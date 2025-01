Hotel de mascotas, la opción para que ellas también disfruten el verano en Junín

Cuando llega la hora de planear las vacaciones, saber que no podremos llevar con nosotros a nuestra mascota suele ser un momento de dudas y búsqueda de opciones para saber que podremos dejarlos en buenas manos.

En Junín, desde hace ocho años funciona el Mascohotel La Anita, de Héctor Roche y Alicia Oliva, y que resulta una propuesta más que interesante, no solo para las vacaciones de verano sino durante todo el año.

La estadía cuenta con distintos servicios y cuesta entre 10 y 15 mil pesos el día.

“Es un hotel pensado para ellos, para que la pasen bien, que la disfruten y no se estresen. Un lugar de esparcimiento, cómodo, para que sin sus dueños se sientan felices”, adelantó Héctor a Democracia.

Según señaló, el alojamiento es para perros, gatos, conejos, tortugas y hasta cotorras.

Los huéspedes, detalló Héctor, “disponen de dormitorios propios, con patio, camas, frazadas, lugares calefaccionados y con aire acondicionado”.

“Tienen todo lo que necesitan”

Los animales son retirados de las casas y devueltos en la fecha acordada. “Les nombrás a Alicia o el Mascohotel y se vuelven locos. Se suben a la camioneta solos. Parecen chicos. Es muy lindo”, destacó Héctor.

Sobre las actividades, explicó que hacen salidas al parque “que es grande y tenemos mucho verde”. También cuentan con pileta y un sector de baño y peluquería.

“Todo lo que se hace es para los que vienen a estadías. Tenemos traslados para retirarlos, devolverlos”, indicó y agregó que “tienen todo lo que se necesita para el mejor servicio y una atención personalizada. Estamos siempre ahí con ellos”, aseguró.

Previo a la estadía, según explicó Héctor, se evalúa a los animales.

“Hay algunos que no la pasan bien así que se llama a sus dueños y se les explica que el animal no está apto para quedarse en estadía porque la pasa mal. No traemos mascotas para que la pasen mal”.

El costo de la estadía “varía entre 10 y 15 mil pesos, según el tamaño del animal. El alimento está incluido dentro del precio”.

No obstante, aclaró que “cada cual puede traer sus cosas, no hay problema. Muchos vienen con su mochila”.

Aprendizaje

Héctor destacó la experiencia como proteccionista de Alicia y el aprendizaje constante con los animales.

“Uno aprende con el tiempo muchas cosas, se aprende a entenderlos, a saber cuándo tienen un problema, cuándo están tristes, por qué no comen. Nos especializamos muchísimo en lo que es el cuidado de mascotas, más allá de que conocíamos respecto del tema de protección ya que Alicia fue proteccionista. Acompañándola fui aprendiendo”.

Héctor consideró: “Creo que estamos haciendo un gran trabajo y es gracias a las ganas que uno le pone. Esto es todo para nosotros, es nuestra vida. Es trabajo en equipo, también junto a Martín, que trabaja con nosotros”.