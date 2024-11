La contínua falta de respeto por las normas de tránsito, el aumento de los siniestros viales y las picadas ilegales son moneda corriente en la ciudad.

La imprudencia al mando de motociclistas está generando alarma en Junín. Accidentes, heridos diarios y hasta pérdidas humanas son el resultado de conductas irresponsables en las calles.

Vecinos y comerciantes denuncian el peligro constante que representa el tránsito de motos y aseguran que el exceso de velocidad, el cruce de semáforos en rojo y la falta de respeto por las normas de tránsito en general son los escenarios más comunes.

De acuerdo a la información aportada a Democracia, por la titular del Juzgado Municipal de Faltas N° 2, la Dra. Emilia Schonfeld, a lo largo de 2024 se labró un total de 9.312 actas por infracciones de tránsito, dictadas por agentes municipales y personal de seguridad (UPPL, Comando Patrulla, Patrulla Rural).

Según detalló, en enero hubo un total de 1.222; en febrero, 896; en marzo, 787; en abril, 909; en mayo, 849; en junio, 675; en julio, 771; en agosto, 748; en septiembre, 959; en octubre, 1.140; y en noviembre, 356.

Por su parte, el Subsecretario de Control Ciudadano del Municipio, Mario Olmedo, aseguró que “entre un 75 y un 80% de los siniestros viales con lesionados, siempre hay una moto presente”.

Según detalló, en el corriente año se secuestró un total de 2.190 motos, en contraposición con 383 autos incautados. Además, se labraron 6.547 infracciones de tránsito, de las cuales el 70% estuvieron dirigidas a motos.

En tanto, en relación a las actas por alcoholemia positivas, se registró un total de 239, donde el 97% corresponde a automovilistas.

“La labor diario de los inspectores viales no es sencilla”, sostuvo Olmedo. “Estamos en una sociedad muy complicada, en la cual la mayoría o un gran porcentaje, no le gusta cumplir las normas de tránsito o bien, las normas de convivencia. Generalmente cuando un inspector constata una infracción, no es un invento, es algo que está estipulado en el Código de Tránsito, en el cual hay que cumplir pero ahí es donde empiezan las agresiones, los insultos y el mal momento para los inspectores”, detalló.

Y agregó que “se trata de un trabajo bastante complicado y de riesgo”. “El gran problema que tenemos es que tenemos una sociedad, en un porcentaje altísimo, que no le gusta respetar las normas de tránsito”, resaltó.

Crece la agresión hacia los inspectores de tránsito

Los operativos de control son continuos, constantes durante todo el día, tanto en la mañana, en la tarde, como en la noche; días de semana y los fines de semana porque la idea del Municipio es avanzar con el ordenamiento del tránsito en Junín a través del cumplimiento de las normativas vigentes, tanto a nivel local, como de la Provincia y la Nación.

Sin embargo, todos los días también son moneda corriente las agresiones al personal municipal que cumple funciones en el control del tránsito vehicular. Los ataques a los uniformados suceden en la zona céntrica así como en los barrios.

Ayer se cumplió una semana del ataque que sufrió Carlos Ottaviani, el inspector de tránsito municipal que permanece internado en la clínica La Pequeña Familia.

El pasado jueves, y según informaron fuentes judiciales a Democracia, la Justicia dictó prisión preventiva para el menor involucrado en el hecho por haber atropellado al agente vial de 47 años.

El joven se encontraba aprehendido desde el pasado 9 de noviembre, en la causa caratulada como homicidio en grado de tentativa y en la que interviene el doctor Matías Noverasco, fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, del Departamento Judicial Junín.

Ottaviani resultó lesionado cuando realizaba junto a otros colegas uno de los habituales operativos de contralor vehicular en cercanía de la terminal de colectivos, en avenida Rivadavia y calle Winter y, como consecuencia, el agente presentó lesiones graves y fue trasladado – en primera instancia - al Hospital Interzonal de Agudos "Dr. Abraham Félix Piñeyro", en tanto que el conductor de la moto fue detenido y llevado a la Comisaría Junín Primera, quedando a disposición de la Justicia.

Ottaviani habría intentado interceptar una motocicleta Siam de 110 c.c. de cilindrada, modelo QU, la cual era conducida por un menor de 17 años de edad. El adolescente, en lugar de acatar la orden, aceleró la moto y embistió de lleno al agente, provocándole lesiones de gravedad, entre ellas un traumatismo de cráneo (que le provocó un coágulo), contusión pulmonar y traumatismos varios.

Este hecho se suma a dos incidentes previos registrados este año donde también agentes de tránsito sufrieron lesiones por parte de conductores imprudentes; lo cual evidencia un preocupante patrón de violencia hacia quienes velan por la seguridad de todos.

Uno de ellos fue el pasado 29 de enero, en las inmediaciones de Saavedra y Chacabuco, cuando un motociclista fue identificado por inspectores de tránsito cuando realizaba maniobras peligrosas y estos comenzaron la persecución para detenerlo.

Fue en aquel momento que el conductor no detuvo su marcha y por el contrario, incrementó la velocidad y al intentar darse a la fuga, impactó contra el agente vial, quien resultó con serias lesiones en uno de sus brazos.

En tanto, el pasado 29 de septiembre al término de un evento en el predio de La Rural, cerca de las 6.30 de la mañana, un efectivo de tránsito es arrastrado durante 200 metros por un auto que intentaba darse a la fuga y escapar así, de un control vehicular.

“El 90% de los accidentes involucran a motos”

Por su parte, el director médico de la empresa de emergencias Intermed, Hugo Greco, trazó un escenario sobre las consecuencias de la inseguridad vial y de la violencia en las calles.

Según explicó “el 90% de los accidentes involucran a motos; o sea moto-auto, moto-bicicleta, moto-moto, moto-peatón”. “La moto está siempre. Es muy raro que no esté este rodado involucrado”, resaltó.

En ese sentido, sostuvo que “hay tres accidentes por día” y que actualmente “estamos con un promedio de 90 a 100 accidentes por mes”. “Claramente, respecto a otros años, hubo una reducción”, destacó.

“Si tomamos hace 10 o 15 años atrás, hoy tenemos menos accidentes. Nosotros llegamos a tener un promedio de 130 o 140 accidentes mensuales y hoy estamos en 100. Son muchos todavía, pero bajaron”, señaló.

El uso de casco

Respecto a la importancia en el uso del casco, Greco fue rotundo y aseguró que “en el 50% de los casos - si el impacto es fuerte- con el casco te salvás y sin el casco te morís”; y agregó que “en el otro 50% disminuye el grado de la secuela”.

“El beneficio del casco en la moto es tremendamente importante. O sea, es la vida y la muerte. Porque caerte y golpear contra el cordón o contra el pavimento hace que sea muy probable que te mueras. Mientras nosotros pensemos que tenemos que usar el casco porque nos van a cobrar una multa, estamos equivocados. Porque inclusive hay mucha gente que se pone el casco y no se lo prende; entonces es lo mismo que si no lo llevás. Entonces no es una cuestión de ponerse el casco para protegerse del frío, para que no te cobren multa. Es para que te salves la vida”, puntualizó.

Democracia realizó hace días un relevamiento en diferentes puntos de Junín y pudo constatar que el uso del casco disminuye en los sectores más alejados de la zona céntrica.

El relevamiento se efectuó en Alberdi y Edison; Avenida Pastor Bauman y Benito de Miguel; Primera Junta y Libertad; y San Martín y Rivadavia. En cada lugar, el periodo de observación fue de 30 minutos, iniciándose a las 17, en todos los casos.

En los cuatro lugares analizados, transitaron un total de 1203 motos, de las cuales 519 circularon con sus conductores utilizando casco; 396 pasaron con motociclistas sin casco; mientras que 288 eran motos abordadas por gente con y sin protección.

De esta forma, se pudo cotejar que mientras el 56,70% de los conductores utilizaban casco para circular en moto, el 43,30% no lo usaba.

Otro de los análisis a los que se arribó, a través del informe realizado por Democracia, es el registro de una reducción en el uso del casco, en aquellos sectores alejados del centro de Junín: en Primera Junta y Libertad, el 77% de los motociclistas no utilizaban protección; en Bauman y Benito de Miguel, el 63%; en Alberdi y Edison, el 58%; y en San Martín y Rivadavia, el 42%.

Por otra parte, se comprobó que la esquina de Alberdi y Edison reunió la mayor cantidad de motos en dicha hora pico, con un total de 459 vehículos; seguida por el cruce de San Martín y Rivadavia, con 285; luego le siguió Pastor Bauman y Benito de Miguel, con 267; y en el último lugar se ubicó la intersección de Primera Junta y Libertad, con 192.

Uno de los principales motivos de este escenario sería el corte en calle Rivadavia por la obra del paso bajo nivel, el cual causa constantes embotellamientos de motociclistas y automovilistas, en las horas pico.

Los números obtenidos por Democracia condicen, en mayor medida, con un relevamiento ejecutado por la Agencia Municipal de Seguridad Vial, de donde las autoridades destacaron como positivo que, en dos meses, el promedio de motociclistas con cascos creció aproximadamente un 20%. Según el estudio, en agosto la utilización alcanzaba el 42.56%.