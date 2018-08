El automovilismo nacional está de luto, por la muerte del ex piloto Néstor Gurini

"Imposible olvidar sus actuaciones, particularmente en las categorías de monopostos en las que descolló planteándole lucha y ganándole a las figuras más rutilantes del automovilismo nacional de ese momento.

Con Néstor Gurini se fue una de las figuras más destacadas del deporte motor platense quien se destacó no sólo en los trazados más famosos sino también por haber desempeñando durante años un rol que no es común entre los corredores de autos: la enseñanza de las técnicas de manejo de competición.

Gurini, en su dilatada trayectoria, no sólo alcanzó notoriedad en categorías nacionales como la Fórmula Renault el TC 2000, TC y Top Race, sino que también alternó, y con muy buen suceso en especialidades internacionales como la Fórmula 2 Codasur, la Fórmula 3 Sudamericana y el Superturismo Sudamericano.

En la Fórmula Renault, una clase que hasta el día de hoy, está considerada como una verdadera fábrica de talentos, conquistó los torneos de 1983 y de 1984 más el subcampeonato en 1985, una marca notable frente a lo que significaban las batallas que libraban quienes deseaban abrirse un camino en la difícil y peligrosa escenografía de las careras de autos.

Para tomar conciencia de las figuras que debió enfrentar durante aquellas memorables tenidas en los principales autódromos del continente, cuando compitió en la Fórmula 3 Sudamericana, el platense debió medirse a finales de la década del ´80 con figuras de la talla de Guillermo Maldonado, Miguel Ángel Guerra, Guillermo Kissling, Ricardo Risatti, Rafael Verna, José Luis Di Palma, el brasileño Pedro Muffato, Néstor Gabriel Furlan y Juan Manuel Fangio (II) por citar sólo a algunos. Nombrarlos, aún para aquellos que no siguen de cerca la actividad automovilística, sirve para otorgarle mayor magnitud a sus actuaciones.

Pero su presencia en el automovilismo no sólo se limitó al momento de acelerar y devorar kilómetros a la máxima velocidad. Fuera del habitáculo de un auto de carrera, se dedicó a la enseñanza del automovilismo y en ese marco fundó la ´Escuela de Pilotos Néstor Gurini´, por donde pasaron infinidad de aspirantes entre los que puede citarse, ni más ni menos que Agustín Canapino, múltiple campeón argentino del Turismo de Carretera, Turismo Competición 2000 y Top Race.

Hubo otras particularidades notables en el ex piloto fallecido ayer a los 64 años. En algún momento de su trayectoria regenteó su propio equipo -el “Gurini Motorsport”-que llegó a tomar parte de varias pruebas del calendario nacional y luego de varios años de actividad también tomó parte de la Fórmula 1 Mecánica Argentina en la que supo ocupar el peldaño más alto del podio. Jamás dejó de estar vinculado a la pasión por los fierros.

Otro dato que lo vincularon con la Ciudad tuvo que ver con su actuación en las carreras fundacionales del Top Race ya que en ese entonces la categoría -pretendiendo unir dos pasiones como el fútbol y el automovilismo- decidió que cada auto debía estar identificado con un club y Néstor Gurini llevó en su máquina la representación de Gimnasia y Esgrima La Plata.

El deporte platense, y el automovilismo en particular, pierde de esta manera a alguien que supo abrirse camino en una actividad que también es pasión de multitudes e históricamente ha exigido al máximo a sus cultores".