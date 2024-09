“Los municipios no movemos el amperímetro como para ser responsables de que no baje la inflación”

En medio de la polémica por el aumento de tasas municipales en algunos distritos del Conurbano, el gobierno nacional busca prohibir el mecanismo que facilita la cobrabilidad de los tributos locales al incluirlos en la factura de un servicio, por ejemplo el de electricidad, como es el caso de nuestra ciudad, donde se cobra la tasa complementaria de seguridad.

Democracia consultó al subsecretario de gobierno, Andrés Rosa, quien cuestionó la intención del gobierno y advirtió que la realidad de los municipios del conurbano, por los que se impulsa la medida, es muy lejana a aquella de los del interior bonaerense.

Rosa cargó las tintas, no solo con Nación, sino también contra la Provincia al considerar que “si nos brindaran los recursos que tienen que mandarnos, no habría necesidad de una tasa como esta que está vigente desde el año 94”.

El planteo

La controversia en torno de las tasas se disparó después de que el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, alcalde cercano a Javier Milei en la Provincia, denunciara que en distritos del Conurbano gobernados por intendentes del kirchnerismo, por ejemplo en Lanús, donde el jefe comunal es el camporista Julián Álvarez, se produjeron en las últimas semanas aumentos significativos.

Pero la polémica tomó temperatura cuando se involucró el ministro de Economía, Luis Caputo, quien no solo acusó a los intendentes de perseguir “fines recaudatorios”, sino que los vinculó a una maniobra para impedir la baja de la inflación y complicar así el plan económico nacional.

El gobernador Axel Kicillof lo cruzó por eso: al defender a los alcaldes argumentó que las subas son para financiar servicios ante los recortes de Nación.

“Potestad y autonomía” para aplicar las tasas

Desde hace varios años, en Junín, en la boleta de la luz, se incluye el cobro de la Tasa Complementaria de Seguridad, cuestión que hoy se encuentra en el ojo de la tormenta, desde que el gobierno anunció que prohibirá la inclusión de tributos locales en las facturas de servicios.

Consultado sobre el posicionamiento del Municipio, Rosa cuestionó la decisión y se refirió en principio a lo que desencadenó la posible toma de la medida. “Por lo que hemos venido siguiendo el tema, el gobierno nacional ha reaccionado, sobre todo por el Municipio de Lanús, y algún otro, que han incrementado muchísimo las tasas, por encima de la media”, indicó, pero de inmediato aclaró: “La realidad de esos municipios del conurbano es muy lejana a la de los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires”.

En ese sentido el entrevistado señaló que “todas las tasas tienen una contraprestación” y destacó que “esto está legislado, tenemos la potestad y la autonomía para aplicar las tasas”. “Que el gobierno nacional apunte a los municipios como responsables de no poder lograr la baja de la inflación por el aumento de las tasas, nos parece que no es así, que es falso y que se la termina agarrando con el eslabón más débil que son los municipios. Que son los que siempre están dando respuesta a la demanda ciudadana” explicó. Para Rosa, en muchos casos, como el de Junín en materia de seguridad, con una responsabilidad que no termina de asumir la provincia de Buenos Aires, o la misma Nación.

El funcionario municipal criticó duramente a ambos gobiernos: “Si nos brindaran los recursos que tienen que mandarnos, no habría necesidad de una tasa como esta que está vigente desde el año 94. Si cada estamento se hiciera cargo de las obligaciones que tienen que cumplir, no estaríamos discutiendo estos problemas”.

A modo de ejemplo refirió: “Si uno toma un auto cero kilómetro, te dicen que el 58% del valor de un auto cero kilómetro tiene que ver con impuestos, nacionales y provinciales. El 2%, de ese 58% son tasas municipales. Con lo cual, desde los municipios no movemos el amperímetro como para ser los responsables de no poder bajar la inflación”.

La medida

La restricción se plasmaría a través de una resolución de la Secretaría de Comercio que se conocería en los próximos días y dejaría expresamente prohibido el mecanismo, según indicaron fuentes del Gobierno nacional.

El cobro de tasas en facturas de servicios está extendido mucho más allá de los distritos del Conurbano donde se originó la controversia. Es muy usual en municipios del interior de la provincia, donde se incluyen en las liquidaciones de, por caso, cooperativas que dan el servicio de agua o de electricidad. Pero no es el único caso: también se incluyen en la percepción de otros servicios, como por ejemplo la TV por cable. Para la entidad que realiza el cobro el negocio es cobrar una comisión, que la comuna le paga a cambio de que transfiera el dinero de la tasa que cobró a nombre del Estado local.

De acuerdo a lo que trascendió, las comunas que incumplan con la reglamentación una vez puesta en vigencia recibirán sanciones previstas en la Ley de Defensa del Consumidor (N° 24.240).

Al mismo tiempo, Economía –que ya había anunciado que estudia presentaciones ante la Corte por este tema, no descarta impulsar un proyecto de ley para limitar la discrecionalidad a la hora de aumentar tasas, impidiendo que sea por conceptos inespecíficos que no tengan una contraprestación clara y verificable.

Tasa del combustible

Consultado sobre la tasa del combustible, también eje de polémica recientemente, Rosa reconoció: “La verdad es que la tenemos un montón de municipios desde hace años, en el caso de Junín, fue en la administración de Mario Meoni. Habían dicho que era inconstitucional, no es así. El tribunal de Cuentas nunca lo ha observado, por lo cual nosotros por ahora necesitamos mantenerla”.