Gabriel Ponce de León y su equipo se alistan para el inicio de la temporada

En una visita a la casa central que posee la empresa Río Uruguay Seguros, el destacado piloto de Turismo Carretera, el juninense Gabriel Fernando Ponce de León renovó su vínculo con la compañía y aprovechó la oportunidad para adelantar cómo se prepara para comenzar una nueva temporada dentro de la máxima categoría del automovilismo argentino.

Ponce de León contó que implementaron modificaciones dentro del equipo, entre ellas, la compra de motores propios que sin dudas constituye una mejora importante dentro de la estructura mecánica. Además, en referencia al cambio de reglamento del TC en relación al rendimiento de los autos, “Gaby” dijo:

“Eso va a permitir que la categoría quede muy pareja en las cuatro marcas Ford, Chevrolet, Dodge y Torino. En mi caso, lo que se le dio a Ford es justo y no creo que quede una marca por sobre la otra. A eso lo veo beneficioso para la categoría”.

En cuanto a la preparación física, técnica y psicológica que exige este tipo de competencias, el piloto explicó que dentro del automovilismo “se van incorporando figuras jóvenes que vienen con una buena preparación y eso hace que nosotros, los pilotos con un poco más de experiencia, tengamos que prepararnos y exigirnos más” porque “eso influye en el rendimiento final de una carrera y es lo que marca la diferencia”.

Consultado sobre las cuatro fechas especiales de TC dispuestas para este año, Gabriel expresó: “Para nosotros es un incentivo más, es muy bueno y acertado lo que ha hecho la categoría. También es un premio a estas cuatro fechas largas en las cuales no sólo hay que invertir un poco más de presupuesto, hay que hacer una logística diferente a nivel equipo. En los 1.000 kilómetros, por ejemplo, tenés que sumar a los pilotos invitados y en una carrera donde se produce más desgaste de lo normal, está bueno contar con esto para sumar puntos y poder entrar en la Copa de Oro Río Uruguay Seguros”.

Para finalizar y en cuanto a su vínculo con Río Uruguay Seguros, el piloto destacó que “Lo valoro mucho” ya que son varios años de relación con la aseguradora.

“Soy agradecido, lo hablaba con Antonio Chivetti (gerente de Producción), nosotros somos una familia a la que nos apasiona correr. En mi caso me toca ser el piloto, pero tanto mi mamá (Nilda), como mi papá (Roberto “Pity” Ponce) y mi hermano (Mariano) lo hacen, lo sufren y lo viven como yo. Para mí poder representar a una empresa de 60 años muy ligada al automovilismo y ver que lo siente con la misma pasión -más allá del aporte económico-, me motiva a seguir y por eso, con mi familia estamos muy agradecidos con todos los que componen RUS, por darme esta oportunidad y por seguir apoyándome en este nuevo año”, expresó Gabriel Ponce de León.

Trabajan en la puesta a punto del Ford

A poco del inicio de la temporada de “La máxima”, Gabriel y su equipo siguen los trabajos sobre el Ford, en este verano de muchísimo calor a diario.

Se trabajó mucho en el Ford del juninense, fundamentalmente en las modificaciones que debieron hacer en la cola del auto para que se pueda alargar el alerón.

“Toda mejora o beneficio que se le pueda agregar al Ford siempre ayuda. En este caso creo que en carrera se va a poder aprovechar mejor y eso es muy bueno porque nosotros los de la marca notamos que en competencia vamos perdiendo grip y por lo tanto ritmo”, dijo el destacado piloto de la marca del “óvalo”.



“El 2017 fue bueno en la primera parte y después estuvimos mal con el motor y sobre el final con inconvenientes con las diferentes puestas a punto. Ahora en el taller encontramos algunos problemas y haberlos encontrado nos deja tranquilos, porque sabemos los motivos que nos hicieron estar mal. Para el nuevo torneo tenemos que lograr un buen conjunto, chasis/motor, para encarar un año que como siempre en el TC sabemos que es difícil. Con respecto a lo que se viene el objetivo es más que claro. En este 2018 quiero entrar a la Copa de Oro y para eso, se está trabajando fuerte”, dijo “Gaby” a “Carburando”.

Por su parte Mariano Ponce de León habló de lo que se está haciendo en el Falcon y comentó: “Aprovechamos el verano para desarmar el auto de manera íntegra. Revisamos profundamente pieza por pieza, revisamos toda la parte eléctrica, le hicimos algunas reformas y luego pasamos a la parte de pintura, para finalmente comenzar a armarlo y dejarlo prácticamente cero kilómetro”, comentó “Nano”.