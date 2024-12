El Municipio reforzó su cercanía con los vecinos y acercó múltiples servicios

Las diferentes áreas del Gobierno de Junín realizaron un balance sobre el desarrollo del programa "La Muni en tu Barrio", destacando la cercanía lograda con los vecinos a través de diversas iniciativas en 30 barrios a lo largo del año, enfocadas en mejorar la calidad de vida y la accesibilidad a servicios municipales.

Entre las actividades ofrecidas en cada edición estuvieron cursos de manipulación de alimentos, del que participaron más de 800 vecinos, capacitaciones para actualización de licencia de conducir, donde se tramitaron alrededor de 600, vacunación y castración de mascotas. También se distribuyeron más de 1.200 tarjetas SUBE y se ofrecieron programas como "Ojos en Alerta", herramienta para dar una respuesta más rápida al vecino.

Desde la Secretaria General del Municipio destacaron que esta iniciativa, impulsada por el gobierno local bajo la dirección del intendente Pablo Petrecca, ha sido fundamental para fortalecer la relación entre la administración y la comunidad, ofreciendo soluciones concretas y promoviendo un sentido de cercanía con los barrios y colaboración con las diferentes Sociedades de Fomento.

En este sentido, cabe recordar que otras áreas presentes en cada operativo fueron la Oficina de Información al Consumidor, atendiendo reclamos y consultas, Vivienda con las gestiones correspondientes para acceder a escrituras sociales, Medio Ambiente para difundir iniciativas como “Tu Acción Cuenta” y “Mi Vereda, Nuestros Árboles”; también participó Salud, para la verificación de calendarios de vacunas y concientización sobre el dengue, Zoonosis, con operativos de castración y vacunación de mascotas. Además participaron Asistencia Ciudadana, Bromatología, SUBE, Educación Vial, Prevención en Violencia Familiar y Políticas de Género, Servicio Local de Niñez y Adolescencia, Trabajadoras Sociales, Empleo, Desarrollo Humano, Adultos Mayores, entre otras.

“La Muni en tu Barrio” fue uno de los ejes fundamentales de trabajo en este 2024, una decisión que el intendente Pablo Petrecca tomó para reforzar la presencia del Municipio en cada sector de Junín para estar cerca de los vecinos, ante la difícil situación que atraviesa el País, haciendo que los funcionarios y empleados municipales lleguen a cada barrio para que se pudieran realizar consultas, gestionar diferentes trámites, mantener diálogos con los funcionarios de cada área, la difusión de diferentes programas y concientización sobre diferentes campañas, como la prevención del dengue.

Luego de estar reunidos los integrantes de cada área municipal que hacen al programa, Manuel Llovet, secretario General del Municipio, expresó: “Este fue un gran año para el programa, sobre todo para aquel vecino que le tocó transitar alguna situación particular, fue un año complejo en lo económico también, y este programa justamente lo que hizo fue acercar el Municipio al barrio, acercar soluciones, a los funcionarios, a las diferentes áreas que hacen al Gobierno de Junín, los resultados muestran un balance totalmente positivo, recorrimos 30 barrios y eso significa un trabajo de territorio muy importante”.

“El intendente Pablo Petrecca siempre nos pide que no seamos funcionarios de escritorio, que estemos cerca de los vecinos, y encontramos la manera, haciendo que los vecinos tengan la posibilidad de tramitar diferentes servicios, y este es el resultado pero antes hay que ir más a fondo, es un gran trabajo de las Sociedad de Fomento esto, son quienes nos reciben, nos abren las puertas, son quienes solicitan el programa, eso es muy importante, agradecer el recibimiento de los vecinos, y agradecer sobre todo el trabajo en equipo”, sostuvo.

A su vez, el funcionario destacó que “eso no es todo, porque el contacto sigue, después de estar con el programa, surgen del mismo una serie de propuestas, como el curso de manipulación de alimentos, la capacitación para la primer licencia de conducir, se gestionan más turnos para castración de mascotas, la entrega de tarjetas SUBE, el Cine en tu Barrio, es decir, es un trabajo integral que hace que sigamos estando en contacto y trabajando todos juntos, esto es posible gracias a todas las áreas y a todos los empleados y funcionarios del Municipio, sin dudas que el año que viene vamos por más".

Seguidamente, Blas Carrafiello, coordinador de “La Muni en tu barrio”, se refirió a los logros alcanzados y evaluó: “Este 2024 sin dudas se destaca por el éxito y el impacto de este programa que nos ha permitido acercar los servicios municipales directamente a los vecinos de 30 barrios a lo largo del año, esta iniciativa fue fundamental para fortalecer la relación entre la administración y la comunidad, ofreciendo soluciones concretas y promoviendo un sentido de cercanía y colaboración comunitaria a través de la Federación de Sociedades de Fomento, fue un arduo trabajo de coordinación que culminó de manera extraordinaria”.

Al mismo tiempo, detalló que “entre los servicios y actividades más destacados se encuentran los cursos de manipulación de alimentos que benefició a más de 800 personas, la expedición de más de 600 licencias de conducir, y la distribución de 1.200 tarjetas SUBE, lo cual facilita el acceso al transporte público local, es un servicio que tiene que unir a toda la ciudad y le da derecho a todos a que se puedan movilizar; por otro lado, el programa “Ojos en Alerta,” mejoró la seguridad vecinal y se atendieron a más de 100 personas en el área de defensa al consumidor, son todos resultados que dan a conocer hechos concretos”.

“La iniciativa también ofreció vacunaciones donde más de 100 personas pudieron recibir la vacuna antigripal y la de calendario, servicios de castración y vacunación para mascotas, y en lo que respecta a Medio Ambiente, se difundió la propuesta de Ecotachos, todo esto muestra el enfoque integral del programa que busca atender diversas necesidades comunitarias, desde salud hasta entretenimiento y educación vial, logramos construir un equipo fuerte y comprometido que se ha desplegado por toda la ciudad”, resaltó al respecto.

Para cerrar, Carrafiello adelantó que “desde el Municipio vamos a seguir sumando diferentes cursos, como RCP también y otros que contribuyen a adquirir herramientas, la verdad que es una gran alegría poder anunciar esto, ya que, como nos pide el intendente Pablo Petrecca, hay que estar en el territorio y generar continuamente respuesta a los vecinos, este balance del 2024 indicó no solo una mejora en el acceso a servicios municipales, sino también un crecimiento en la sensación de pertenencia e integración entre los ciudadanos de Junín, “La Muni en tu Barrio” continúa siendo un pilar fundamental para el desarrollo comunitario y el fortalecimiento del tejido social en la región”.

Sobre la participación en el programa municipal, Georgina Falcón, integrante del Departamento de Educación Vial del Gobierno de Junín, manifestó: “Desde el Municipio siempre estamos avanzando con la concientización, ser parte de esta iniciativa es una buena posibilidad para poder llegar al vecino, ayudarlo a que tome conciencia en que el tránsito lo vamos a mejorar entre todos, y es la oportunidad también para que puedan conocer lo que llevamos adelante en las clínicas de motos, que es para conducción segura de moto entregándoles un casco, esta es una gran inversión que está haciendo el Gobierno de Junín en el tránsito de nuestra ciudad”.

“Son acciones para que todo sea más sensibilizado que concientizado, es por eso que también estamos acompañados por la organización Estrellas Amarillas, que comparte historias de accidentes viales, y así los vecinos tienen la oportunidad de reflexionar sobre sus hábitos y expresar sus inquietudes, y ese es el momento donde nos toca escuchar historias que nos ayudan a nosotros a mejorar, podemos entender al vecino y entender la realidad de cada barrio que es diferente, nuestra ciudad es muy grande”, reafirmó y luego continuó: “Realizar los cursos post recorrida en los barrios, es una manera de poder mostrar al vecino que estamos cerca, es ahí donde se siente contenido y escuchado, siente que es parte de la sociedad y que puede también dar su punto de vista y ayudarnos a corregir la conducta en lo que tiene que ver con seguridad vial, por supuesto que también surgen otras cuestiones que no tienen que ver con la educación vial y las derivamos al área que corresponde, es nuestra manera de mostrar que no solamente hay un escritorio, hay un funcionario, sino que somos seres humanos que tratamos de mejorar la vida del vecino porque así también mejoramos la nuestra”.

En cuanto a la labor realizada desde la Dirección de Zoonosis, la Dr. Agustina Cacheiro, titular del área, enfatizó la importancia de estar presentes en los barrios, no solo realizando castraciones y promoviendo la vacunación de animales, sino también a través de campañas de descacharrado para combatir el dengue. “Destacamos el trabajo comunitario y la educación a los vecinos, no sólo derribando mitos sobre la cría y el comportamiento de los animales, al vecino le sirve mucho que Zoonosis se acerque, se trata de hacer énfasis en esto de que nosotros hacemos, que es la salud pública, estamos para que el vecino no se enferme, y eso lo hacemos por medio de los animales y por medio de vectores, como el dengue, y sobre todo por medio de la educación porque en cada área siempre empieza por lo que hacemos nosotros y de esa forma como también ayudamos y le damos un ejemplo al resto”.

“Un poco el fundamento de “La Muni en tu barrio” es que la gente se sienta que puede venir con nosotros con cualquier consulta que va a ser escuchado y va a ser derivado, que vamos a tratar de solucionar y sobre todo tener en cuenta que el Municipio está para todos y para cada persona que lo requiera, estamos todos muy contentos de formar parte de esto, se armó un amalgamado grupo de trabajo en el que nos permitimos dejarlo todo, ofrecer nuestra disponibilidad en el territorio y a la gente”, concluyó.

Para finalizar, Constanza Rebichini, directora de Bromatología del Municipio, señaló que “nosotros fuimos una de las últimas áreas que se adhirió al programa, y aunque esto haya sido así, vimos resultados muy positivos al acercarnos a la comunidad, había una demanda a través de las actividades que veníamos realizando y decidimos sumarnos, acercarnos al barrio permitió también brindar posibilidades a los vecinos, si bien nuestra función es cuidar la salud pública a través de la educación y a través de los controles posteriores también trabajamos de forma integrada con las demás áreas”.

Y sobre esto ejemplificó: “Quizá hay gente que por ahí está en situaciones vulnerables, que se quedó sin trabajo y que quiere acceder a un microcrédito, y es indispensable que cuenten con el carnet de manipulación, entonces, apuntamos a eso, al trabajo en conjunto y siempre estar a disposición de cualquier consulta que surja o cualquier sugerencia para poder seguir mejorando, es importante atender a las necesidades”.

“Algo que quedó en claro en este programa y las políticas que se llevan a cabo, es que nuestra función es, además de cuidar a los vecinos, escucharlos y estar a disposición para poder ayudarlos en lo que sea posible, y no a un vecino, o al que vive cerca, sino a todos los vecinos de Junín”, indicó.