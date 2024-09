Unnoba: se reúne el Consejo Superior para tomar acciones "en defensa de la educación pública"

El Consejo Superior de la UNNOBA se reúne de manera extraordinaria mañana viernes 27 de septiembre, a las 10, para exponer la situación crítica que atraviesa el sistema universitario argentino e invitar a una nueva manifestación en defensa de la educación pública. Esta acción que se realiza en forma simultánea con todas las universidades públicas del país, en el marco de una serie de actividades que tendrán su punto cúlmine el miércoles 2 de octubre con una nueva Marcha Federal Universitaria.



Se prevé dar lectura al documento redactado por el conjunto de universidades nacionales titulado “Para seguir siendo una nación”. En este escrito, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) plantea que “levanta su voz para reclamar respuestas y convocar a la sociedad argentina a una nueva manifestación” en defensa de la universidad pública.



En el documento colectivo, se señala que “la situación hoy es más crítica que a comienzos de año” y califica de “dramática” la situación salarial de docentes y no docentes, al considerar que son “los peores pagos y los más perjudicados por los incrementos otorgados”. En ese sentido, plantea que esto resulta “inadmisible y profundamente injusto” para quienes “tienen la responsabilidad de formar a futuras generaciones de profesionales y, con su trabajo diario, permiten que las universidades funcionen”.



Sobre ese aspecto brinda datos preocupantes relacionados con los salarios de los trabajadores universitarios: “Más del 70 por ciento de las y de los trabajadores de la educación superior perciben salarios por debajo de la línea de pobreza y miles no recibieron incremento alguno desde principios de año”.



En el escenario actual al que el CIN caracteriza como “sombrío”, la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, “abrió una esperanza, otorgando previsibilidad en materia presupuestaria y una respuesta a la angustiante situación salarial”. El CIN considera que esa ley “resuelve los problemas de manera razonable”, evitando comprometer fiscalmente al Estado.



Sin embargo, en base a que el gobierno nacional manifestó que vetaría esta ley, la esperanza de los y las universitarios/as y de la sociedad dio paso “a la incertidumbre”.



Al mismo tiempo, el proyecto de presupuesto 2025 presentado por el Presidente ante el Congreso, incrementó las preocupaciones de las Universidades: “Nunca antes los fondos solicitados por el CIN estuvieron a tanta distancia de lo que el Gobierno propuso al Congreso para su tratamiento”.



En esa línea, la declaración formulada por el CIN advierte que “sería una utopía” pretender una economía equilibrada que favorezca el desarrollo y crecimiento “si no se privilegia la inversión en ciencia y educación”. Al respecto, las universidades en su conjunto recuerdan que los países desarrollados del mundo invierten dos o tres veces más que la Argentina en estas áreas porque “saben que en la sociedad del conocimiento el diferencial para crecer descansa en estos aspectos (ciencia y educación)”.



Además, el CIN resalta la importancia que ha tenido la educación pública en la sociedad argentina: “La herramienta por excelencia de movilidad social ascendente es un sistema universitario público que es patrimonio y orgullo de toda la sociedad argentina. Lo que está en juego es su continuidad”.



Al finalizar, el documento se dirige a tres actores:

al Presidente de la Nación, para que no prospere con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario 2024 y reconsidere el proyecto de presupuesto para el 2025;

a los y las legisladores/as nacionales, “para que sostengan en el Congreso la Ley de Financiamiento Universitario e introduzcan razonables modificaciones al proyecto de ley de presupuesto 2025”;

y a la sociedad argentina, “que supo construir a lo largo de la historia un sistema universitario reconocido en el mundo por su excelencia, que acompañó con extraordinarias movilizaciones cada vez que la historia llamó a su puerta”. Lo hace para agradecerle por su apoyo e invitarla “a que lo hagamos de nuevo”.



Por ese motivo, el viernes 27 de septiembre la UNNOBA solicitará públicamente a organizaciones de la sociedad civil (clubes, sindicatos, medios de comunicación, partidos políticos, empresas, instituciones) el acompañamiento a esta declaración del CIN con su firma. La sesión del Consejo Superior se realizará a las 10, de manera simultánea, en Junín (Libertad 555), Pergamino (Monteagudo 2772) y CABA (Callao 289).