IOMA insiste en hacer convenios directos con médicos y círculos de nuestra región

Mientras desde IOMA se reafirmó la prescindencia de la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA), para la atención médica a sus afiliados de Junín y la Región, la entidad federada anunció un cese de actividades a nivel provincial, por 48 horas para hoy y mañana, viernes 13, respecto a IOMA.

Autoridades de ambas organizaciones se reunieron el lunes último, pero no hubo acuerdo que permitiera normalizar la atención en Junín y localidades de la zona, por el contrario, ambas ratificaron sus desavenencias.

De la reunión, por parte de la FEMEBA, estuvieron presentes su vicepresidente, Sandro Scafati; el secretario de gobierno, Alberto Cuyeu; el gerente general, Carlos Bortolazzo y el gerente de administración de convenios capitados, Jorge Bava.

Por parte de IOMA, participaron la directora provincial de Prestaciones, Nadia Daciuk; el director de provincial de Relaciones Institucionales y Jurídicas, Ariel Gaggero Puig y el asesor de Jefatura de Gabinete, Mauro Pagliuca.

Posturas firmes

El comunicado de la federación, firmado por el doctor Sandro Scafati, vicepresidente de la entidad, señala que el resultado de la última reunión “fue el mismo al que nos tienen acostumbrados” las autoridades de IOMA. Acusando también “un alto grado de soberbia, una concepción mesiánica de la vida política en general y del sistema de salud en particular”.

“Parece no importarles las dificultades de los afiliados, ni precarizar el trabajo médico como nunca nadie hasta ahora lo había hecho en la provincia de Buenos Aires”, apuntaron.

Según lo apuntado por la Federación, ellos presentaron “una propuesta alineada con las necesidades de los afiliados y de sus prestadores que garantice la libre elección y la continuidad del cuidado de la salud de la población bonaerense en forma inmediata”, pero IOMA ratificó su postura de dejar sin efecto el convenio en los partidos de Junín, Rojas, Colón, General Arenales, Leandro N. Alem, Chacabuco, General Viamonte, General Pinto, Florentino Ameghino, Alberti y Bragado.

Por su parte, el presidente de IOMA, Homero Giles, tras la reunión con Femeba ratificó la prescindencia de la entidad en la región Junín donde se abordaron los problemas “que llevaron a la baja del convenio entre la obra social y la entidad”.

Círculos Médicos

Al ser consultado por Democracia sobre las tratativas para lograr acuerdos, Giles aseguró que IOMA se encontraba en diálogo directo con los círculos médicos de la Región, así como con médicos individuales y otras asociaciones intermedias, para facilitar la vinculación entre la obra social y los profesionales de la salud”, destacando que “las principales clínicas de Junín, como la Pequeña Familia, la Clínica Centro y el Sanatorio Junín, estaban atendiendo sin inconvenientes las prestaciones para los afiliados de la obra social de internación, estudios y guardias”.

En cuanto a cómo era el contacto con dichas entidades y profesionales de la salud, respondió que estaban hablando directamente, los directores de IOMA y a nivel central.

“Tenemos mucho éxito con las clínicas, las tres están trabajando muy bien, incorporando a los médicos que están facturando a través de las clínicas”, acotó. No obstante ello, el presidente de IOMA manifestó que todavía había dificultades porque estaban en “un proceso de transición” pero que en ese proceso "ninguna persona se queda sin atención sobre todo en las urgencias".

“Nos vienen llegando casos, 59 concretamente de distinta complejidad en estas dos semanas de corte con Femeba y todos se han tratado y hemos solucionado con esas tres clínicas de Junín y los hospitales municipales”, detalló.

“Lo que nos queda pendiente son las consultas ambulatorias y están pagándolas, solicitando reintegro. Tenemos 250 pedidos de reintegro, que se pagarán en octubre”, dijo.

Ante la acotación de que parecían poco esas cifras referidas a las atenciones en clínicas y consultas ambulatorias, el directivo respondió que eran producto de un relevamiento en todas las delegaciones y que por suerte las clínicas estaban trabajando bien, “cada vez mejor”, afirmó.

Sobre la falta de acuerdo aún con los Círculos Médicos, Homero Giles consideró que eso se debía a que FEMEBA presionaba a los mismos. “No hay otro motivo más que ese. Ningún Círculo nos dijo que no iban a hacer convenio con IOMA, y que solo lo iban a hacer a través de FEMEBA. Están sufriendo las presiones de la federación”, afirmó.

“FEMEBA es la mayor corporación médica del país. Es una intermediadora, donde hay alta rentabilidad y esto es un negocio para ellos, que es muy rentable. Tenemos diálogo con FEMEBA porque tiene convenio con otros círculos médicos de otros municipios con IOMA, pero en cuanto a estos municipios en cuestión, de la región Junín, Femeba no tiene nada que hacer ahí. No hay ninguna chance, no la necesitamos”, aseguró.

“Tenemos siete convenios con siente municipios directamente por fuera de FEMEBA, y el Municipio que mejor funciona para IOMA es La Plata, un convenio directo con el Círculo Médico de La Plata. Y en este caso, ofrecemos las mismas condiciones de allí”, dijo.