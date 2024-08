Se recrudece la disputa entre IOMA y la Federación de Médicos Bonaerenses

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), prescindido recientemente de los servicios de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (Femeba), como consecuencia de supuestas denuncias realizadas sobre la falta de prestaciones en tiempo y forma, el cobro indebido y reclamos continuos por parte de afiliados, según detallaron desde obra social.

La medida tomada desde el Gobierno provincial comenzará a aplicarse desde el 1° de septiembre y despertó malestar en Femeba, de donde emitieron un comunicado respondiéndole a Homero Giles, presidente de OIMA, quien fue muy crítico de la Federación Médica.

Además de Junín, los otros distritos sin la prestación de los médicos de Femeba serán Alberti, Bragado, Chacabuco, Colón, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, Junín, Leandro N. Alem y Rojas. Desde Provincia aclararon que no afectará la atención médica al afiliado.

En este contexto, Giles estuvo ayer en Junín reunido con referentes de la ciudad y Región, además de los gremios, para explicar los cambios que comenzarán a regirse desde el mes entrante. En diálogo con Democracia, el presidente manifestó que "la intención es mejorar la prestación de los afiliados, de la vereda de enfrente, el comunicado emitido se refirió a "IOMA y la desprotección de su gente", en clara contraposición a lo que se marca desde el Estado.

El mensaje de Giles

El presidente de IOMA aseguró que "ocho de cada diez afiliados padecen de cobros indebidos", y explicó que "que es todo aquello que pagó de bolsillo un afiliado por una prestación que excede a lo que está arreglado por convenio".

Según lo explicado, esa situación genera un problema porque "solamente puede tener atención de salud aquel que tiene plata en el bolsillo". A su vez, Giles recalcó que el problema "pasa solamente en los distritos donde IOMA tiene convenio con Femeba". Y agregó: "Hablás con cualquier médico y te dicen que prefieren no atender con IOMA porque les pagan muy poco".

Sobre las responsabilidades que suceda lo detallado, el presidente de la obra social aclaró que "en La Plata, IOMA deposita el dinero a las 48 horas". "Evidentemente Femeba se queda con los recursos por varios meses, les paga tarde a los médicos y se queda con una rentabilidad excesiva de 20, 30 o 40%", cuestionó.

La situación -por lo explicado por Giles- genera que los profesionales de la salud no quieran estar en la carta de IOMA. "Perdemos médicos y nos vamos quedando sin especialistas. Los que siguen dan turnos cada vez con mayor demora y le cobran cada vez más caro el afiliado", informó.

En cuanto al impacto que tiene la medida en el afiliado, desde IOMA su presidente remarcó que la medida "no debería generar dificultad" porque habrá un nuevo convenio. "Si tienen dificultades, será porque Femeba estará jugando para que los médicos no atiendan. No espero que hagan eso, porque lo único que estamos haciendo es prescindir de Femeba como administrador de los recursos de IOMA, no le estamos quitando su capacidad de intermediación gremial de los médicos", aclaró.

La respuesta de Femeba

Ante las declaraciones vertidas por Giles en Democracia la respuesta de Mesa Ejecutiva de Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires no se hizo esperar. Con duras críticas manifestaron que "el presidente de IOMA continúa mintiendo y contratando intermediarios con fines de lucro, abandonando a los beneficiarios del Instituto a su suerte y negándole cualquier posibilidad de atención médica de calidad".

A su vez, desde Femeba aseguraron que la última vez que mantuvieron contacto con Giles fue en abril de 2022. "Miente al afirmar que existen decenas de entidades que pueden asumir el papel de Femeba en su ámbito geográfico, cuando la realidad es que no existe absolutamente ninguna entidad, que no sea la Federación Médica y sus Entidades Primarias, que pueda ofrecer los servicios médicos que brinda Femeba", explicaron.

"Es probable que esta omisión sea voluntaria para evitar confesar que no se refiere a entidades de prestadores, sino a sociedades comerciales con fines de lucro, que embolsan para sí enormes sumas de dinero y habitualmente -como sucede con los policonsultorios- explotan a profesionales, que muchas veces no cuentan con la certificación de calidad necesaria. Realmente resulta llamativo tanto interés en traspasar fondos a sociedades comerciales sin ninguna trayectoria y casi con nula experiencia en el tema", sentenciaron desde Femeba.

Respecto a los valores abonados por Femeba a sus médicos por la atención de los afiliados de IOMA, desde la entidad sostuvieron que "los mismos -como muy bien dice el presidente del Instituto - son diferentes a los establecidos por IOMA, pues si no fuera por los fondos que nuestra entidad aporta para mejorar los mismos, prácticamente no habría profesionales dispuestos a asistir a los vapuleados beneficiarios que observan atónitos como los intereses personales e ideológicos van destruyendo esta Obra Social que alguna vez fue ejemplo de buena cobertura y eficiencia".

En lo que se refiere al cumplimiento de los plazos de pago en tiempo y forma por parte del Instituto, el comunicado refiere que "es donde el presidente de IOMA exhibe su mayor cinismo". "El IOMA le adeuda a Femeba facturas por un valor de 7 mil millones de pesos, algunas de las cuales datan de hace más de 2 años, y lisa y llanamente se niega a responder los requerimientos jurídicos para la cancelación de esta inmensa deuda", contaron.

"Nos preguntamos cómo puede imaginarse el IOMA, que los médicos van a inscribirse en forma masiva para prestar directamente en una obra social, que con esta gestión se convirtió en deudora crónica. El desprecio de Giles por los médicos y el ejercicio de la profesión médica ha sido manifestado por él en más de una oportunidad, al igual que el desinterés por la calidad de atención médica, tal vez porque por su formación, no se encuentra en condiciones de aplicarla", remarcaron desde Femeba.