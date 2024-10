Alicia Pagella presentará su libro “Un amor así” en el Centro Cultural de ATSA

Este sábado, 12 de octubre, a las 18.30, la poeta y narradora Alicia Pagella presentará su libro “Un amor así”, un trabajo de prosa poética, donde converge su sentir sobre el amor y sus distintas formas de expresión.

Será presentado en la Centro de Capacitación y Cultura de ATSA, ubicado en Brasil 22, esquina Benito de Miguel, con entrada libre y gratuita.

Estará a cargo de los profesores María Silvia Biancardi, María Lidia Karlen y Andrés Russo, siendo artistas invitados que amenizarán el encuentro Gisela Ferrari Vandamme, Daniel Arias, Fernando Ordóñez, Natalia Casciati Gil, Cristian Ríos, María Eugenia Alvear y Angel Faré. La conducción será de Edgardo Barrionuevo.

Vale destacar el diseño de tapa que tiene el libro, realizado por la artista plástica Rosana Guardia, donde la flor, en sus distintas variantes juega a ser el símbolo del amor, el amor así, como lo expresa Alicia.

“El libro trata de El Amor, y toda su amplitud. No solamente el amor tomado desde la pareja, que puede ser también el contenido, sino el amor que de algún modo se expresa en la cotidianidad, con la familia, los hijos, el trabajo, la gente”, explicó Alicia.

Expectativas

Consultada sobre las expectativas que tenía ante su próxima presentación, de su octavo libro, la autora reflexionó: “Desde la memoria, estuve trayendo las veces que yo fui presentadora de otros espectáculos. Rápidamente se puede decir que he hecho 23 de distintos tenores y de otros artistas; 22 espectáculos propios; programas de radio (5.065 programas en 25 años) y tele (930 programas en 24,5 años). ¡Cuántas oportunidades de estar en contacto con el público!”.

“Siento algo totalmente distinto, a esta altura de mi vida. Primero porque no pensé que este libro iba a poder presentarlo por unos cuantos motivos… Gracias a Dios lo pudimos lograr. Y segundo, porque siempre tengo la suerte, la bendición de estar rodeada y acompañada por un grupo de profesionales, de artistas que siempre me dicen que sí, cuando se me ocurren algunas de estas cosas. Por eso, mis expectativas es simplemente estar acompañada por gente querida y poder agradecer a tanta gente que me dijo que sí, y me sigue diciendo que sí, aunque yo no esté más en los medios”, manifestó.