Muestra "Volver al barro, volver al origen"

La muestra de la artista local Florencia López, "Volver al barro, volver al origen", inaugurada el pasado sábado 23, en el Museo Municipal Ángel María de Rosa (MUMA), se podrá visitar hasta el 15 de diciembre.

Sobre su obra, la artista destacó que "trata de abrir un poco las puertas de lo que es el taller de cerámica que tengo y funciona en mi casa. Es abrir las puertas del taller y mostrar cómo se trabaja en un taller de cerámica. En la muestra van a poder ver piezas ya terminadas de las alumnas que vienen al taller y también se van a poder encontrar con piezas, por ejemplo, rotas".

"La idea es recrear un poco lo más parecido al taller en el museo. El nombre de la muestra es “Volver al barro, volver al origen”, porque ese es el eslogan de mi marca o emprendimiento en sí, que es mi nombre, Flor López Cerámica. Ese es el nombre que le quedó al taller porque es el nombre también que utilizo para comercializar y producir piezas de cerámica", agregó.

La muestra, cuyo montaje y curaduría estuvo a cargo de las integrantes de la Dirección de Cultura del Municipio, Eugenia Herrero y Macarena Cobos, busca dejar un mensaje "El de volver al barro, volver al origen, viene un poco a cuento de que yo en realidad no me vine a estudiar arte, pero siempre me gustó. Estudié otra cosa y cuando conocí un poco la cerámica, pude conectarme con ese deseo que estaba más ahí como originalmente, de hacer un poco de arte".

Se podrá visitar de martes a viernes, en el horario de 9:30 a 12:30 y de 16:30 a 20. Los sábados y domingos, las puertas del museo, ubicado en Roque Sáenz Peña 141, abren de 17:30 a 20.