Por su parte, Héctor Andrés "La maquinita" Sosa buscará seguir con el invicto rentado, tras haber ganado las tres peleas que realizó este año, al superar a Emanuel Iriarte Monserrat (por puntos) y por fuera de combate a Alfredo Hugo Petkus y Gonzalo Ramon Garay.

El orientado por Luis "Cuty" Barrera buscará su sexto éxito profesional, siendo su récord de 5 triunfos en otras tantas batallas, tres por la vía del sueño.

Además, van a debutar como profesionales dos jóvenes con buena trayectoria como aficionados, Maximiliano Molina (oriundo de Nogoyá, Entre Ríos y afincado en nuestro medio), y el juninense Maximiliano Giles, quienes enfrentarán en sus debuts a rivales aún por confirmarse, al igual que los adversarios de Domínguez y Sosa.

En Ramallo

Por su parte, dos aficionados que entrenan a las órdenes del ex profesional Jorge Alberto Carvallo, Sebastián "Látigo" Luque y Alejandra "Locomotora" Rosa, tendrán acción el viernes 11 de enero próximo.

Se van a presentar ante exigentes rivales en dos de las batallas de la amplia velada a concretarse en la ciudad bonaerense de Ramallo.

Esta noche en La Federación

Esta noche habrá una amplia velada pugilística en la Federación Argentina de Box, Castro Barros 75 de la Capital Federal.

Boxeadores de renombre, promisorias figuras en ascenso y un duelo de fondo explosivo, anticipan la noche de “Boxeo de Gala” de la F.A.B.

El campeón sudamericano superwelter, el santacruceño Adrián “Chucky” Verón, se enfrentará al cordobés Leandro “El Gallo” Rojo, intentando defender por primera ocasión su corona, en el combate estelar de la velada

Verón (tres derrotas y 22 éxitos, con 14 nocauts), ex doble campeón latino welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y actual Nº 5 del ranking argentino superwelter, enfrentará a Rojo, quien tiene siete ganadas, tres perdidas y dos empates.

Más allá del duelo titular, una atractiva programación completa la cartelera. En un interesante combate de semifondo, en duelo de bonaerenses, el espigado representante de Burzaco, Luciano “Yiyo” Baldor (10 ganadas y dos perdidas), se enfrentará al natural de Florida (Vicentge López), Nicolás “El Rayo” Aquino (dos traspiés, un empate y 6 éxitos, tres por nocaut), en un enfrentamiento enmarcado en la división gallo y a la distancia de seis asaltos.

Por otra parte, en el principal combate complementario, el potente e invicto correntino Matías “Monzón” Lovera (un empate y 11 victorias, con 8 nocauts), actual Nº 3 del ranking argentino supermediano, se medirá al cordobés Emiliano “Porky” Vivas (5-11-1), en categoría supermediano, a seis rounds.

En otra atracción de la noche encuadrada en la división minimosca, la invicta santafesina radicada en Campana, Buenos Aires, Anyelén “La Peke” Espinosa (7 triunfos consecutivos), actual Nº 1 del ranking argentino minimosca, chocará contra la imbatida bonaerense Ayelén “Piru” Granadino (3 victorias en fila), Nº 5 del mismo escalafón, a seis capítulos.

Finalmente, la velada se completa con la contienda revancha entre el ex retador mundialista y ex campeón fedelatin y latino welter bonaerense Ezequiel “Epi” Martínez (8 derrotas, tres empates, una sin decisión y 42 triunfos, 16 nor fuera de combate), ante el correntino Gustavo “El Alacrán” Sánchez (un empate, 18 derrotas y 13 éxitos, 4 antes de lo pactado), en peso superwelter, a seis episodios, luego de que el 20 de junio de 2015 el bonaerense se impusiera en fallo unánime en seis vueltas en Los Polvorines.

La velada se complementará con un nutrido número de combates amateurs con los mejores créditos de la zona, en la temporada regreso del ciclo Boxeo de Primera Promocional, que será transmitido en vivo a través de TyC Sports Play (www.tycsportsplay.com) a partir de las 20.