"Kicillof discrimina las ciudades gobernadas por intendentes que tienen otro color político"

El gobierno de Axel Kicillof presentó en la semana a la Legislatura bonaerense los ejes principales del Presupuesto 2025 y Ley Fiscal Impositiva. Fue con una exposición que realizó ante los legisladores del oficialismo y la oposición el ministro de Economía provincial, Pablo López, quien subrayó que el plan de la gestión es el de “dar énfasis a la obra pública y las políticas sociales”.

Entre los lineamientos centrales, López anticipó que el proyecto de ley de Presupuesto contempla un total de recursos de 32.836.621 millones de pesos, es decir, 32,8 billones. En esa línea, tiene como idea contraer un endeudamiento de 1.156.806 millones de pesos, lo que equivale a 1,1 billones.

En el marco de los constantes cruces por los recursos con el gobierno nacional, el Ministro de Economía subrayó que la iniciativa que suele denominarse “ley de leyes” comprenderá “la totalidad de las deudas reclamadas al Estado nacional en presentaciones administrativas y judiciales”, las que, según la Provincia, superan los 6 billones de pesos.

Según indicaron desde el ministerio de Economía bonaerense, entre las áreas con asignaciones presupuestarias más importantes se encuentra el destino de infraestructura, que prevé una inversión de 2.682.725 millones de pesos (2,6 billones). El énfasis estará puesto en obras de Vialidad, seguido por trabajos de saneamiento y agua, vivienda y hábitat y energía.

"Sin ideas"

En ese contexto, la senadora provincial Yamila Alonso, explicó a Democracia que desde el Senado aún no concluyeron el estudio del presupuesto ya que "lo enviaron recientemente". A pesar de eso, cuestionó: "Podemos ver empresas públicas con resultados económicos financieros negativos, lo que quiere decir que el Gobierno provincial no tiene ideas sobre cómo hacer para no tener déficit, al menos, en los papeles y hay empresas que como siempre se van a financiar con deuda".

Respecto a las obras previstas realizar por la Provincia durante 2025 en Junín, Alonso remarcó que "el 75% del presupuesto asignado es para la remodelación del banco provincia" y aseguró que "el resto está totalmente limitado", por lo que "demuestra nuevamente que el gobernador Kicillof sigue discriminando las ciudades gobernadas por intendentes de otro color político y sigue discriminando a los juninenses".

En comparación con otros municipios, lo previsto para Junín tiene sabor a poco. Sólo por citar algunos ejemplos, en Pergamino, partido de similares características, el Gobierno provincial destinaría 2.382 millones de pesos. Mientras que para Lincoln, distrito de menor cantidad de población, lo asignado rondaría los 13.472 millones de pesos. Por citar otros casos de la Segunda Sección Electoral, Chacabuco tendría asignado para obras unos 1.141 millones; Chivilcoy, 17.322 millones; General Arenales, 2.050 millones y en General Pinto, otros 1.150 millones.

Según lo explicado desde Provincia, los proyectos plasman una agenda de Gobierno orientada a "fortalecer las políticas públicas esenciales del Estado provincial" y a profundizar como "ejes prioritarios la obra pública, la contención e inclusión social, el desarrollo productivo y el empleo, abordados con las perspectivas de género y ambiental como ejes transversales".

Tal es así que el Presupuesto 2025 en materia de obras plantea una inversión de capital total de $2.682.725 millones, con una participación del 7,8% del gasto total. Es así que la Provincia considera a la obra pública como "imprescindible para seguir mejorando la calidad de vida de las y los bonaerenses".

Obras para Junín en 2025

Entre lo proyectado para Junín se encuentran obras de la construcción y puesta en valor de los CAPS por 100 millones; cloacas para Villa del Parque por 10 millones, viviendas por otros 10 millones y las mejoras en el Banco de la Provincia de Buenos Aires por 450 millones de pesos.