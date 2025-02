El campo se prepara para recibir un impacto aún mayor que el que dejó la sequía de 2022

Las lluvias de ayer le brindaron apenas 2,6 milímetros a los cultivos que, si bien suena a poco, se suman a una buena cantidad caída durante la semana, que se acercó a los 100 milímetros.

De todas maneras, el ingeniero agrónomo Martín Principiano, le dijo a Democracia qua "las lluvias llegaron tarde", aunque dijo que "tratando de ver el vaso medio lleno, esto se da sobre una buena cosecha de cultivos de invierno". "Trigo, arveja y camelina en general han tenido rendimientos buenos en toda la región, lo que permite amortiguar esta situación en soja de segunda", aseguró.

En el caso de soja de primera, la mayor parte de los lotes está ingresando en la etapa crítica de definición de rendimiento. "Los más atrasados están en plena floración y los más adelantados iniciando el llenado de granos, con pérdidas de rendimiento potencial, pero en carrera. En tanto, la etapa de llenado es un periodo muy importante en soja y de continuar las lluvias de aquí en adelante puede alcanzar rendimientos aceptables", explicó el profesional.

Más allá de las lluvias, no son buenos los comentarios que se escuchan. Muchos productores vienen acumulando deudas de campañas pasadas y el mercado de alquileres parece no aflojar. Aún en situaciones como estas, la demanda de campos para alquiler sigue en alza. Al respecto, Principiano consideró que "los números no mienten, y la baja rentabilidad del sector queda en evidencia en situaciones como estas". "Se espera un impacto más fuerte que la última sequía (22/23)", aseguró.

Informe alentador

De todos modos, los primeros informes elaborados por las Bolsas de Comercio de Rosario y de Cereales de Buenos Aires tras las lluvias dejan mucho optimismo en el campo. Es que el alivio podría llegar a causar un efecto positivo en la soja de primera porque comenzaba a transitar su etapa más crítica. Y el maíz de segunda se aprestaba a decidir rendimiento. Ocurre que, tras las lluvias, disminuyeron los lotes de soja que estaban entre regulares y malos, que pasaron de 50% a 30%.

Los buenos y muy buenos subieron al 45 y 20%, respectivamente, y se mantienen los excelentes en un 5%. Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en el corredor que une Firmat (SF) y Rojas (BA), antes de las lluvias se reportaban pérdidas de hojas en el tercio inferior y aborto de flores y chauchas, con rendimientos máximos de 25 a 30 qq/ha.

Sin embargo, con el temporal acontecido en el inicio de la semana, estos deterioros se lograron frenar y la caída de rendimiento comenzó a revertirse. En Junín y sus alrededores estiman rindes máximos de entre 35 y 40 qq/ha, pero “si sigue lloviendo”.

Sigue el calor y complica

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires publicó su informe de perspectivas agroclimáticas semanal en el que trae más buenas noticias para los productores, luego de las lluvias que trajeron alivio en los últimos días, sobre todo en la zona núcleo.

De acuerdo con la entidad porteña, continuará el calor, pero estará acompañado por precipitaciones desparejas, beneficiando algunas zonas, pero dejando a una gran parte del área agrícola con aportes insuficientes. De todos modos, los mayores registros seguirán estando en la región que abarca al norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Entre Ríos y sudeste de Córdoba, que es clave para la producción de granos gruesos.

Del mismo modo, el informe semanal para la zona núcleo de la Bolsa de Comercio de Rosario sostiene que mañana podrían regresar las lluvias a la Región: “El periodo comprendido entre el jueves 6 y el miércoles 12 de febrero comienza con buenas condiciones meteorológicas que se mantendrán hasta la tarde del lunes 10, cuando se espera un aumento de la inestabilidad favoreciendo la ocurrencia de precipitaciones en forma de chaparrones y tormentas aisladas con mejoramientos temporarios”.

Críticas de la Sociedad Rural

Las sociedades rurales de Pergamino, Rojas y Colón, junto a la Asociación de Productores Agropecuarios de Salto, entre otras entidades agrarias, emitieron un comunicado a través del cual cuestionan las palabras emitidas por algunos funcionarios del Gobierno nacional referidas a dos críticas concretas.

"En primer lugar, se nos ha brindado un consejo relacionado con la especulación financiera, una recomendación completamente ajena a nuestra actividad específica. Nuestra labor consiste en generar riqueza genuina y exportable, lo que ha permitido, a lo largo de los años, que distintos gobiernos confisquen un total de 200 mil millones de dólares", expresaron.

En segundo lugar agregaron que "se ha emitido un comentario que, además de ser inexacto, podría interpretarse como un agravio". "Ahora que llovió y con los mil millones de dólares que invertimos en el campo, deberían estar contentos"; esta afirmación evidencia un profundo desconocimiento sobre la realidad del sector y la situación actual de la campaña gruesa. En la etapa fenológica en la que se encuentran los principales cultivos, el daño ya es irreversible, por lo que las precipitaciones recientes no cambian significativamente el panorama productivo".

Las entidades agrarias firmantes cerraron el comunicado diciendo que "en muchas ocasiones, es preferible optar por un prudente silencio antes de emitir opiniones sin conocimiento de la realidad". Además, aseguraron que el sector agropecuario es un pilar fundamental para el éxito económico del país argumentando que, durante el 2024, la producción del campo representó el 86% de las divisas netas de la nación.