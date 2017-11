Gran fecha del Karting del Centro en Bragado

Con 98 karting en pista, mucho calor y el público que cubrió cuanta sombra presentaba el “Jorge Lizarraga” de Bragado, se desarrolló la anteúltima fecha de un ascendente Karting del Centro, que presentó la nueva categoría “Escuelita” para el próximo año.



Entre las presencias juninenses, lo más destacado fue la intervención de Sergio Castellani en los 125 directos (Zanella), quien estuvo primero en los entrenamientos, segundo en clasificación, ganó la serie pero fue injustamente recargado por no estar dentro del cajón. No obstante, el juninense ganó y ahora encabeza el campeonato de la categoría.

En los “puros” hubo una final que no dio respiro entre el veterano Rody Paolucci y Nano Arizcurre del equipo de Gastón Dammiano Sport, cerrando el podio el local Facundo Bruno. Muy buen trabajo de ascenso para Franco Gómez con un sexto puesto en un pelotón que entre la tierra no se perdonaban nada, era difícil mantenerse en pista. Mala fortuna para Fran Panet con un fin de semana para el olvido, quién dejará el “1” obtenido merecidamente en el campeonato 2016.

En la categoría 150cc, Juveniles A, buena remontada de Francisco Rodríguez Papaleo que en la serie rompió el motor y su equipo, manos a la obra, lo puso en pista, casi cuando cerraban el portón de boxes. Largó último y después de avanzar en un trazado que se iba deteriorando con el paso de las categorías, llegó a un merecido cuarto puesto.

También en 150 Juvenil "A" fue de la partida Iñaki Gutiérrez Ayerbe, cuarto en su serie y sexto en la final. Recordamos que esta categoría se define en la próxima jornada con dos postulantes, Ian Pierantonelli y Mateo Abat, ambos de la ciudad de Bragado.

La próxima fecha, premio coronación, será en Carlos Casares el 17 de diciembre.

Todos los resultados

En la 150cc, Juveniles A (final a 12vtas): 1. Mateo Abat (9:20.911), 2. Ian Pier Antonelli (4.035), 3. Julián García (17.091), 4. Francisco Rodríguez Papaleo (18.110), 5. Justino Villarrubia (20.137) y 6. Iñaqui Gutiérrez (27.750).

En la 150cc, Juveniles B (final relanzada 12vtas): 1. Alejandro Ventimiglia (9:31.385), 2. Emanuel Ruiz (1.709), 3. Santiago Fuentes (2.254), 4. Aníbal Jaime (3.996) y 5. Santiago Ascani (4.133).

En los 125cc xx, Cajero (final 16vtas): 1. Sergio Castellani (12:19.386), 2. Nicolás Bovio (0.888), 3. Rubén Roldán (1.263), 4. Agustín Placenti (9.256), 5. Nicolás Mitchell (18.292).

En la 125cc KMX, Promocional (final a 18vtas): 1. Horacio Paolucci (13:28.716), 2. Fernando Arizcurre (13:29.251), 3. Facundo Bruno (13:33.834), 4. Gustavo Arizcurre (13:38.945), 5. Kevin Barcovsky (13:39.488), 6. Franco Gómez (13:39.585), y 17. Francisco Panet (10 vueltas-6:18.256).

La palabra de los protagonistas

Sergio Castellani, ganador 125 cajeros Zanella: “Es el premio a todo el esfuerzo del equipo. Hicimos el uno en la tanda de pruebas, segundo en clasificación, la serie fue cuestionada, porque según el CD me adelante, para mí no, me dieron cinco segundos y quede tercero. Se larga la final, en la segunda curva, quedé segundo y empecé a acortar distancia con el puntero Nico Bovio, hice todo el gasto en esas seis vueltas pero cuando salimos de la tercera curva se mueve un poco su karting, metí la trompa bien pegado al fleje que delimita la curva, lo pasé por adentro con una maniobra muy linda, después hice una luz hasta la bandera a cuadros. Se lo dedico a mi viejo, mi vieja, a todo el equipo y la gente que me apoya”

Francisco Rodríguez Papaleo, 4to Juveniles A: “Muy contento porque no teníamos las esperanzas de llegar al cuarto lugar, después de la mala suerte de romper la tercera y la palanca de cambios en la serie. En la final había mucha tierra, pero estamos todos muy felices por el resultado. Ahora a esperar la última en Casares. Para el año que viene haremos unas pruebas en el fórmula (NdR que corría su tío Diego) y ver si podemos pasar de categoría en el karting. Quiero agradecer en especial a mis abuelos, mi tío que hace todo, a mi familia y todas las publicidades”.

Franco Gómez, 6to. en 125 KMX internacional: “Se corrió una final dura, mucha tierra, mucho sol de frente en la entrada al curvón y 18 kartings en pista, pero por los menos llegamos sexto y habrá que trabajar para la próxima. Hay varios que andan más fuertes, así que a Casares tendremos que ir un poco más afilados. Estamos competitivos, en la últimas vueltas fuimos para adelante, habrá que trabajar un poco más en la puesta a punto cuando estás en el circuito. Quiero agradecer al equipo PBK que estamos siempre juntos, a Álvaro Bertullo por el motor, a mi viejo y todos los chicos que estamos siempre juntos y compartimos los fines de semana”



Iñaqui Gutiérrez Ayerbe, 6to Juveniles A: “Estuvo complicado todo el fin de semana, largamos séptimo, veníamos bien pero estaba muy regada la pista (NdR fue la primera final) y nos fuimos tres o cuatro en la quinta curva. Pude salir rápido, quedamos séptimo y pelear en el medio del pelotón. El sábado estuvimos complicados, después mejoramos el fin de semana y este sexto puesto es lo que mejor pudimos lograr. Ahora a pensar en Casares, traer un buen resultado y para el 2018 pasarnos a Juveniles B. Dejame agradecer a todo el equipo, mi viejo, mi tío, mi abuelo, mi vieja, mi hermano, primos, tíos, a Damián (de la Fuente) que prepara el motor y el chasis, también a Mao, Utedyc, Bonaterra y Gutiérrez materiales”

Francisco Panet, sin suerte en el KMX Internacional: “Fue una final complicada, se hicieron unos cambios para mejorar, pero no pude ir para adelante, venia incómodo, estaba en un pelotón que no se perdonaban nada y terminé haciendo un trompo. El karting está para pelear la punta, me tengo que acomodar un poco yo, las ideas sobre todo porque no estamos igual que el año pasado, hay que pensar todo de nuevo, replantearlo y mejorar. No me gusta para nada entregar el “1” de esta forma, porque este año tenemos muchas mejores cosas, era otro año que tenía programado pero no siempre se dan las cosas como uno quiere. Quiero agradecer a todo el equipo de Dammiano, mi viejo y mi familia que siempre me acompaña”.