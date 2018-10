Dominó Werner

Y un día volvió Mariano Werner a la victoria. No había sido buena la temporada para el equipo Peugeot hasta la cita de San Nicolás, circuito distante a pocos metros del taller del DTA Racing, allí donde se preparan los 408 del equipo oficial.

En la partida de la décima final del año, Werner le ganó en el pique a su compañero Néstor Girolami (Peugeot 408), quien transitó por el lado externo y esa situación la aprovechó Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), quien en el frenaje de la tercera variante se colocó en el sitio de escolta. Atrás se ubicaban los Chevrolet de Tomás Gagliardi Genné y de Bernardo Llaver.

Facundo Ardusso (Renault Fluence), quien largó 22º por la sanción del sábado, en pocos giros se posicionó entre los quince primeros con un gran ritmo. En el primer tercio de la prueba, el campeón transitaba en el 12º puesto, seguido por su coequiper Leonel Pernía (Renault Fluence), quien en el 14º giro lo superó y se metió décimo.

Sin novedades en la punta del pelotón, la acción se centró por el 9º lugar, el que defendía Facundo Chapur (Citroën C4 Lounge) ante los Fluence de Pernía y Ardusso. Recién en la vuelta 17º pudo el "Tanito" pasar al cordobés e ir a la caza de Damián Fineschi (Toyota Corolla). Ardusso, en tanto, quedó detrás de Chapur.

Pero Pernía fue por más y, en la ronda 21, dio cuenta del quilmeño y puso en la mira a Matías Rossi (Toyota Corolla), quien había sido superado por Carlos Merlo (Renault Fluence) unas vueltas antes. Un giro le bastó al de Tandil para ser el nuevo sexto, ya que, en el mismo momento, Girolami ingresó a boxes por un inconveniente en el motor de su Peugeot.

El ganador, dijo: "Agradecido a todo el equipo. Fuimos a fondo, no me dio chance Agustín de relajarme en ningún momento y es mérito del equipo, que sé lo que ha laburado para esto".

Con estos resultados, Agustín Canapino lidera el torneo con 196 puntos, seguido por Facundo Ardusso -finalmente noveno ayer-, con 177 unidades, y Leonel Pernía reúne 172.

La próxima fecha de la divisional será en el Autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires el domingo 4 de noviembre, con la disputa de los exigentes "200 Kilómetros".

Ganó Ogier

Sebastién Ogier sumó un nuevo triunfo en el Mundial de Rally, al ganar en Gales, escenario de la undécima fecha de la temporada, y le descontó a Thierry Neuville (5º con el Hyundai i20), quedando a solo siete unidades en el campeonato.

El galo, quien dominó gran parte de la prueba, pudo pasar al frente del clasificador en la penúltima etapa, en lucha mano a mano con Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), y completó la carrera en 3 hs. 6´12"5/19, superando al finés por solo 10´6/10. En tercera ubicación llegó el otro finlandés de Toyota, Esapekka Lappi, a más de 35 segundos.