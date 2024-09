El Gobierno municipal de Junín busca iniciar una "nueva era" en el ordenamiento del tránsito

El Departamento Ejecutivo Municipal, a cargo del intendente Pablo Petrecca, enviará un proyecto de ordenanza para que sea tratado por los concejales en el Honorable Concejo Deliberante, que tiene que ver con diferentes puntos ligados al ordenamiento del tránsito en busca de "iniciar una nueva era" en la materia.

La ordenanza cuenta con nueve capítulos y está destinada al respeto a la vida, pero también al bienestar. Y, en consecuencia, no solamente abarca derechos individuales, sino también colectivos, puntualmente el derecho a la vida, que se pierde por la falta de uso de casco, y el derecho al bienestar, que es producto de las maniobras peligrosas, los caños de escape ilegales y todo lo que ello conlleva.

La presentación del proyecto de ordenanza se llevó a cabo ayer por la tarde en las oficinas de Empleo de calle España y fue encabezado por el intendente municipal, quien estuvo acompañado de Agustina de Miguel, secretaria de Gobierno y todo el equipo de Seguridad.

En este contexto, cabe recordar que desde septiembre se está realizando una campaña que se enfoca en el uso del casco en motociclistas. Al respecto, Petrecca aseguró que "el objetivo de esta ordenanza no es recaudar, sino salvar vidas". Además, entre los puntos fundamentales que tendrá será el cuidado del uso del espacio público de manera responsable en ocasión del tránsito.

El jefe comunal sostuvo que la ciudad viene creciendo y, por ende, hay mayor cantidad de movimiento en el tránsito. "Este crecimiento genera, sin dudas, inconvenientes. Y si bien nosotros desde el Gobierno venimos trabajando hace tiempo, sostenemos que la educación es la pata inicial y fundamental", expresó.

A dicho punto también se le incorpora la concientización. Allí surgió Hoy Seguro, abarcando a unos 80 mil vecinos que han escuchado del proyecto donde, además, se pintaron más de mil sendas peatonales, se instalaron 80 semáforos, rotondas y estacionamientos para motos. El próximo paso, será crear una playa de camiones para sumarla a lo realizado.

De todas maneras, el intendente sostuvo que "aún hace falta más" y advirtió que "con lo que hay no alcanza". Por eso surgió la necesidad del proyecto de ordenanza que, de ser aprobado en el Concejo Deliberante, el Departamento Ejecutivo tendrá las herramientas para marcar un antes y un después.

Para el intendente, "cuando hay accidentes, sin casco se pierden vidas". "Aquel que no usa casco no puede cargar nafta. Aquel que compra una moto tiene que comprarla con el casco. Si transita en la calle, en la ciudad, sin casco se secuestra la moto. Seremos implacables en este sentido", aseveró.

Para reforzar los controles, en los próximos días el Gobierno estará incorporando más agentes de tránsito. "Lo que buscamos es que el que usa moto use casco. Esto requiere el compromiso de todos", sintetizó.

La moto como elemento sonoro

La doctora de Miguel, fue la encargada de brindar aspectos más técnicos de lo que será, posiblemente, la nueva ordenanza por la cual se busca mejorar la convivencia, prevenir siniestros y garantizar el bienestar en Junín. "Estoy convencida que cuando pase al tratamiento en el Concejo todos los concejales de los bloques la van a nutrir para mejor, porque es un proyecto de ordenanza para uso responsable del espacio público en ocasión del tránsito", detalló.

Uno de los principales problemas es que la moto, en muchos casos, dejó de ser utilizada para la finalidad que fue construida y pasó de ser un vehículo a ser un instrumento sonoro. Al respecto la secretaria de Miguel dijo: "Todo esto genera ese perjuicio en el bienestar de la salud, no solamente de nosotros, sino también de muchos otros grupos".

En tanto, el capítulo 1 refiere al espacio público, el cual lo regula la municipalidad. "Es peligroso que las motos estén en espacios donde no están habilitados para circular, como tampoco para estacionar. Además, vamos a incorporar regulación sobre vehículos eléctricos, como los monopatines. Y vamos a incorporar la creación de un registro de talleres mecánicos para darle mayor visibilidad", anticipó.

Con la ordenanza, lo que se buscará es mayor concientización, más seguridad, control, ordenamiento vial, protección de la integridad de la vida humana y de la salubridad pública y reducción de la contaminación sonora. Respecto a la circulación de cuatriciclos, de Miguel sostuvo que "hay que establecer un corredor seguro". Y anexó: "Estamos trabajando en definir ese corredor. Lo mismo, en la regulación de lo que tiene que ver con los eléctricos, que no existe, vamos a ser pioneros en eso".

Por citar otro capítulo, en este caso el número siete, hace referencia al régimen sancionatorio a las infracciones de los anteriores capítulos. Y como dato, por ejemplo, el recrudecimiento de sanciones en relación a Nación y Provincia. "Para el caso de infracciones por transitar sin casco, cuando se trata de personas a quienes se los vendió la municipalidad por el programa que está llevando adelante la Secretaría de Seguridad, la multa se agrava y se impondrá el máximo permitido más un curso obligatorio", remarcó. Además, la sanción de la multa puede redimirse mediante tareas no remuneradas en solidaridad con la comunidad.

"Esto lo hacemos sin ningún tipo de intención recaudatoria, porque seguramente haya recursos afectados de lo que se obtenga por las multas por no usar casco. Ese recurso afectado probablemente vaya al programa de compra de cascos, lo cual deja en claro que acá no hay intención de recaudar. Lo único que queremos, en todo caso, es cuidar muchas vidas en Junín, que no tengamos que hablar nunca más de una nueva estrella amarilla", cerró de Miguel.