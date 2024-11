El trasfondo de los 20 narco kioscos desmantelados en Junín durante 2024

Desde la Secretaría de Seguridad del Municipio confirmaron a Democracia que, en lo que va de 2024, un total de 20 narco kioscos fueron volteados en diferentes barrios de Junín.

Además, dos grandes distribuidores cayeron por comercialización, en causas federales.

De esta forma, según lo que detallaron, entre todos los procedimientos se logró secuestrar alrededor de 60 kilos de marihuana y 13 de cocaína, incluido cocaína rosa.

Además, se han efectuado procedimientos con secuestros de más de 150 pastillas de éxtasis y más de 30 personas detenidas.

Los operativos, que resultaron con puntos de venta desbaratados, se concretaron en los siguientes puntos de Junín: barrio Los Almendros (2); barrio Las Marías (1); barrio Petit France (1); barrio Bicentenario (1); barrio Los Totoreros (1); barrio 11 de Julio (2); barrio San Jorge (2); barrio Progreso (3); barrio Almirante Brown (1); barrio Las Delicias (1); barrio Capilla de Loreto (1); barrio Nuestra Señora de Luján (1); barrio Fonavi (1); barrio Villa del Parque (1); y en el casco céntrico de la ciudad (1).

En diálogo con Democracia, el director de Seguridad local, Miguel Reisenauer explicó que dichos números son el resultado de las tareas articuladas entre ocho dependencias policiales: “Policía de seguridad con su grupo operativo, DDI Junín, Narcotráfico, Policía Federal, Gendarmería y los dos destacamentos viales, moto y la patrulla vial de camineros”.

En ese sentido, el funcionario aclaró que “la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad impulsa el contacto diario con el vecino y con las Sociedades de Fomento”. “Nosotros somos un nexo con estos actores pero se trata de un trabajo puramente investigativo de Policía y de la Justicia. Nosotros no somos ni los jefes de policía ni los fiscales, la Secretaría de Seguridad mantiene un nexo con los distintos estamentos; charlamos con los vecinos y de esos encuentros muchas veces surgen los datos”, detalló.

Respecto a los allanamientos, aseguró que “en su mayoría” se llevan a cabo en domicilios particulares. “Por cada narco kiosco derribado, hay aproximadamente dos detenidos.

Nos hemos encontrado con mujeres que están embarazadas, que tienen criaturas y que después terminan con un arresto domiciliario. Un 30% de los aprehendidos han sido mujeres”, puntualizó.

Además de las sustancias, se han secuestrado “armas de fuego, pastillas, fármacos, plantas de marihuana y vehículos”. “En estos procedimientos no solo ha intervenido la Policía de la Provincia de Buenos Aires, sino también la Policía Federal que ha allanado logrando muy buenos resultados”, indicó.

Para Reisenauer, a lo largo de 2024 se ha alcanzado “un récord de narco kioscos derribados y de procedimientos realizados”. “En comparación al año pasado la cantidad de operativos han aumentado un 20% y entre las causas principales de este escenario está la buena coordinación entre la Policía y el Poder Judicial, desde donde se han llevado muy bien las tareas investigativas”, sostuvo.

Respecto a los detenidos, explicó que “la mayoría de los aprehendidos continúan bajo detención y con ingreso a la unidad penitenciaria”.

Por otra parte, señaló que la función que cumplieron las “cámaras de seguridad ha sido crucial”. “Puntualmente porque están incluidas en todos los barrios; entonces han tenido un rol impresionante en la investigación. El movimiento de muchos de los narco kioscos salieron de las filmaciones y eso ha sido una diferencia importante con el año pasado; dado que se ha aumentado la instalación de cámaras”, expresó y agregó que “también se articula constantemente con las Sociedades de Fomento que son claves para el diálogo con el vecino”.

El inicio de las investigaciones

Consultado por Democracia, el secretario de Seguridad del Municipio de Junín, Lisandro Benito, explicó que las investigaciones comienzan luego “del acercamiento con el vecino”.

“Desde nuestra área lo que hacemos es, justamente, concretar el primer nexo entre el ciudadano, el vecino y la Policía o la Justicia. En estos casos en particular donde hay droga involucrada, lo que hacemos es recepcionar el contacto en el territorio con los vecinos, con los fomentistas, con muchos familiares de adictos; e incluso con chicos y chicas que padecen problemas de adicción. Ellos nos acercan el dato y en base a eso lo trabajamos con la gente de narcotráfico o bien con la propia Fiscalía Federal”, detalló.

Sin embargo, aclaró que – en muchas oportunidades – “los datos que nos aportan ya están siendo trabajados por la Policía de Narcotráfico, a cargo del Comisario Martín Danelón; y esto lo que permite es ajustar dicha investigación, promover algún otro tipo de medida aprobatoria y acelerar el procedimiento de desarticulación de estos narcotráficos”, indicó.

En ese sentido, consideró que “el flagelo de las drogas, que tenemos en la actualidad, y que excede – obviamente – a la ciudad, tiene que ser combatido en todos los frentes”. “En el ámbito de Junín, los narco kioscos son nuestro principal objetivo; lo cual no significa que no se trabajen con datos que puedan llevar a objetivos mayores. De hecho, este año - además de los 20 narco kioscos - hubo dos grandes distribuidores que cayeron en nuestra ciudad”, explicó.

Un trabajo de articulación

Para Benito, el principal objetivo es “proteger al vecino”. “A veces el vecino de a pie no está en condiciones de llegar a denunciar o no se anima; también puede suceder que no tiene los medios como para llegar a la Comisaría o a la propia Fiscalía a hacer esa denuncia y nosotros como Municipio, al estar más cerca, podemos ayudar para que se concrete esa acción”, puntualizó.

“Muchas veces también protegemos a la persona que denuncia, sacándola del barrio para que no perciban nuestra presencia en el lugar y, de esa forma, proteger ese dato y trabajarlo con la mayor seriedad y prudencia del caso”, indicó.

Según aseguró “actualmente – en cada barrio – hay una investigación llevándose a cabo, por parte de la Policía de Narcotráfico”. “Muchas veces lo tiempos no son los que uno quisiera pero precipitarse sería quemar etapas y hay que ser prudentes y pacientes también. Cuanto más responsable es el trabajo, mejor será el resultado; y también nos permite que estas personas - que lucran con la vida de los jóvenes- terminen en la cárcel”, remarcó.

Los detenidos

De acuerdo a lo que explicó el funcionario, las denuncias por venta de estupefacientes se reciben “de casi todos los sectores y barrios de Junín”. “Hemos tenido objetivos en pleno centro de la ciudad. Eran personas que utilizaban comercios para de alguna manera ocultar la situación. Recuerdo un caso a pocas cuadras del Municipio, en un negocio de venta de ropa. Pero sí, las denuncias también llegan de barrios más alejados del núcleo céntrico; también ha habido allanamientos en ruta, en lugares diversos de la ciudad”, detalló.

“Cuando el resultado de los allanamientos es positivo, se detienen a las personas por comercialización de estupefacientes y pasan a un proceso judicial donde, en la mayoría de los casos, culminan con condenas. Incluso durante el proceso muchos de ellos pasan tiempo en las unidades penitenciarias porque tienen antecedentes o porque no logran ningún tipo de medida”, destacó.

Mujeres al frente de los narco kioscos

Por otra parte, Benito aseguró que – en los últimos casos de narco kioscos volteados – se ha advertido una situación “muy particular”, la cual define como “una nueva forma de aprovechamiento o violencia contra las mujeres”.

Y explicó que “muchos de estos objetivos allanados y desmantelados terminan estando a cargo de mujeres, las cuales obtienen – por distintas razones – ciertos beneficios para tener prisión domiciliaria”. “Esto sucede o bien, porque tienen hijos menores o porque están cursando un periodo de embazado. También ha sucedido casos donde las mujeres están con alguna situación de enfermedad o de cuidado familiar entonces logran ese beneficio de estar – durante el proceso judicial – en sus propios domicilios”, indicó.

En tanto, respecto a la situación de los aprehendidos aseguró que “hay algunos que también han obtenido alguna medida de morigeración de la prisión preventiva y terminan cursando detención domiciliaria”. “Pero la mayoría de ellos están privadas de la libertad e incluso con avance en los procesos judiciales. Una vez que está conseguido el objetivo, ya pasa a ser una tarea de los órganos judiciales; somos muy respetuosos en ese punto para que el proceso judicial avance y logre una condena definitiva”, remarcó.

Por otra parte subrayó que, en un gran porcentaje, las personas aprehendidas “tienen antecedentes y no solo eso, sino que han tenido una reincidencia lamentablemente en este tipo de delitos. Hay un nivel de reincidencia importante”, sostuvo.

Un flagelo social

La droga ha asumido en nuestras sociedades un dramático protagonismo. La droga responde plenamente a una coyuntura que abraza a todas las clases sociales.

En ese sentido, Benito aseguró que “estamos frente a un flagelo y a un tema muy complejo. “El narcotráfico - a nivel general - es un delito interjurisdiccional que supera a Junín e incluso a las propias provincias pero tampoco es como dicen muchos que ‘en nuestra ciudad caen los perejiles’; no son para nada ‘perejiles’, sino que son tipos que lucran con la vida de nuestros jóvenes”, indicó.

“Sabemos que no es algo que se va a poder erradicar definitivamente, pero lo que no podemos hacer en materia de seguridad es resignarnos. Por tal motivo, le queremos agradecer al vecino por el compromiso. Considero que hemos generado una confianza para que mucha gente se anime a denunciar”, explicó y agregó que “también recibimos muestras de satisfacción por parte de los frentistas porque ven que lo que ellos han traído, lo que se ha trabajado, ha tenido eco, ha tenido respuesta por parte del Estado municipal como también por lo que es la parte policial y la parte de la justicia”, concluyó.