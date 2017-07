Diego Aventín afirmó: “Mi papá está más cerca de volver que de retirarse”

MANO A MANO CON "EL PUMITA"

El paso del “Pumita” Diego Aventín por el autódromo "Eusebio Marcilla" de nuestra ciudad sirvió para hablar de los 80 años del Turismo Carretera, ya que su padre fue bicampeon (años 1991-1992) y Diego campeón (2013), además de los doce años que su padre -"El Puma" fue el presidente de la Asociacion Corredores Turismo Carretera (ACTC), hasta la asunción en el 2013 de Hugo Mazzacane, actual titular.

Quien giró en el circuito del Auto Moto Club de nuestra ciudad el pasado jueves, realizando pruebas en un Top Race V-6, fue entrevistado por "Democracia",en estos términos:



- El apellido Aventín está ligado durante toda una vida al T.C., ¿ Cuál es tu opinión sobre los 80 años ?

- “Muy contento que esta categoría llegue a los 80 años, de haber competido, salido campeón (2015) que sigan cumpliendo muchos años más y que siga dando que hablar, es lo mas importante que tiene el T.C.”.

- ¿ Te hubiera gustado correr como piloto invitado ?

- “Tuve algunos llamados, pero no habrá sido el momento o la situación, y también lo hicieron para los 100 kilómetros de Olavarría, pero ya en algún momento se va a dar”.



- ¿ En la fiesta van a estar, vos y tu padre, Oscar ?

- “No nos llegó la invitación, ni a papá ni a mí, pero obviamente eso no quita lo que nos pone feliz que el TC festeje sus ochenta años”



- ¿ Cómo está hoy el “Puma” ?

- “Muy bien, como siempre tiene la cabeza gigante, con todas las ganas se seguir adelante con su vida, con mi vieja, los nietos y atendiendo sus empresas, activo cien por cien y con muy buena salud que es lo mas importante”.

- ¿ Qué te sugirió el famoso pasacalle “´Puma´, volvé” ?

- “Hay una dirigencia que está ejerciendo su mandato (risas), tratan de hacer lo mejor que pueden y no sé que opina mi viejo. Ahora son otros tiempos, otros pensamientos, habría que preguntárselo a él. Creo que si el TC lo necesita y como lo conozco, seguro vuelve”.

- ¿ Y si el pasacalle dice “´Pumita´, volvé” ?

- "Yo estoy volviendo acá, en Junín, otra vez con el buzo, el casco y muchas ganas de correr, pero me animaría ser dirigente si está mi padre al lado por la visión, la estrategia que tiene de un hombre que se crió adentro del TC. Hoy no es mi pensamiento hacer eso y creo que habrá que disfrutar de ese fin de semana en el autódromo de Buenos Aires”.



- Ojalá que en la semana lleguen las invitaciones...

- "“No tanto a mí, sino a mi padre que le dio la vida a la categoría y mucho más a la ACTC”, cerró el "Pumita" Diego Aventín la charla con "Democracia", tras los ensayos con el Top Race V-6.

Volvería el martes

Recordemos que Diego Aventín desarrolló una intensa jornada de pruebas en el circuito de nuestra ciudad con un Mercedes Benz de la escudería de Gustavo Taddei, y el plan de trabajo de pruebas continuaría el próximo martes en el trazado de Junín.

“Me sentí muy cómodo sobre el auto y pudimos girar cerca de 20 vueltas y me sorprendió muchísimo el andar del auto. El motor sin dudas fue una de las grandes sorpresas de la tarde. Yo no conocía este modelo de auto y motor y apenas salí a pista me encontré con una combinación muy buena”, aseguró Aventín cuando se bajó del Mercedes Benz.

El piloto de Morón giró bastante al trazado juninense sin buscar un tiempo veloz. “La idea fue desarrollar una prueba para poder saber dónde estoy Parado después de algunos años en los que no me había subido a un auto de carrera” aseguraba Diego quién además agregó “Tengo que agradecerle a Gustavo Tadei que estuvo en toda la prueba apuntalándome y dándome algunos detalles del auto que me sirvieron muchísimo para acortar los caminos en el trabajo que desarrollamos en Junín”.

Sin dudas la prueba que realizó anteayer Diego Aventín es una de las grandes noticias que tuvo el mundo del automovilismo. El “Pumita” y después de tres años de no estar sobre un auto de competición sigue intacto y está decidido a volver a sentir la adrenalina y la pasión del automovilismo, entonces decidió que su posible regreso sea sobre un auto de Top Race. Para ello este plan de trabajo con pruebas continuará el próximo martes en el mismo circuito buscando alcanzar ese grado de competitividad que demanda una exigente categoría como el Top Race.

“Estamos trabajando mucho para estar presente en la competencia de General Roca pero todavía nos falta mucho trabajo por realizar en los próximos días. Estoy con muchas ganas de poder subirme y correr ya que extrañaba mucho esta adrenalina que uno siente arriba del auto” sostuvo Diego que además se refirió al desempeño del neumático que la categoría empezó a utilizar a partir de esta temporada. “La verdad que me sorprendió muchísimo. No lo conocía me tuve una buena experiencia con el grip y la velocidad en curva que tiene este compuesto, es muy bueno y además es con dibujo algo que no conocía del pasado”, finalizó Diego Aventín.