Sebastián Torres: “Es emocionante ver cómo mis recetas han conectado con tantos juninenses”

El pasado jueves, el Concejo Deliberante de Junín declaró Personalidad Destacada de Junín al chef Juan Sebastián Torres, “como genuino representante de los habitantes y ciudadanos de la misma”, “por su destacada trayectoria en el campo de la gastronomía y su vocación de servicio y generosidad como donante de órgano en vida”.

La iniciativa fue propuesta por ediles del bloque Unión por la Patria, luego de conocer la trayectoria profesional y las experiencias personales de Torres, que nació en nuestra ciudad, vivió y se crió en el barrio San Cayetano, cursó estudios primarios en la Escuela N° 18 y en el 2004 inició su camino profesional ingresando al Instituto Argentino de Gastronómico (IAG) en la carrera de Profesional Gastronómico, lo que le brindó la oportunidad de trabajar durante años en hoteles de lujo y recorrer el mundo ejerciendo su profesión. En tal marco, trabajó en el programa “Cocineros Argentinos” de la TV Pública y en hoteles destacados como el “Sheraton”, “Faena” o “Intercontinental”, siempre reivindicando su origen juninense.

Pero en su vida hubo un hecho, que afectó a toda su familia (la cual había tenido ya muchas pérdidas que lo marcaron) cuando, en el 2011, a su hermano Juan Manuel Torres, le diagnosticaron insuficiencia renal crónica terminal, e ingresó a la lista de espera del INCUCAI en busca de un riñón compatible.

Por entonces, Juan Sebastián se encontraba desarrollando tareas profesionales en Dubái y decidió volver a la Argentina, para iniciar los exámenes de compatibilidad para ser donante de su hermano. Tras realizar los estudios y preparación física, en el 2015 se hace la cirugía para luego trasplantar su riñón a su hermano. Gracias al éxito del procedimiento ambos están viviendo plenamente al día de hoy.

Su acción lo transformó en un ejemplo de generosidad y amor, promoviendo acciones para difundir la importancia de visibilizar y socializar la donación de órganos, como lo fue la jornada “El Don de Dar”.

Luego de la noche de los destacados por el Concejo Deliberante, Juan Sebastián publicó en sus redes sociales lo siguiente: “Anoche recibí uno de los reconocimientos más importantes de mi vida y quiero compartir con todos ustedes esta enorme alegría. Ser nombrado ‘Personalidad Destacada de la ciudad y Partido de Junín’ es un honor inmenso, quizá el reconocimiento más valioso que un cívico como yo pueda llegar a tener”.

“Esta ciudad es la que me vio crecer- continuó diciendo en su cuenta de Instagram-, el colegio, el club y el campito San Cayetano fueron quienes me enseñaron los valores que hoy proclamo. Mi colectivo favorito, la Huella, me llevaba a mi colegio, fue compañero de ruta en mi infancia. Recuerdo mis caminatas bilaterales al centro de Junín, y siento que este reconocimiento es un cierre de ciclo, que destaca mi trayectoria y mi compromiso con esta ciudad que me ha dado tanto y a la que le estoy tan agradecido”, indicó.

“Me siento profundamente honrado y conmovido de ser distinguido por mi propia ciudad. La postulación del concejal Martín Palma (Unión por la Patria) es un gesto que valoro enormemente y que me llena de gratitud. Este reconocimiento otorgado por el Concejo Deliberante de Junín es un momento para reflexionar sobre el camino recorrido y es emocionante ver cómo mis recetas han conectado con tantos juninenses y han dado sus frutos. Me siento orgulloso de haber podido contribuir de alguna manera a la ciudad que tanto amo y tanto que me ha regalado”, destacó.

Labor profesional

En el 2018, regresó a Junín y se involucró en un nuevo proyecto: la apertura del Comedor Universitario “El Taller” de la Unnoba. Aún a la distancia, Juan Sebastián jamás olvidó su ciudad natal, y en cada oportunidad que tuvo micrófono abierto, puso en valor nuestra localidad, generando un absoluto orgullo, como sucede cada vez que se nombra a nuestro lugar en el mundo.

Por otra parte, su actividad profesional fue creciendo en nuestra ciudad y también el contacto con la gente, sea en su propio barrio, en comedores, clubes, o en otros espacios gastronómicos desempeñándose como chef. Actualmente, se encuentra desarrollando distintas actividades profesionales, entre las cuales se destaca como chef de restaurante en Buenos Momentos, en nuestra ciudad, enriqueciendo la gastronomía local y enseñando el oficio a más juninenses.