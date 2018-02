Las competencias especiales para 2018

Una de las novedades que tendrá el Turismo Carretera esta temporada será la conformación de un "mini torneo" con las cuatro competencias especiales, donde el ganador del mismo podría acceder a la Copa de Oro, si es que ya no se encuentra clasificado.

Neuquén, Termas de Río Hondo, Rafaela y Buenos Aires serán las cuatro competencias con un formato particular. El 11 de marzo en Centenario, la carrera Final será con cambio de neumático, mientras que en el trazado santiagueño volverá a utilizarse el sistema de sorteo para confeccionar la grilla de partida.

En tanto que en Rafaela nuevamente el ganador se llevará un millón de pesos. Nuevamente los "1000 Km" se disputarán en Buenos Aires.

Por otra parte, se llevó a cabo en Cipolletti, Río Negro, la primera presentación de la fecha apertura del calendario 2018 de Turismo Carretera que se desarrollará el próximo fin de semana del 16 al 18 de febrero en el autódromo de Viedma, escenario que por tercer año consecutivo inicia la actividad de la histórica categoría del automovilismo argentino.

Con Jorge Luis Legnani como conductor y moderador del evento, el panel estuvo integrado por el gobernador rionegrino Alberto Wereltineck, acompañado por su par neuquino Omar Gutiérrez, junto a los pilotos de Turismo Carretera, Matías Rossi y Mauricio Lambiris, y de TC Pista Lautaro de la Iglesia; el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, y el titular de la Asociación Automovilística Centenario Competición, Hugo Pascal.

Además, se realizó otra presentación de la competencia que se disputará en la capital rionegrina, en el Casino de Las Grutas, en donde se encuentra el Museo del Turismo Carretera, en el que están exhibidas la coupé Ford de Juan Gálvez, "La Coloradita" Chevrolet de Juan Manuel Bordeu, los Chevrolet de Roberto Mouras y Juan María Traverso, el Ford de Emanuel Moriatis y el Trueno Naranja de Carlos Alberto Pairetti junto a la Chevy del rionegrino José Manuel Urcera.



Finalmente, Ortelli no probará y no giró Gastón Mazzacane

"Decidimos ir a Viedma sin probar", declaró Gustavo Lema, dueño del equipo JP Carrera, al hacer referencia de que Guillermo Ortelli no probará su flamante Chevrolet antes del comienzo de temporada de Turismo Carretera, a pesar de que tenían previsto girar ayer en Olavarría.

Sus compañeros Valentín Aguirre y Juan Martín Bruno tampoco ensayaran con sus respectivas Dodge. En tanto que por el lado de TC Pista el único que tiene confirmado que probara es Luciano Trappa con su Chevrolet.

Por su parte, rápidamente se terminó el ensayo de Gastón Mazzacane en el autódromo "Roberto José Mouras" de La Plata, donde tenía previsto girar con su Chevrolet de Turismo Carretera.

Problemas en el motor le impidieron seguir adelante con los trabajos en pista, así quedó trunca la posibilidad de probar antes de la carrera de Viedma, donde se iniciará el campeonato,el venidero fin de semana.

El platense estaba con el motor de pruebas, aunque la rotura del mismo lo dejó sin poder continuar con el test. El equipo Dole seguirá en el Mouras durante todo el día, donde está girando Andrés Jakos con su Dodge de TC Pista.

¿ Irá a Balcarce el "Coronación" ?

Si bien no comenzó esta temporada, la gran novedad que el Turismo Carretera planifica en su calendario 2019 podría llegar en el "Coronación". Y para esa fecha apareció el nombre de Balcarce, el "Juan Manuel Fangio" que no tiene automovilismo desde el triste 13 de noviembre de 2011, el día que tras un grave accidente ocurrido en ese escenario falleció Guido Falaschi.

A partir de ese momento el trazado enclavado en "La Barrosa" no volvió a tener automovilismo. En el transcurso de estos seis años la pista permaneció intacta, sin complicaciones en el asfalto luego de la importante obra realizada en los meses anteriores a la fatídica competencia de 2011. También se hicieron algunas obras, como el retiro de viejos guardarraíl y la colocación de paredones sobre la recta principal.

En mayo de 2016 el escenario balcarceño fue inspeccionado por Carlos Bertrand Merino, quien llegó en representación de la FIA, y a partir de allí elaboró un informe con los trabajos a realizar para mejorar la seguridad. En el mismo figuraba que más allá de "entubar" el circuito era necesario ampliar las vías de escape en las curvas 1 y 2, limpiar y nivelar banquinas, realizar mejoras en el playón de boxes, colocar un cerco perimetral y reacondicionar caminos internos, entre otros puntos.

Si se toma como base ese informe, mucho trabajo habrá que realizar antes, y así Balcarce podría volver a tener Turismo Carretera. Por el momento sería una alternativa y todo dependerá de las obras, en función de mejorar la seguridad del trazado serrano.