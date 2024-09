Cambios en el Registro Automotor: el "libre mercado" que plantea el Gobierno nacional podría perjudicar a la Provincia

El Gobierno Nacional habilitó la inscripción del título del auto en cualquiera de las provincias y el Distrito Federal, con el objetivo, según señaló, de alentar la libre competencia entre los Registros del Automotor para mejorar la calidad del servicio.

La nueva normativa simplifica los trámites para que las personas que elijan comprar un 0km., sean autos o motos, puedan registrarlos en la localidad donde lo adquieran, aunque no sea de la de origen. Desde el Ministerio de Justicia explicaron que buscan generar una competencia de oferta y demanda entre las provincias y sus municipios a la hora de abonar las tarifas, las cuales con esta iniciativa deberán buscar un equilibrio.

Además, contaron que es tan solo una parte del proyecto de digitalización del sistema de registro de vehículos en el territorio nacional. Y esperan que el proceso culmine a fin de año, aplazada la fecha original del mes de mayo que establecía la letra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, aprobado en diciembre pasado.

En diálogo con Democracia, el mandatario Brian Daguero explicó que "cada uno puede presentar en el registro que le sea conveniente o cercano a su casa". "No se necesita la radicación donde tenés tu domicilio, pero queda registrado en ese registro. O sea, cada trámite que quieras hacer lo vas a tener que hacer en ese registro porque no está el legajo único que es lo que quieren", sumó.

Para el mandatario hay dos temas que son preocupantes. Uno de ellos tiene que ver con los sellados en las provincias, ya que el 08 habilita a no pagar, pero a los 30 días en la Provincia de Buenos Aires, ARBA va a empezar a intimar.

El segundo punto es en base a la negativa de los pagos de las infracciones. "Es como que si vos comprás un auto tenés que tener una regla, tanto para que compres como para que vendas. O sea, lo único que bajó es el 1% para nacional o importado. Por ahora es la unificación del título y las cédulas", dijo Daguero.

Es decir, si el auto está radicado en Rojas o en Arenales, por citar ejemplos, puede inscribirse en Junín sin presentar el formulario 04.

Liliana Sampaoli, gestora del automotor, marcó respecto a las patentes que "se puede elegir no pagarlas", pero aclaró que "eso no quiere decir que no quede la deuda". "Más tarde, más temprano, te intimará el municipio o ARBA o quien corresponda", aseveró.

En cuanto al nuevo 08, Sampaoli contó que cada uno va a poder optar por no pagar sellado, patentes o infracciones. "Para el sellado tenés 30 días para abonarlo y llevar el comprobante al Registro, sino tiene la obligación de comunicarlo a ARBA o la provincia que sea", sostuvo.

La gestora también aconsejó que "Mi Argentina es una aplicación que todo el mundo debería tenerla para ver toda su documentación del automotor y su DNI".

Consultada si todo este tema son cambios o solo anuncios, la Sampaoli remarcó que "ya son cambios" porque "ya se empezó a modificar"."Hoy ingresé un 0 kilómetro y pude elegir el Registro. Incluso los podés presentar en otra provincia también, si quisieras ingresarlo un cero kilómetro desde otra provincia. Pero interpreto, de acuerdo a la disposición nueva, que el sellado debe pagarse en la provincia donde tiene el domicilio en el DNI", dijo.

La digitalización

Se busca digitalizar los más de 22 millones de legajos físicos de todo el país para llevar a la meta de obtener la ventanilla digital en donde esté cada registro único digital completo.

Los tres puntos más importantes son la eliminación de trámites presenciales, la posibilidad de hacer transferencias y registrar nuevos vehículos desde una computadora y la creación de un archivo digital único para los legajos de los vehículos.

En total son 23 millones de vehículos registrados en Argentina, casi la mitad de toda la población según los datos del último censo nacional que dio 47 millones de pobladores. Son 15 millones de automóviles y 8 millones de motocicletas.

Ahora comprar nuevos y usados y cada uno de los trámites del Registro Automotor se puedan realizar remotamente desde cualquier punto cardinal de la Argentina.

Es un aspecto clave ya que el Formulario 08 permite a los usuarios elegir pagar o no los impuestos provinciales y municipales asociados al vehículo como los sellos, las multas y patentes en el Registro directamente. Lo propio entrará en vigencia una vez que caduquen los convenios vigentes.

En poco tiempo más el sistema entrará en vigencia de manera completa. Faltan ajustar detalles. Entre ellos, el gobierno debe terminar de definir las plataformas digitales para la realización de los trámites. Aunque ahora mismo en la web de la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad del Automotor (DNRPA) ya se pueden hacer ciertas diligencias como la transferencia de vehículos usados mediante el Formulario 08.

Aunque la realidad y la práctica es diferentes. Los asesores advirtieron que faltan plásticos para hacer las cédulas y hay demora en las entrega de los dominios. Esto deja entrever que tantos cambios repentinos, en un país como Argentina, deberían realizarse paulatinamente.