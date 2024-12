El Gobierno nacional oficializó el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano

El cese de actividades de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF) fue firmado por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y se enmarca en el anuncio de la administración de Javier Milei de avanzar en el cierre del organismo ferroviario que no operaba trenes. Con esta medida, concluye el proceso de cierre definitivo que inició en octubre.

A partir de ahora, Trenes Capital Humano no realizará contrataciones ni facturaciones y, en los aspectos puntualmente económicos, no tendrá egresos ni tampoco ingresos. Además, al darse de baja la empresa, no contará con personal ni realizará ninguna actividad.

En tanto, el Taller Mario Meoni de Junín continúa bajo la órbita de Ferrocarriles Argentinos, como había sido dispuesto pocos meses atrás. Es decir que la medida, aparentemente, no afecta al Taller ferroviario de Junín (que actualmente tiene muy poco trabajo), ni tampoco a algún dirigente juninense que estuviera trabajando en Capital Humano Ferroviario, ya que actualmente no lo hay.

Con la resolución 58/2024, publicada el martes en Boletín Oficial, se ordena al Directorio de Trenes Argentinos Capital Humano a convocar a una Asamblea General Extraordinaria para el inicio del proceso de liquidación de la sociedad. Y respecto a las cuestiones legales en curso que tiene el organismo, continuarán su debido proceso.

La medida se enmarca dentro de la decisión del Gobierno nacional, a principios de octubre, que dispuso el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano, una empresa estatal ferroviaria que malgastaba recursos, no operaba trenes y no tenía funciones que justifiquen su existencia.

Es importante recordar que Trenes Capital Humano demandó 180 millones de dólares al Tesoro nacional durante la gestión anterior para motivos insólitos como fueron obras de arte en estaciones de trenes que no operaban o programas como “Entretrenerte” donde contrataban artistas y hacían fiestas gratis durante la pandemia.

Así, desde Nación remarcaron que "el cierre del organismo constituye un ahorro para el Estado de 42 mil millones de pesos anuales, a partir de la reducción de 1.388 empleados y la eliminación de 23 cargos jerárquicos que cobraban promedio entre 2 y 4 millones de pesos mensuales".

Al respecto Democracia consultó a ex integrantes del Taller Ferroviario Ministro Mario Meoni, donde actualmente trabajan 62 personas, y apuntaron que dicho taller pasó a la órbita de Ferrocarriles Argentinos y que en realidad la medida obedecía a una reorganización interna.

Hace algunos meses que este taller que funciona en nuestra ciudad fue transferido a Ferrocarriles Argentinos. Cuando se anunció el inicio de cierre de Capital Humano se hizo ese traspaso. Ahora, que ya se terminaron de hacer todos los traspasos cierran la empresa y emitieron esa comunicación en el Boletín Oficial del 16 de diciembre último.

Hay que recordar que en 2021 la empresa Trenes Argentinos Capital Humano, dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, se había hecho cargo del taller que por más de dos décadas fue gestionado por la cooperativa juninense COOTTAJ, creando el Taller Ferroviario "Ministro Mario Meoni".

La puesta en valor de los talleres ferroviarios de Junín acarreó, no sólo la posibilidad de acompañar el desarrollo del sistema ferroviario nacional, sino también la emoción de una ciudad que se desarrolló y creció junto al taller y su familia ferroviaria.