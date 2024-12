Más de 40 vecinos participaron de la última clínica de manejo seguro de motos

El sábado se realizó la última clínica de manejo seguro de motos de este 2024, en la que participaron más de 40 vecinos, con una clase teórica y otra práctica. Al finalizar, a cada uno se le hizo entrega de un casco cedido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

“Hay una firme decisión de seguir avanzando en esta política; queremos que los vecinos puedan concientizarse y usar el casco. Estamos protegiendo la vida de cada uno de ellos”, afirmó el intendente Pablo Petrecca.

Con la expectativa de continuar en esta línea el próximo año, el Gobierno de Junín propone que la seguridad vial “se convierta en una responsabilidad compartida entre todos los ciudadanos, reafirmando su compromiso de avanzar en políticas que garanticen un tránsito seguro en la ciudad”.

Cabe destacar que ya son alrededor de 300 los vecinos que formaron parte de estas clínicas y que, según destacaron, se trata de “una de las tantas acciones que se llevan adelante en el marco de la campaña ‘Sin casco no hay moto’, con controles de uso de casco, charlas de concientización y estas clínicas, que se brindan desde el Departamento de Educación Vial y de las que participan integrantes de Estrellas Amarillas”.

En el marco de esta nueva jornada, Petrecca expresó: “Estamos muy felices de poder avanzar con esta iniciativa y también de ver que los vecinos participan. Siempre decimos: el tránsito seguro lo hacemos entre todos y eso requiere un aporte de cada ciudadano. Y está sucediendo, lo vemos reflejado en la cantidad de cascos entregados: son casi 300 vecinos los que se capacitaron y ya lo recibieron”.

Asimismo, destacó una “firme decisión del Gobierno en seguir trabajando con la línea de la educación y la concientización, como lo hicimos desde el primer día, creando el Departamento de Educación Vial, trabajando en conjunto con la Asociación Civil Estrellas Amarillas, educando en cada escuela del partido con el programa Voy Seguro. Así como también hay una decisión firme del Gobierno de Junín en ser más estrictos: aquel que usa moto y no tenga casco, tomar las medidas correspondientes”.

“En lo que refiere a esta política, estamos trabajando para también ayudar a aquellas personas y familias que no pueden adquirir algún casco por el gasto que conlleva”, indicó.

Seguidamente, señaló que “este es el último curso de capacitación que realizamos en lo que va del año, con la entrega de nuevos cascos, que por supuesto están homologados como corresponde. Estamos realmente muy felices de poder avanzar con esta iniciativa, pero más felices aún de que la sociedad lo haya tomado con buenos ojos. Sabemos que no es simpático secuestrar una moto, pero mucho más importante es poder cuidar la vida de las personas”.

“Cuando hablamos del casco no estamos hablando de una cuestión estética ni de una cuestión para realizar una multa, estamos hablando de proteger lo más valioso que tenemos que es nuestra vida. Y por supuesto la cabeza, que es el impacto inmediato cuando surge algún accidente. Usarlo siempre es importante porque nunca se sabe el imprevisto que pueda suceder y es fundamental poder contar con el casco, y no en la mano, no en la repisa, sino en la cabeza”, enfatizó Petrecca.

En este sentido, también destacó: “Esta es una política en la que estamos avanzando, con una firme decisión, que no vamos a retroceder. Y quiero destacar, como siempre, el trabajo de los agentes de seguridad vial, que son los que están en el territorio y están expuestos también a muchas cosas muy injustas; entre ellos mencionar que tenemos un inspector que aún sigue luchando por su vida a causa de un irresponsable. No queremos llegar más a esa situación, queremos que los vecinos puedan, por favor, usar el casco, concientizarse de que estamos protegiendo la vida de ellos”.

Ordenanzas y medidas

Petrecca hizo referencia a las ordenanzas presentadas en el Concejo Deliberante respecto de la seguridad vial y subrayó: “Son cuatro proyectos que hemos elevado, en los cuales se ha trabajado y consensuado también con muchos sectores y actores protagonistas principales que están relacionados con esto. Continuamos firmes y trabajando en esta línea”.

En continuidad, el subsecretario de Control Ciudadano, Mario Olmedo, destacó la labor de los agentes de seguridad vial y dijo: “Se han aumentado los controles con el tema del casco y se ha registrado un aumento en los controles de seguridad, resultando en el secuestro de aproximadamente 4500 motocicletas este año, de las cuales 1200 lo fueron por no portar casco”.

Al mismo tiempo, el funcionario afirmó que “se va a seguir trabajando en concientizar, tenemos mucho compromiso para el año entrante, teniendo en cuenta todo lo aportado en este que cerramos. Todos los integrantes del equipo han hecho una gran labor”.