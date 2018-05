Matías Rossi encabezó el dominio de los Ford

Matías Rossi fue contundente en la primera clasificación del Turismo Carretera disputada ayer en la soleada tarde entrerriana de Concordia. El piloto del Ford Falcon Nº 15 encabezó el dominio de la marca que copó los primeros cuatro lugares, ya que detrás del corredor de Del Viso se ubicaron Juan Bautista de Benedictis, Mariano Werner y el juninense Gabriel Fernando Ponce de León.

Además, hubo otros dos representantes más del "ovalo" entre los 10 de adelante, Mauricio Lambiris en el octavo puesto y Emanuel Moriatis, quien se ubicó noveno.

Rossi marcó una clara diferencia, ya que su escolta terminó a 525 milésimas, mientras que el mejor Chevrolet fue el vigente campeón, Agustín Canapino, en el quinto puesto, a 722/1000 de Rossi.

Muy lejos finalizó el puntero del campeonato, Jonatan Castellano, que apenas alcanzó un opaco vigésimo tercer lugar.

Si bien Mariano Werner ocupó el tercer puesto, el entrerriano no giró con normalidad, ya que al momento de salir de boxes se encontró con el Chevrolet de Esteban Gini. "No me vio y me chocó cuando salíamos de los boxes, me quedó la dirección torcida y la trompa rota", manifestó el entrerriano.

Por su parte Pernía, Santero, Lambiris, Moriatis y Ardusso completaron los diez primeros lugares de la clasificación. Otro complicado fue Christian Ledesma, también protagonista del torneo, quien cerró el día en el puesto 24º, a 1,371/1000 de Rossi.

Las posiciones

En la primera clasificación de ayer, estas fueron las posiciones:

Ps. Pilotos/Marcas....................................... Tiempos/Difer.

1- Rossi, Matías/Ford Falcon ..........................1;40.532,1000.

2- De Benedictis, Juan B./Ford ......................1;41.057/0.525.

3- Werner, Mariano/Ford Falcon................... 1;41.098/0.566.

4- Ponce De León, Gabriel Ford...................... 1;41.156/0.624.

5- Canapino, Agustín/Chevrolet ....................1;41.254/0.722.

6- Pernía, Leonel/Torino ...............................1;41.262/0.730.

7- Santero, Julián/Dodge ............................. 1;41.358/0.826.

8- Lambiris, Mauricio/Ford ...........................1;41.374/0.842.

9- Moriatis,Emanuel/Ford Falcon.................. 1;41.404/0.872.

10-Ardusso, Facundo/Torino .........................1;41.461/0.929.

11-Trucco, Juan Martín/Dodge ...................... 1;41.492/0.960.

12-MazzaCane, Gastón/Chevrolet...................1;41.501/0.969.

13-Aguirre, Valentín/Dodge .......................... 1;41.554/1.022.

14-Fontana, Norberto/Chevrolet.................... 1;41.607/1.075.

15-Ortelli, Guillermo/Chevrolet ...................... 1;41.654/1.122.

16-Ugalde, Lionel/Ford Falcon....................... 1;41.660/1.128.

17-Gianini,Juan Pablo/Ford Falcon..................1;41.666/1.134.

18-Bonelli, Nicolás/Ford Falcon ......................1;41.686/1.154.

19-Silva,Juan Manuel/Ford Falcon..................1;41.695/1.163.

20-Urcera,José Manuel/Chevrolet..................1;41.819/1.287.

21-Gini, Esteban/Chevrolet ............................1;41.848/1.316.

22-Jalaf, Matías/Ford Falcon......................... 1;41.870/1.338.

23-Castellano, Jonatan/Dodge ......................1;41.893/1.361.

24-Ledesma, Christian/Chevrolet.................... 1;41.903/1.371.

25-Alaux, Sergio/Chevrolet ..........................1;42.004/1.472.

26-Spataro, Emiliano/Torino ........................1;42.029/1.497.

27-Catalán Magni, Juan T./Dodge ..................1;42.107/1.575.

28-Ruggiero, Alan/Torino ..............................1;42.150/1.618.

29-Okulovich, Carlos/Torino .........................1;42.202/1.670.

30-Savino, José Ignacio/Ford ....................... 1;42.228/1.696.

31-González, Nicolás/Torino .......................... 1;42.231/1.699.

32-Trosset, Nicolás/Dodge ............................1;42.284/1.752.

33-Angelini, Juan Marcos/Dodge ................. 1;42.362/1.830.

34-Ventricelli , Luciano/Ford .........................1;42.366/1.834.

35-Ebarlín, Juan José/Chevrolet ....................1;42.456/1.924.

36-Diruscio, Sebastián/Dodge ..................... 1;42.492/1.960.

37-Nolesi, Mathías/Ford Falcon ....................1;42.547/2.015.

38-Bruno, Juan Martín/Dodge ..................... 1;42.565/2.033.

39-Mangoni, Santiago/Chevrolet ................ 1;42.620/2.088.

40-Cotignola, Nicolás/Torino ........................1;42.708/2.176.

41-De Carlo, Diego/Chevrolet ........................ 1;43.244/2.712.

42-Mulet, Leandro/Dodge ........................... 1;43.690/3.158.

43-Dose, Christian/Chevrolet ......................1;43.971/3.439.