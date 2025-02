Ioma alertó por posibles estafas y dio recomendaciones a los afiliados

El Instituto de Obra Médica Asistencial (IOMA), emitió un comunicado alertando a sus afiliados que desde la entidad "nunca se solicita que compartan información". "Si te contactan por teléfono, Whatsapp, correo electrónico o redes sociales y te piden datos personales, no compartas datos afiliatorios y no informes claves ni códigos", expresaron.

Además, recordaron que los canales habilitados para realizar trámites y acceder al estado de gestiones son a través de la App Ioma Digital o en Autogestión Afiliadas/os. "Ante cualquier duda, comunicate con nosotros a través de las vías oficiales como el Call (0810 999 4662, de lunes a viernes de 8:00 a 17:00); con Chatbot (disponible las 24 horas en www.ioma.gba.gob.ar), o nuestras redes cociales: Facebook @IOMAgba, Twitter @IOMAgba e Instagram @ioma.gba", sumaron.

Medidas de prevención para evitar ser víctima del “Phishing”: verificar estar interactuando con las cuentas oficiales de IOMA. Y además aconsejaron: "Si recibís un correo electrónico que te pide información personal o financiera, no respondas; no hagas clic en enlaces o archivos adjuntos de correos sospechosos; no descargues archivos desconocidos; no envíes información personal; verificar los indicadores de seguridad del sitio web en el cual ingresarás información personal; mantener actualizado el software de los dispositivos; no descargar ni abras archivos de fuentes no confiables; no contestar ningún mensaje que resulte sospechoso y mantener los dispositivos protegidos con antivirus".

Encuentro informativo con entidades

Representantes de entidades que tienen convenio afiliatorio con IOMA participaron de un encuentro informativo en Sede Central. En la apertura, la directora de Afiliaciones, Mariana Mena señaló: “En el marco del proyecto de digitalización y modernización que lleva adelante la gestión, que busca la comodidad de los afiliados y de entidades conveniadas, pensamos herramientas, como este portal, que da trazabilidad y transparencia. Por eso, en esta presentación les venimos a mostrar que es de muy fácil acceso”.

En tanto Juan José Rivademar, director Provincial de Tecnología, Análisis de Datos e Innovación, indicó: “Para poder integrar a través de un portal de organismos a todo nuestro universo afiliatorio, tuvimos que integrarnos nosotros. No queremos imponer una herramienta, sino compartirla, que la prueben y puedan hacer sugerencias. En esa relación, la mejora es para el afiliado. Apoyarnos en la tecnología para acompañar y simplificar la gestión operativa y visibilizar procesos que, en este momento, son enteramente en papel".