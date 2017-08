Ponce de León probó en Buenos Aires el Ford Falcon para los 1000 kilómetros

TURISMO CARRETERA

El juninense Gabriel Fernando Ponce de León se encuentra en el autódromo de Buenos Aires, donde va a competir el Turismo Carretera este fin de semana y ya probó el cambio de piloto.

La cuenta regresiva para los 1000 kilómetros del Turismo Carretera está llegando a su fin y a pesar de que a partir de hoy todos los pilotos podrán salir a pista, "Gaby" ya probó en el autódromo "Juan y Oscar Gálvez" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la esperada competencia de larga duración que se utilizará para celebrar los 80 años de la categoría.

Será con cambios de pilotos, neumáticos y recarga de combustible. Por eso, Ponce de León -quien formó equipo con otro juninense, Fedrico Pérez-, no quiere dejar nada librado al azar.

“Estamos desde el miércoles en el autódromo y de a poco se va poblando. El domingo no dudo que va a estar lleno. El clima va acompañar así que va a ser una gran fiesta. El año pasado con ´Fede´ (Pérez) fuimos los más rápidos en Olavarría, tanto en el cambio de piloto, como de nafta. Por eso, arrancamos a practicar en pista hoy (por ayer) y a la noche, hicimos otra prueba con recarga de nafta y también cambios de neumáticos”, comentó Ponce de León.

Luego agregó que “Pero, más que nada, pensamos en los neumáticos, de ver cuánto tardamos porque siempre se puede mejorar. Creo que estamos bastante bien", expresó el juninense, sobre un fin de semana que todavía no arrancó, y sobre el cual Gabriel afirmó:

“Ya queremos que termine, por todos los preparativos que hubo que hacer y los que quedan por hacer. De todas maneras, será lindo ser parte de este festejo. Trataremos de disfrutarlo y llevarnos un buen resultado”.

El juninense, referente de Ford al igual que todos sus colegas, debió cambiar todos los elementos de su auto para esta competencia, en la que la exigencia será extrema. “Se hizo todo un service general, básicamente de los elementos que por lo general no se cambian, todo lo que es cañonera parrilla, rotulas y también transmisión, frenos y otras cosas que ya ni me acuerdo”, contó Gabriel.

“De no fallar nada, deberíamos estar terminado la carrera, pero son autos de carrera que van a ir sobreexigido, les deseo también suerte a los colegas porque es una carrera larga y todo tienen el objetivo de llegar”, finalizó Ponce de León, quien saldrá a pista hoy y mañana para hacer dos entrenamientos cada día. El domingo a las 10.10, se largarán los 1000 kilómetros del Turismo Carretera.

Debe destacarse que desde la competencia de Las Flores, en 1986, la máxima categoría no utilizaba el formato de grilla con el cual largará en los "1000 Kilómetros" de Buenos Aires, este domingo.

En tanto, que la última carrera con tres autos en la misma fila, no se registraba desde Olavarría, también en ese año, o sea que 31 años después, se volverá a largar en filas 3 x 2.