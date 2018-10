Nicolás Bonello, bicampeón en la Promocional 1100 cc

A dos fechas del final del campeonato, el piloto nacido en Colón Nicolás Bonello, se consagró bicampeón (2017 y 2018) de la categoría Promocional 1100 del Sur Santafesino con ME Racing, equipo que además consiguió el tricampeonato consecutivo.

Cabe destacar que el conductor, que actualmente vive en Junín, no había sumado puntos de la tercera fecha del torneo, cuando fue denunciado por supuestas irregularidades en la tapa de cilindros que le prepara su team en cada carrera.

Tal es así que en esta semana, la Federación de Asociaciones de Pilotos y Clubes del Deporte Motor Santafesino resolvió: “Las tapas de cilindros que poseen la numeración final, se ajustan a lo reglamentado, ya que no se hallan expresamente prohibidas”.

De esta manera Bonello recuperó varios puntos congelados, y ahora con 258,5 unidades es nuevamente el campeón de la categoría. “Estoy contento, vamos a seguir corriendo hasta fin de año, viendo la posibilidad de encarar el 2019 en un turismo pista u otra alternativa”, informó a Democracia.

En el marco de la carrera del fin de semana pasado en Marco Juárez, el piloto exclamó que “fuimos con todos los chicos del ME Racing con las mismas ganas como si fuera la primera fecha. Fue un parque muy chico de autos, ya que la mayoría hicieron un complot en contra de la categoría para no ir, como método de presión para que la resolución de las tapas de cilindro salga en contra mía.”

“Esa medida tomada no les fue efectiva, ya que el veredicto de la Federación salió a favor de nuestras tapas de cilindros porque están perfectamente dentro del reglamento y de esa forma destrabamos los puntos de la tercera fecha en Marcos Juárez que habían quedado en suspenso”, destacó.

“Estamos muy contentos, ya que con este puntaje matemáticamente somos campeones. Estoy agradecido como siempre al equipo ME Racing, a la familia, amigos y sponsor porque realmente pasamos un año muy lindo de carreras con la satisfacción de lograr el bicampeonato, en mi caso, y el tricampeonato para el equipo”, subrayó.