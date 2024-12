Expectativa y optimismo en los comercios de Junín por las ventas de Navidad

Los comerciantes de Junín iniciaron diciembre con optimismo. No es para menos porque se trata del mes donde se celebra la Navidad, una de las fechas más esperadas del año; especialmente después de un 2024 difícil marcado por una importante caída del consumo.

Desde los distintos negocios y rubros, se preparan con promociones bancarias, descuentos, ofertas y una amplia variedad de productos “para todos los bolsillos”, según indicó la mayoría.

En diálogo con Democracia, desde Calzalindo, ubicado en Avenida San Martín 466, expresaron que las expectativas “son muy altas”. “Durante estas fechas, así como sucede cuando se aproxima el Día del Padre o de la Madre, siempre se vende mucho más. En el local, además, nos preparamos con toda la decoración también para que la gente ya se sienta en Navidad y Año Nuevo”, indicaron.

En relación a los precios, informaron que se busca “mantenerlos y no aumentarlos”. “Las promociones bancarias ayudan e impulsan muchísimo las ventas. Hay personas que directamente buscan ciertas promos y vienen ese día”, indicaron.

Muchos locales de distintos puntos de Junín estarán ofreciendo tres y seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito, mientras que el pago en efectivo cuenta con importantes descuentos.

En tanto, en relación al año pasado aseguraron que las ventas “vienen igual o mejor inclusive”.

“En relación a 2023, las ventas subieron un 100%”

Algunos comercios registran un aumento del consumo y de las ventas desde antes de iniciar el mes; tal es el caso de Asturiana Deco, ubicado en Arias 244, desde donde aseguraron que este incremento en el movimiento dentro del local se viene dando “desde agosto”.

En tanto, en lo referido a Navidad, indicaron que las ventas “comenzaron en noviembre”. “La gente está superanticipada. Nosotros tenemos particularmente muy buenas promos con bancos. Entonces, apenas pusimos todo lo de las Fiestas en noviembre, ya arrancaron a acercarse”, explicaron.

“Si comparamos precios de este año y del año pasado, obviamente que con la gran inflación que hubo en enero, febrero y marzo, los precios son más altos. Pero el nivel de compra es mucho mayor que el año pasado, incluso mayor que el 2022. En relación a 2023 aumentaron un 100% más o menos”, confirmaron.

Por otra parte, indicaron que los precios “se están acomodando y afortunadamente no sufren variaciones todos los meses”. “Por ahí tienen un aumento cada dos meses de un 3%.

Comparado a lo que fue la locura del año pasado que aumentaban cada 10 o 15 días, trabajar así es más fácil y cómodo”, resaltaron.

En relación a cuánto calculan para el ticket promedio, desde Asturiana Deco estimaron que está “entre 130 y 150 mil pesos”.

“La gente que se va sin comprar es muy poquita. El panorama es alentador, hay productos que ya no tienen stock. Por ejemplo, trajimos un stock de 100 arbolitos de Navidad y nos deben quedar 12”, detallaron.

Juguetes para todos los bolsillos

En esta época del año las familias ya empiezan a poner sus ojos en las jugueterías porque, se sabe, sus artículos son los preferidos de los niños cuando hacen la carta para Papá Noel.

Desde Cositas, la juguetería y librería ubicada en calle Remedios de Escalada de San Martín 116 y 114, aseguraron que la perspectiva para este año “es superar las ventas del año pasado en volumen, hacer nuevos clientes, llegar a más gente y sostener aquellos que son fieles”. “Tenemos abuelos que nos visitan para el Día del Niño, para Navidad, para Reyes y también para los cumpleaños; tienen varios nietos y en Cositas les consiguen comprar a cada uno algo distinto, a medida de su bolsillo”, indicaron.

“Tenemos juguetes desde los 1500 pesos; hay opciones para todos los bolsillos. Para bebés, para niños de 3 a 6 años, de 6 a 9, para adolescentes; también los juguetes que salen en televisión, lo que se te ocurra. Además contamos con la parte de librería, donde hay variedad de mochilas infantiles, escolares, y actualmente tenemos una promoción con hasta el 40% en estos ítems”, relataron.

En ese sentido, indicaron que el promedio de venta en estos días está siendo de “30 mil y 40 mil pesos”. “Todo depende del presupuesto familiar. Disponemos de las promociones de las tarjetas bancarias, de grandes descuentos por pago o transferencia de un 15%, de contado un 25%. La gente está viniendo a comprar y a reservar para el cobro del aguinaldo, para aprovechar el descuento en efectivo. De esta forma se aseguran tener el juguete que quieren y pagarlo de la manera que más les convenga”, sostuvieron.

“La gente no tiene poder de compra”

A pesar de las promociones y las expectativas, desde el local de calzado y accesorios Ellas saben lo que quieren, situado en Dorrego 373, aseguraron que las ventas aún no han repuntado significativamente.

“La realidad es que la gente no tiene poder de compra. Están esperando que aparezca alguna promo con tarjeta mágica y poder llevar algo”, indicaron.

En ese sentido, confirmaron que en su negocio “las ventas son cada vez más bajas”. “Trabajamos con mucha gente con cuenta corriente y cada vez son menos. Compran en menor cantidad y cada vez pueden pagar menos; y todo eso repercute. Es una cadena porque yo tampoco puedo cumplir con mi proveedor”, detallaron.

“El problema no es la gente, el problema es que no tienen con qué. Incluso lo ves en el supermercado cuando la gente elige marcas más económicas o vas a una hora pico y no hay nadie”, sostuvieron.

Respecto al último mes del año, explicaron que siempre se trató de una época donde “se le vendía a la egresada, a la madre, a la abuela y a la hermana”. “Nosotros en diciembre siempre teníamos que estar bien dotados de calzado de fiesta. Y ahora, con suerte le compran algo a la egresada. Después lo que sucede es que la mamá le pide a la tía, la tía le pide a la abuela y se van arreglando de esa forma”, puntualizaron.

En este rubro “hay marcas que no bajan los precios”, explicaron. “Tenemos una puntualmente que es excelente y sus productos te duran diez años, pero no bajaron los precios.

También sucede que ellos han hecho una tirada corta y después no quisieron fabricar más porque vieron que no había demanda”, señalaron.

“La gente ya ni consulta; y este panorama se dio durante todo el año. Estamos pensando en enero no abrir porque no ganás ni para pagar la electricidad de los aires”, concluyeron.