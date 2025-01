El metro cuadrado para construir ya está cerca de 1,6 millones de pesos

La recesión en la actividad de la construcción no ha cedido, según afirman desde la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción de la provincia de Buenos Aires (Apymeco), donde difundieron el índice de diciembre 2024, con una suba mensual en el costo del metro cuadrado para construir, del 1,92 por ciento, porcentaje al que contribuyó en gran parte la variación de la mano de la obra por la paritaria salarial del sector.

En la actualidad, cada metro cuadrado cuesta 1.597.974,71 pesos, según el informe la variación anual alcanzó el 66,06 por ciento. En todo 2024, el único mes que tuvo dos dígitos de aumento en el costo del metro cuadrado de construcción fue enero: con el 11,68 por ciento.

De febrero a diciembre siempre fue de un dígito y el máximo se alcanzó en febrero del año pasado, con el 8,10 por ciento, según indicaron los constructores.

Un mínimo de 1500 dólares

Consultado Edgardo Marsetti, de EyC Materiales señaló que “el precio del metro cuadrado hoy cuesta más o menos 1.600.000 pesos, o sea unos 1300 dólares. En lo que es venta se habla de un mínimo de 1500 dólares”.

En cuanto a la actualidad del sector, en meses complicados para muchos rubros, señaló que “las ventas se mantienen hace ya unos tres o cuatro meses”, y que “los productos aumentan poco”. Consideró que “hay que pasar enero y febrero y ahí vamos a ver si la actividad se incrementa, por lo pronto, como dije, viene parejo durante los últimos meses”.

Marsetti explicó que “al haber una actividad reducida, con aumento de costos fijos, se produce una menor rentabilidad. El cliente consulta las distintas opciones y esto redunda en beneficios para el consumidor”.

El rubro sigue “muy tranquilo”

Sobre el panorama del sector, Lorena Garretas, de HC Construcciones destacó que si bien esperan “perspectivas un poco más favorables”, considera que “si esto se reactiva no va a ser hasta abril, más o menos, o mayo quizás”.

“Sabemos que enero y febrero son muy tranquilos, porque la gente se toma vacaciones y tiene otros gastos”, destacó.

Reconoció que fin de año fue complicado y que el inicio de 2025 el rubro sigue “muy tranquilo”.

“No terminamos favorablemente el año. Fue muy tranquilo. Tampoco con esto te quiero decir que el trabajo es cero. El trabajo está, no sé si a un 50%, quizás en algunos casos un poco más, un poco menos. Esto sigue tranquilo y creo que pasa en un montón de rubros. Quizás algunos peor que otros”.

Sin grandes obras, el foco se pone en el hogar, aunque reconoce que “hoy la gente arregla lo mínimo. Las tarjetas no se usan mucho por lo que veo, porque la gente no tiene después algo fijo. Hay muchos que no tienen un trabajo estable entonces el que piensa realmente con la cabeza no se endeuda”.

“Los créditos hipotecarios no se vieron. Y si hubo algunas promociones de algunos bancos privados, pero a veces la gente no tiene esa tarjeta y no puede aprovechar la promoción”.

Garretas aseguró: “Seguimos como venimos, no hay muchos cambios. Lo único bueno en este momento es que hay muchos plazos en fábrica. Antes teníamos que hacer un pago anticipado para retirar la mercadería, a 15 o 30 días. Hoy tenemos fábricas con un plazo de 30, 70 y 90, algunas a 120 días, depende de la mercadería porque hay alguna que cuando se retira se paga a los 7 días”.

“Ha tenido un aumento lo que es cemento todos los meses, está entre un 3 y un 4% por ahora. Lo demás viene ahí, estable, pero como viene estable el aumento, también está estable la venta”, cerró.

Venta de materiales

Otro dato sobre la situación en el sector es que el despacho de cemento mostró una disminución del 11,9 por ciento respecto de noviembre y una disminución del 5,4 por ciento respecto a diciembre de 2023.

Sobresale también en el relevamiento de Apymeco que el precio del metro cuadrado en dólares tuvo un descenso del 10,29 por ciento, pasando de 1,472 dólares el metro cuadrado a 1320,64 dólares. También resaltan en la asociación que la evolución interanual del índice mostró un aumento del 66 por ciento, “el valor más bajo desde junio de 2022”. Con respecto a los mayores aumentos mensuales que se registraron en diciembre 2024 el podio lo encabezan las cales, con el 3 por ciento, mientras que el cemento tuvo una suba igual y el hierro redondo 1,74 por ciento.

Las bajas mensuales o menores aumentos estuvieron en los ladrillos huecos, que disminuyeron su precio en un -6,07 por ciento, la carpintería de aluminio, con el - 1,76 por ciento y los artefactos sanitarios no tuvieron variaciones en su valor.

Lo preocupante para el sector de la construcción es que no mejora el panorama recesivo en el sector.

Empresarios aseguran que el panorama aún no se ha modificado y sigue la incertidumbre.

Insumos

Por otra parte, según el indice Construya (grupo de empresas privadas de la construcción), “la venta de insumos para la construcción cerró 2024 con una caída en diciembre del 6,6 por ciento en forma interanual y el 1,2 por ciento con relación a noviembre”. El indicador mide la evolución de los volúmenes de ventas al sector privado de la construcción. Según el informe, “en 2024 hubo reducción de ventas de materiales con algunos meses de repunte".

Variables de la construcción en diciembre 2024

Fuente: Apymeco.