Dengue: preocupación en Junín por la falta de vacunas y la amenaza de una epidemia

Un relevamiento realizado por Democracia reveló que la mayoría de las farmacias no tienen stock y quienes desean vacunarse deben anotarse en una lista de espera. "La vacuna no está dentro del calendario", recordó Gabriela Franchi, subsecretaria de Salud.

La peor epidemia de dengue en la Argentina desde que existen registros se produjo en los primeros meses de este año. Si bien desde abril los casos empezaron a bajar, en los días de frío también se reportaron casos diagnosticados con la infección que es transmitida por las picaduras de hembras de mosquitos Aedes aegypti.

Es decir, siguieron registrándose casos autóctonos de dengue en invierno, una situación similar a la que ocurrió el año pasado por primera vez. De acuerdo con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, podría producirse “una epidemia de dengue muy grave” en los próximos meses. Al tiempo que criticó la falta de una campaña de erradicación a nivel nacional.

Kreplak señaló que este año, los contagios no provienen de otros países, como sucedía hasta el año pasado, sino que “son producto de la circulación interna, de las personas que se mueven de un lugar a otro y pueden llevar rápidamente el virus a zonas donde no tenemos dengue en invierno, como el centro del país”.

En ese sentido, el funcionario del Gobierno de Axel Kicillof dijo que si la situación epidemiológica no se revierte, “la fase crítica del problema se manifestará en la próxima epidemia de dengue, que podría ser muy grave". "Ya estamos viendo cómo cada provincia establece sus propios criterios ante la falta de una coordinación nacional y esto podría ser desquiciante para la población. No sabrán a quién se vacunará, dónde ni cómo; las condiciones cambiarán al cruzar una calle”, disparó.

La respuesta de Nación

Tras las argumentaciones vertidas por el ministro bonaerense, Mario Russo, a cargo de la cartera nacional de Salud le respondió en redes sociales: “El Gobierno Bonaerense miente otra vez”.

A su vez, Russo le recordó a Kreplak que "la salud es una responsabilidad primaria de las provincias". "Resulta insólito que, luego de más de cuatro años de gestión, todavía no lo tenga claro”, sentenció. Para Nación, la eliminación del mosquito en el territorio es la primera línea de defensa para frenar el dengue y "es clave el trabajo local y peridomiciliario para combatirlo". "Es prioritario que la Provincia coordine con los municipios para trabajar en la prevención”, agregó Russo.

Problemas con la vacuna

Democracia realizó un relevamiento en diferentes farmacias de Junín y también de la Región y pudo constatar que la situación es prácticamente similar en cada distrito: la falta de stock de las vacunas contra el dengue es un hecho y el argumento principal es que "es un problema de las droguerías".

Hay comercios farmacéuticos de la ciudad que admitieron que tuvieron vacunas por última vez en el verano. Además, detallaron que "hay intermitencia" en cuanto al stock y que, por lo general, se realiza un listado con aquellas personas que quieren aplicarse la vacuna y cuando llega material son avisadas para colocárselas.

El otro dato no menor es el precio de cada dosis (deben aplicarse dos). Aquellos vecinos que quieran inocularse deberán pagar, por dosis, unos $90.600. Es decir, que en total tendrán que abonar $181.200 si es que quieren estar protegidos en la temporada que se aproxima, siempre y cuando existan unidades.

Excluida del calendario

La subsecretaria de Salud del Municipio de Junín, Gabriela Franchi, le confirmó a Democracia el faltante de vacunas en las farmacias locales y pidió un rápido accionar de Provincia. "En lugares donde se ha declarado zona endémica, ya han comenzado algunos operativos de vacunación", expresó la funcionaria, quien además aclaró que "la vacuna no está dentro del calendario".

Por lo tanto, Franchi contó que "la vacuna sólo estará disponible en farmacias", aunque remarcó que "no hay unidades en las droguerías y eso conlleva a que las farmacias no tengan vacunas". "La gente lo que está haciendo es anotarse y cuando consiguen los llaman, pero aún queriendo hacer una compra, en este momento no hay", reveló.

Esto podría darse por el famoso "cuello de botella". "Ahora no hay pero después podrían estar disponibles en el mercado. En el circuito estatal, al menos, no está disponible", recalcó la subsecretaria. Respecto a lo dicho por el ministro Kreplak, la integrante del equipo de trabajo del intendente Pablo Petrecca recordó que "la provincia de Buenos Aires no hizo una compra y es por eso que los municipios no tienen vacunas". "Esperemos que se haga una compra al menos dirigida hacia los municipios más afectados", pidió.

En cuanto a las medidas tomadas a nivel local, la funcionaria sostuvo: "Nunca dejamos de estar atentos a la situación y siempre hicimos el seguimiento. Durante el invierno lo que hicimos fue diseñar la estrategia para el verano porque todo hace pensar que si el año pasado los casos crecieron un 800% con respecto al año previo, 2024 va a ser igual".

Consultar antes de vacunarse

El médico infectólogo, Mario Cuitiño (m.115108), quien trabaja en La Pequeña Familia y en Hospital local, remarcó que es fundamental consultar a un profesional de la salud antes de vacunarse porque hay personas que no pueden aplicarse las dosis porque está compuesta del virus vivo.

"No pueden vacunarse las personas que tienen las defensas bajas, lo que llamamos los inmunocomprometidos. Es decir, aquellas personas que tienen cáncer, una embarazada, o con alguna enfermedad crónica que toma corticoides. Por eso es importante que la persona que se quiera vacunar tiene que pasar previamente por el consultorio del médico", marcó Cuitiño, quien además informó: "Otro sector en el que no se recomienda la vacuna es en los niños menores de cuatro años".

El infectólogo explicó que la población que más se beneficia de la vacuna es la que ya tuvo dengue, porque "tienen una mejor respuesta de anticuerpos". "Además, es una persona que si vuelve a tener dengue en el futuro, tiene un pequeño riesgo mayor de hacer un dengue más grave que el primero", remarcó

En cuanto a una posible epidemia, el profesional de la salud comentó que es difícil predecir porque "para que haya dengue tiene que haber mosquitos Aedes". "Es un mosquito urbano, que se adapta muy bien al ambiente donde vive el ser humano", recordó.

Evitar una epidemia

Mientras, desde Nación anticiparon que el país incorporará la vacuna a un plan de trabajo con las provincias para evitar una epidemia por tercer año consecutivo y con la magnitud que alcanzó la de esta temporada.

La decisión la dio a conocer en las últimas horas el Ministerio de Salud de la Nación luego de que la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) llegara a una recomendación a partir de nuevos datos relevados en los últimos meses.

La vacunación será focalizada en las zonas endémicas del país con alta circulación viral, como las provincias del norte del país, y será apenas una herramienta más de un conjunto de medidas que, aunque son conocidas, los más de 400.000 casos y los 301 fallecidos oficializados hasta ahora en la mayor epidemia de los últimos 15 años demuestran que no se pusieron en práctica a pesar de las señales de alarma que se activaron durante el año pasado.

En las próximas semanas comenzarán las reuniones por regiones entre funcionarios de los ministerios de Salud de la Nación y las provincias antes del próximo encuentro de todos los ministros del país en el Consejo Federal de Salud (Cofesa).

Priorizados

Esa estrategia, según consta en el acta de la última reunión de ese organismo técnico asesor, “tendrá como población objetivo las personas de 15 a 39 años en los departamentos priorizados según la situación epidemiológica. Se dará inicio por etapas con la población de 15 a 19 años y se avanzará de manera dinámica, progresiva y escalonada, de acuerdo con la disponibilidad de vacunas y las estrategias ya implementadas por las jurisdicciones".

Eso es porque hay provincias, como Salta o Misiones, entre otras, que vacunaron a población de entre 29 y 40 años en departamentos o municipios con alta circulación viral. También, está disponible la información de la población que se vacunó de manera privada. La ciudad de Buenos Aires es uno de los distritos con mayor cantidad de personas que optaron por aplicarse el esquema de dos dosis, con un intervalo de tres meses, en la red de vacunatorios privados.

Cifras de récord

La incidencia acumulada hasta el momento para la temporada es de 573 casos cada 100 000 habitantes. En 2024, la situación se ha recrudecido, y durante los tres primeros meses fueron notificados un total de 4 257 154 casos sospechosos, lo que representa un aumento del 304 % respecto al mismo periodo de 2023 y del 495 % respecto al promedio de los últimos cinco años. Entre los países más afectados están Argentina, Paraguay y Brasil. Por ejemplo, este último ya ha informado de más de 1,5 millones de infecciones y 278 muertes en lo que llevamos de 2024.

El dengue está causado por la infección con cualquiera de los cuatro serotipos del virus del dengue (que van del DENV-1 al DENV-4). La infección por un serotipo determinado brinda inmunidad homóloga de larga duración, pero la protección heteróloga –es decir, frente a un serotipo diferente– es de solo unos meses.

Los principales vectores de la enfermedad son los mosquitos hembra de las especies Aedes aegypti (llamado mosquito del dengue) y, en menor medida, Aedes albopictus (el mosquito tigre asiático). También se ha informado de transmisión perinatal, en transfusiones de sangre, leche materna y trasplante de órganos.

Actualmente, el dengue está presente en decenas de países y afecta a más de 100 millones de humanos al año, causando unas 25 000 muertes. No obstante, algunos modelos estimativos indican que las infecciones reales alcanzan los 390 millones por año, de las cuales 96 millones manifiestan síntomas clínicos.

La incidencia mundial se ha multiplicado por ocho en los últimos 20 años y continúa aumentando, impulsada por el cambio climático y la urbanización. Los datos apuntan a que, hoy en día, 3 900 millones de personas corren el riesgo de infectarse con el virus, pero algunas previsiones calculan que en 2080 más de 6.000 millones estarán en riesgo de contraer la dolencia.