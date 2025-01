Gremios califican el 2024 como “complejo” y esperan una inyección al poder adquisitivo

El impacto de las medidas de ajuste del gobierno de Javier Milei hizo mella en la mayoría de los rubros, que durante todo 2024 debieron afrontar una fuerte crisis económica, recortes y un incremento exorbitante en los servicios y gastos fijos, solo para señalar algunos puntos de una coyuntura mucho más profunda y compleja.

Democracia dialogó con el secretario del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), Federico Melo; el secretario de la Asociación de Trabajadores de la Salud (ATSA), Héctor Azil y el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Junín, Gabriel Saudan, quienes realizaron un balance de la situación que afrontan los trabajadores en el país y la mirada de cara a este 2025.

Melo: “Marcado descenso de puestos de trabajo”

El titular del SEC se refirió a lo que dejó en el sector del comercio el 2024. “Para el sector fue un año muy complejo, muy difícil, donde tanto los comercios como los empleados tuvieron grandes dificultades”, analizó Melo.

“En los comercios porque interanualmente, por números del Indec y de la CAME, todos los meses tuvieron índices negativos, comparados al año anterior. Es decir que hubo una baja de las ventas de todos los rubros. Algunos específicamente por ahí han bajado más que otros, pero el balance interanual ha sido negativo. Y eso se traslada automáticamente y complejiza la situación de los empleados”, explicó.

Especialmente sobre la pérdida de puestos de trabajo, el secretario de los mercantiles explicó: “Desde enero hasta julio hubo un marcado descenso de los puestos de trabajo formales mensualmente. A partir de julio hasta octubre se mantuvo la balanza, es decir que no hubo pérdida de puestos de trabajo durante esos dos o tres meses. Recién en noviembre y diciembre hubo una leve reactivación, de creación de puestos de trabajo, que generalmente se da porque algunos comercios toman empleados para reforzar las compras de fin de año”.

No obstante ello, señaló que “si bien las compras de fin de año, por lo que hemos visto en general, en Junín y en todo el país, no superaron la expectativa, si hubo una leve reactivación que hizo que los comercios por ahí tengan mayor actividad”.

En cuanto a la situación de comercios, el secretario del SEC hizo hincapié en la caída del poder adquisitivo.

“Lo que vemos desde el sindicato es que realmente estamos en un gran problema de poder adquisitivo de toda la sociedad. De los jubilados, de los asalariados puntualmente que, entendemos, la masa de asalariados, los empleados de comercio y otras actividades son los que mueven las economías locales”.

Y si bien la paritaria mercantil acompañó tanto la inflación como el IPC, de enero a diciembre “el aumento del costo de vida en algunos rubros que por ahí antes no se tenían en cuenta, hizo que el poder adquisitivo haya bajado y que el poder de consumo, de compra, disminuyera en la mayoría de los sectores sociales”, indicó Melo.

En ese sentido se manifestó preocupado por la situación y aseguró: “Estamos tratando a nivel nacional, con nuestra Federación, de pelear la paritaria y dialogar con el Gobierno Nacional, porque entendemos que tendría que ser una negociación de salario libre entre las cámaras y los trabajadores, pero el gobierno está poniendo un techo, que es el que está marcando el número inflacionario y creemos que ese número que marca el Indec no es el real para acompañar el costo de vida de los trabajadores y de su familia”.

En ese sentido refirió la fuerte suba de los servicios esenciales como la energía y el gas.

“Nosotros siempre entendemos que si el sector asalariado está bien remunerado y tiene poder de compra, esto es un círculo que ayuda a la economía local, que hace que puedan generar puestos de trabajo nuevos, que hace crecer al comercio y a la pyme local y hoy esa rueda no la estamos viendo”, lamentó.

Para este año, destacó, “siempre tratamos de ser optimistas, de ver el vaso medio lleno, pero la situación, si no se inyecta poder adquisitivo, se puede complejizar y eso es un tema que estamos viendo a nivel nacional, con nuestra Federación y a nivel local para tratar de evitarlo”.

Y en esa línea amplió, sobre la necesidad de “realizar un trabajo articulado por las instituciones, seguir dialogando con el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial y con el Gobierno Local, pero fundamentalmente creo que esto va a estar en poder inyectarle poder de compra a la sociedad, no solamente a los trabajadores.

Azil: “Gran pérdida del poder adquisitivo del salario”

En línea con lo expresado por Melo, el secretario de ATSA, Héctor Azil, también resaltó las dificultades de los trabajadores ante la fuerte pérdida del poder adquisitivo del salario que se dio durante 2024.

“Nuestra actividad no está exenta de lo que sufrieron todas las actividades del país. La inflación de los tres primeros meses del año comió gran parte del poder adquisitivo del salario”, señaló Azil. “Luego, con tiempo y gracias a las paritarias pudimos ir recuperando y terminar el año cuatro o cinco puntos por arriba del índice de precio al consumidor, pero es un índice que no refleja lo que el trabajador consume, por eso hablamos de pérdidas de poder adquisitivo del salario, porque no alcanza con igualar los índices inflacionarios, ya que este índice fue hecho en épocas en que muchas tarifas estaban subsidiadas”, advirtió y mencionó el tope al combustible, las prepagas, alquileres, “había un montón de precios de la economía que estaban regulados y a los que le bajaron la ponderación dentro del Indec. Esos son los precios que ahora están disparados. Ahora volvió a aumentar el combustible por encima de la inflación y así pasó con todos los servicios, que triplicaron los ingresos, con lo cual, más allá de que hay una recuperación salarial nominal respecto de la inflación, esto no está sucediendo con el poder adquisitivo”.

Es por ello que, “estamos viendo poca movilidad, pocas ventas, el peligro que están sufriendo las pymes por no tener ventas, el consumo. No hay circulación económica, en cuanto al turismo, no hay gente yéndose masivamente como pasaba años anteriores. Vamos camino a la paz de los cementerios donde van a planchar la inflación, pero porque prácticamente no va a haber más consumo”.

En la demora de una reactivación, Azil aseguró que “es muy difícil en este marco de falta de ingresos de todas las actividades, que haya una recuperación, y sobre todo, teniendo en cuenta de cara a futuro, porque hay una apertura indiscriminada de importaciones, los permisos para compra en el extranjero o en dólares, que van a destruir las pequeñas y medianas empresas, así como el turismo con números negativos, que era un sostén económico y hoy hay mayores cantidades de dólares ingresando y saliendo por turismo. Todo el turismo se está volcando al exterior - los que pueden tomarse esos días de vacaciones-, y el resto ni siquiera puede irse de vacaciones de manera interna. Es muy difícil”.

El titular de ATSA señaló que “más allá de que algunos digan que en la macro algunas cosas están mejorando, es muy difícil vislumbrar que eso le llegue a la población, a los pequeños, medianos, a las industrias”, y aseguró que “hay pocos y grandes ganadores en este sistema económico. Ni hablar de los que estuvieron haciendo bicicleta financiera durante todos estos últimos meses, pero son minorías absolutas en un país, esto no beneficia al común de la sociedad”.

En el plano local, para Azil, resulta clave el apoyo de la Provincia: “Por suerte estamos en la provincia de Buenos Aires, sobre todo acá en Junín que hay muchísimos empleados públicos de la Provincia, y que no tomó la decisión que tomó el Gobierno Nacional, de achicar incluso el empleo. Los trabajos están siendo protegidos, los salarios tienen sus paritarias, pero también la Provincia tiene un límite. No tiene ingresos para suplir toda la vacante que dejó el Estado Nacional en obra pública, en educación, en salud, en seguridad”.

Y celebró la suerte “de que la provincia de Buenos Aires no le está dando la espalda a sus habitantes y está tratando de sostener todo lo que el Estado Nacional rechaza”.

Saudan: “Hay muchas cuestiones por mejorar”

El titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Junín, Gabriel Saudan, aseguró que si bien el gremio cuenta con la “tranquilidad” del convenio de trabajo, aún hay mucho por mejorar para el gremio en beneficio de los trabajadores.

“El convenio colectivo de trabajo nos ha dado la tranquilidad de que los compañeros no sean despedidos, en caso de cualquier capricho del Ejecutivo y no quedar en estado de vulnerabilidad, como estaban antes de este convenio”, señaló el titular del sindicato.

“Eso nos da tranquilidad más allá de que tenemos que mejorar en muchísimas cuestiones, como este gran inconveniente que tenemos los municipales que es referente a lo salarial”, acotó.

“Este año hemos tenido la posibilidad de acordar con el Ejecutivo y no hemos perdido con la inflación sino todo lo contrario, hemos ganado algún punto pero entendemos que estamos muy por debajo de lo que pretendemos ganar”, advirtió.

Cabe recordar que en noviembre pasado se conoció la convocatoria al Consejo de Empleo Municipal por parte del Gobierno de la Provincia, un pedido de larga data que se viene realizando desde la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo).

De hecho, en un plenario realizado a fines de 2024, encabezado por el secretario general de la Federación, Rubén "Cholo" García, se planteó la necesidad de convocar de manera urgente al Consejo de Empleo Municipal y también de abordar la situación de los derechos de los trabajadores en el marco de la creación de un Registro de Contratos Transitorios.