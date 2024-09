Junín fue incluido en la Emergencia Agropecuaria, pero desde el campo aseguran que "suena a poco"

El Ministerio de Economía de la Nación publicó ayer la Resolución 946/24 en la cual declaró la emergencia agropecuaria en unos 50 distritos de la provincia de Buenos Aires. Se trata de expedientes que el gobierno bonaerense había girado en noviembre del año pasado y en enero de 2024.

De esta forma, la norma que firmó Luis Caputo contiene dos declaraciones. Una emergencia agropecuaria va desde el 1° de noviembre de 2023 y hasta el 31 de enero de 2024 y abarca a explotaciones agrícolas, forestales y frutihortícolas. La segunda va desde el 1° de noviembre de 2023 y hasta el 30 de abril de 2024, pero abarca a explotaciones ganaderas, tamberas y apícolas.

Esta resolución permite a los productores afectados acceder a la prórroga del vencimiento del pago de impuestos que graven el patrimonio, capitales o ganancias de las explotaciones afectadas; la suspensión por parte de AFIP de la iniciación de juicios de ejecución fiscal para el cobro de impuestos adeudados hasta el período siguiente a la finalización del período de emergencia o desastre; y la posibilidad de deducir en el balance impositivo del impuesto a las ganancias el 100% de los beneficios derivados las ventas forzosas de hacienda bovina, ovina, caprina o porcina.

La AFIP también podrá establecer la exención total o parcial del pago del impuesto a los Bienes Personales sobre los bienes ubicados en las explotaciones agropecuarias sobre los inmuebles rurales arrendados si se encuentran en zona de desastre.

Al mismo tiempo, el organismo podrá determinar la exención de otros tributos como Ganancias, el componente impositivo del Monotributo y las contribuciones a la Seguridad Social. A partir de la homologación nacional, los productores que estén inscriptos en el régimen simplificado del Monotributo podrán gozar de la prórroga del pago del componente impositivo y una reducción del 50% si están englobados en el estado de emergencia y del 75% si se trata de zona de desastre.

Presión Fiscal

El presidente de la Sociedad Rural de Junín, Andrés Moutous, le explicó a Democracia que "es lo mismo que todos los años". "Lo que sea emergencia agropecuaria, con la ley actual que hay no sirve para nada, son prórrogas de impuestos, no te eximen de nada, y después lo tenés que pagar todo junto", anexó.

Por la cuestión explicada, desde el sector no lo toman como un alivio o ayuda. "Lo que ahora no lo pagaste es eso más el próximo vencimiento, y aparte los vencimientos van a contrastación con la producción, te llegan los dos juntos en enero. Además, el otro agravante que tiene la emergencia agropecuaria es que cuando presentás la emergencia, no sos más sujeto de crédito en ningún banco, porque supuestamente estás en emergencia", sentenció.

"Lo que estamos esperando es lo que venimos aguardando hace 15 años, la baja de las retenciones y que baje la presión fiscal. Pero hoy el productor paga, incluyendo las retenciones y todos los impuestos, el 67% de lo que produce", advirtió.

Más de lo mismo

Rosana Franco, de la Federación Agraria, consideró que "es más de lo mismo", porque lo que "hacen es prorrogarles los impuestos y lo patean para enero". "Después tenemos que pagar dos partidas juntas en enero y eso se hace más difícil. Lo que realmente estamos esperando nosotros es otra cosa, que es la baja de retención", admitió. Además, Franco sumó: "Lo que necesitamos como urgente y como una medida de fondo, es la baja de las retenciones y los impuestos".

En el mismo sentido, Gustavo Frederking, dirigente de Carbap, dijo que "la medida llama la atención" porque ya no están más en emergencia. "Si bien tampoco estamos que nos pasamos de un ciclo al otro, no es que estamos en época de agua, es cierto que hoy por hoy la situación de emergencia no es tal", manifestó.

Frederking contó que el campo tuvo cierto caudal de agua, una cosecha que fue buena, no porque se haya recuperado la napa, sino porque tuvieron lluvias oportunas. "Hoy si bien no estamos para nada sobrados, hoy estamos en una situación muy buena con el maíz porque tenemos humedad para que florezca", explicó.

Más allá de eso, el agro no está para tirar manteca al techo. "Venimos con lo justo con la lluvia, no estamos en una situación holgada. Hoy la mejor forma de darte cuenta es ir a la Laguna de Gómez, donde dentro todo se recuperó, pero no estamos en el caudal habitual.

En cuanto a la quita de retenciones, el dirigente de Carbap admitió que "se nota que para el año que viene no hay intención de sacarlas". "La magia no existe. En ningún país del mundo sin equilibrio fiscal se puede hacer algo. Massa parecía que era el único que quería generar magia, y era imposible", criticó.