En lo que va de septiembre, en Junín se secuestraron más de 280 motos

En septiembre el Municipio de Junín comenzó una campaña de concientización vial denominada "Sin casco no hay moto". Y en 23 días se lograron secuestrar 285 unidades, ya que sus conductores no contaban con el trascendental elemento de seguridad o cometieron alguna otra infracción.

La cifra surgió como resultado de los diversos operativos desplegados en distintos puntos de la ciudad con personal de la Agencia Municipal de Seguridad Vial, en una nueva acción del Municipio con el objetivo de promover el hábito de usar el casco y así proteger la vida de los motociclistas.

En contacto con Democracia, Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano, explicó que "la campaña contempla que los motociclistas tienen un plazo de 5 días para retirar sus motos sin pagar la multa correspondiente". Pero aclaró que "solo presentando un casco y el comprobante de la adquisición del mismo más la documentación de la motocicleta podrán llevársela nuevamente".

Estos nuevos operativos se van a desarrollar de manera diaria en distintos puntos estratégicos de Junín, garantizando de esta manera el cumplimiento del artículo 40 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, que establece que el casco es obligatorio tanto para el conductor como para el acompañante de motocicletas. "La campaña está dando resultado porque vemos que hay mayor cantidad de conductores con casco; inclusive, vimos algunos siniestros viales en los que el casco le terminó salvando la vida al conductor", remarcó Olmedo.

Como se mencionó, la iniciativa no tiene otro objetivo que no sea el concientizar e inculcar el hábito de utilizar el casco al andar en moto, tal como lo prueba el hecho de que, en los distintos operativos realizados donde se produce el secuestro de la moto, se les da un plazo a los vecinos para que adquieran un casco.

Mario Olmedo remarcó que no van a ser flexibles y seguirán secuestrando motos de gente que ande sin casco. "En el caso de ser reincidentes, interviene directamente el Juzgado de Faltas y recibirán además una charla técnica como le hemos dado a los mandaderos o a personal de UOCRA", explicó el funcionario.

Además, vale destacar que esta campaña integral de control también incluye la parte de concientización y educación con charlas y cursos sobre manejo seguro de motos, en asociación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial que impartió las primeras capacitaciones para instructores y efectivos locales, los cuales a su vez replicaron los conocimientos adquiridos con trabajadores mensajeros y de servicios, personal de la Oficina de Licencias de Conducir y de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina.

Compactación de motos

Actualmente en Junín hay secuestradas 5.500 motos y 150 autos. Olmedo adelantó que están finalizando el primer expediente de compactación para avanzar con el proceso, pero antes debe ser asignada una empresa para que realice las tareas. "Lo que se recaude de la compactación va a ir a una entidad de bien público", valoró.

Actualmente todas las unidades secuestradas se ubican en el predio de la Agencia de Seguridad Vial, por lo que no implica costo alguno para el Municipio, como suele ocurrir en otras localidades en las que deben alquilar galpones para resguardar los vehículos que, muchas veces, permanecen años en estado de abandono.

Se viene el Scoring

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires envió a la Legislatura la adhesión al Sistema Unificado de Puntaje. La propuesta de Scoring bonaerense, que recibió media sanción en el Senado y pasó a Diputados, cuenta con una batería de beneficios para quienes sean un ejemplo ante el volante.

El sistema de Scoring prevé 20 puntos a la Licencia Nacional de Conducir que posea cada persona, los cuales se irán perdiendo en función de las resoluciones firmes emitidas por autoridades judiciales o administrativas que juzguen infracciones de tránsito.

Cuando por infracciones acumuladas se pierden por primera vez los 20 puntos iniciales, la o el conductor quedará inhabilitado para utilizar el vehículo por 60 días; por segunda vez, el plazo aumentará a 120 días; y, en una tercera ocasión, por 180 días. Luego, el período de inhabilitación se duplicará de manera sucesiva.

Una vez que culmine este lapso de tiempo de inhabilitación, las y los automovilistas podrán recuperar los puntos y restablecer su Licencia de Conducir efectuando cursos de seguridad vial, mientras que los choferes profesionales pueden recurrir a esta opción con una periodicidad anual.

Además, quienes tengan menos de 20 puntos, pero no hayan llegado a cero, recuperarán el total de puntos tras un período de dos años sin nuevas infracciones.

Cuidar la vida

A propósito de esta activa política de concientización, el propio intendente municipal Pablo Petrecca manifestó en su momento que “luego de una primera etapa de concientización y educación permanente con ‘Voy Seguro’, pasamos a implementar una fuerte e intensa campaña donde, aquel que no tenga casco, no va a poder circular en moto, porque lo que nos mueve es cuidar la vida de los juninenses”.