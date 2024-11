Cruces por las retenciones y pedido de una hoja de ruta para el campo

Un reciente cruce en redes sociales por parte del ministro de Economía, Luis Caputo, con un productor agropecuario revivió el latente problema de las retenciones que sigue preocupando al campo y que aún no tiene miras de solución por parte del Gobierno.

“Molestan estas ironías porque nosotros estamos muy cansados de las retenciones”, adujo el productor y miembro de Carbap Gustavo Frederking, no solo sobre lo ocurrido estos días, sino también en torno a los dichos recientes del jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, respecto de los silobolsas, aduciendo que el sector no liquidaba la cosecha.

Por su parte, el productor y concejal de la Coalición Cívica-Juntos Rodrigo Esponda resaltó que “hasta ahora no hemos escuchado absolutamente nada y la primera y única medida del Gobierno fue el intento del aumento de retenciones, si no hubiese sido por el Congreso que lo rechazó”.

En otro orden, luego de los 27 milímetros de lluvias, también se refirieron a la situación de los caminos rurales. En ese sentido, la presidenta de la Federación Agraria, Rosana Franco, hizo hincapié en la necesidad de mantenimiento y mejora “con eficiencia y rapidez”.

“Cansados de las retenciones”

Frederking consideró que el tema retenciones “está muy latente”, aunque aclaró que “de retenciones no tienen nada, son una confiscación lisa y llana, un impuesto que no existe en ningún país del mundo, pero acá se lo ha normalizado y es gravísimo”.

Cuestionó, a su vez,: “¿Cuánto mejor estarían los pueblos y ciudades del interior sin retenciones? Porque es dinero que se va al Estado y no vuelve en nada, o así ha sido en los últimos años”.

Y en torno a los cruces de los últimos días, dijo: “Cuando uno ve declaraciones mostrando un gran desconocimiento, como también fue lo de Francos con el tema de los silobolsas cuando adujo que los productores no estaban liquidando, eso molesta mucho”. Y agregó: “Cosechamos una vez al año y con eso invertimos, pagamos deudas, vivimos, nos alimentamos. Son declaraciones que muestran mucha ignorancia”.

Frederking resaltó que “molestan estas ironías porque nosotros estamos muy cansados de las retenciones, porque no sabemos cómo explicarle a la política que estamos buscando un beneficio para el país. Sin retenciones hay más producción, más inversión, mayor empleo, por ende, menor pobreza. Y cuesta que entiendan eso”.

“No se ve que el Gobierno tenga intenciones de quitar retenciones”, aseguró y agregó que “hay muchas palabras y pocos hechos. Eso preocupa. El país necesita un plan de desarrollo productivo no solo del campo, sino de todas las actividades que generan divisas para el país”, remarcó.

Por su parte, Esponda aseguró: “Estamos todos convencidos de que las retenciones tienen que desaparecer, y la verdad es que nadie pide que el Gobierno que empezó hace diez meses de un día para el otro saque todas las retenciones y que no existan más, pero lo que sí pretendemos es que, en principio, no las aumenten como intentaron apenas ingresaron al gobierno”.

A su vez, señaló que “si tienen el concepto, como dicen tenerlo tanto Caputo como Milei, de que las retenciones son malas y hay que eliminarlas, que propongan un plan, que nos digan cómo y cuándo lo van a hacer, eso es fundamental”.

“Hasta ahora no hemos escuchado absolutamente nada y la primera y única medida fue el intento del aumento, si no hubiese sido por el Congreso que lo rechazó. Esperamos que vaya apareciendo el cómo y el cuándo quitar las retenciones, que es tan importante.Nadie dice de hoy para mañana, pero sí tener la certidumbre de cómo y cuándo piensan hacerlo”, indicó el concejal.

Lluvia y caminos rurales

“Con el tema climático venimos bastante bien. Es una etapa en que necesitamos mucha agua. Estamos en periodo seco, pero con lluvias oportunas. No sobra nada, no sobra humedad en la capa subterránea. La napa que hubo desapareció con la sequía y de a poco va subiendo, pero aún falta; no estamos en niveles normales”, advirtió el productor Frederking.

En cuanto a los caminos rurales, señaló: “Lo hemos planteado bastante el tema. Tenemos los mismos caminos de hace mucho tiempo, con la tecnología que ha mejorado mucho y la maquinaria mucho más pesada y con un desentendimiento de los intendentes en general de no darse cuenta de la importancia que tienen”.

“Cuando un barco se va a Rosario, lo producido salió de un camino rural. No hay razonamiento para entender la importancia que tienen y que cada vez se va a ir agravando más. Va a ser más difícil llevar a cabo una producción cada vez con más tecnología”.

Esponda reconoció que “para que los caminos estén mejor, hace falta seguir aumentando la afectación año a año para hacer una recuperación y mantenimiento como corresponde, no solo de los caminos, sino también del parque automotor”.

“Espero que este año se pueda seguir incrementando la afectación de la tasa y que año a año vaya aumentando, y esto haga que los caminos puedan tener más recursos para ir mejorando paulatinamente”.

La presidenta de la Federación Agraria filial Junín, Rosana Franco, aseguró que actualmente “los caminos están regulares. Las últimas lluvias deterioraron mucho. El trabajo es lento y puntual, además de que este mes hay movimiento en el campo porque hay siembra, fumigación, confección de rollos, etc.”.

Asimismo Franco remarcó que se requiere “más afectación, más eficiencia y rapidez en los trabajos”.