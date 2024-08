Juninenses que se apasionan bailando tango, participaron del Mundial BA

Tamara Borda, José María Coria, Francisco Zeni, Marcelo Ortiz y Susana Sánchez, son los juninenses que participaron del Mundial de Tango Buenos Aires, un evento que reúne a cientos de bailarines argentinos, de distintas partes del país, y también muchos extranjeros que aman bailar tango.

El evento también convocó al turismo que disfrutan estar en Buenos Aires y sus reductos tangueros.

Vale destacar que la pareja compuesta por la juninense Tamara Borda y Diego Ali Delgado, oriundo de Ituzaingó, resultaron clasificados en Tango de Pista, cuya semifinal se realizará hoy, en tanto que estuvieron muy, muy cerca de clasificar en Tango Escenario.

Supimos también que José María Coria, un reconocido bailarín de nuestra ciudad que como tantos otros, anduvo por el mundo enseñando esta danza tan nuestra, bailó Tango Pista junto Kristina Soboleva, a una joven de Rusia. No pasó a la siguiente ronda pero logró una linda experiencia en un evento muy convocante.

Por su parte, el juninense Francisco Zeni tuvo como pareja a una joven italiana, Giulia Del Porro, que a pesar de tener muy poca preparación lograron buen puntaje aunque no clasificaron. Marcelo Ortiz y Susana Sánchez, estuvieron también en el Mundial, representando a Junín en este evento internacional que se realiza en Buenos Aires .

Alrededor de 750 bailarines se inscribieron en este evento, pero sólo 40 parejas de Tango de Pista y 20 de Tango Escenario llegarán a la gran final del martes 27 de agosto en el Movistar Arena. El evento será transmitido en vivo.

Tamara Borda

En diálogo con Democracia, Tamara Borda, quien junto con su compañero Diego Delgado (oriundo de Ituzaingó), contó que ellos clasificaron en Tango Pista el martes último, pero también bailó en la otra categoría de Tango Escenario.

Ella es de Junín y desde hace dos años y medio está viviendo en Buenos Aires. Al recordar sus inicios, Tamara mencionó que empezó a bailar cuando tenía 8 años con Gustavo Suárez. “Él fue mi maestro por muchísimos años y después me vine a Buenos Aires”, dijo.

Como muchos otros jóvenes, trabaja haciendo lo que le gusta: bailar tango en distintos espacios porteños como Plaza Dorrego, Caminito, etc. y también dando clases de tango a extranjeros.

“Para nosotros el Mundial de Tango fue una sorpresa porque con mi compañero empezamos a bailar juntos hace cuatro meses, aproximadamente, así que fue una locura haber pasado, haber clasificado porque veníamos a disfrutar de haber competido nada más. Estábamos súper contentos cuando clasificamos, muy felices”, manifestó. “Este sábado, 24 de agosto, vamos a bailar. Estamos citados a la 13.30 en la Usina del Arte y supongo que bailaremos tipo 15. Ese mismo día, a la noche, nos dicen si clasificamos o no. La final será el 27 de agosto, en el Movistar Arena”, dijo.

Tamara y Diego también bailaron en el rubro Tango Escenario, el miércoles último, sumando su participación, arte y entusiasmo. Los resultados dados a conocer ayer mostraron que ambos estuvieron muy cerca de clasificar para la semifinal, obtuvieron 7.142 puntos promedio y el mínimo para clasificar fue de 7335.

Francisco Zeni

Por otra parte, otro juninense que se abre camino en la danza tango desde muy joven es Francisco Zeni (25) apasionado por el tango y participante del Mundial que está transcurriendo.

Desde muy chico, a los cinco años, empezó a bailar tango, de la mano de María, su madre, y luego fue alumno del profesor Gustavo Suárez en su academia. “Me empezó a gustar el tango, hacía muchas presentaciones en los escenarios, en La Ranchería, competía en los Juegos Bonaerenses donde en el 2017 obtuve la medalla de oro bailando Tango. A los 18 años empecé a girar por el mundo (Europa y México) dando clases de tango, bailando. Después estuve un tiempo en Capital, con esta profesión de bailarín hasta la pandemia. Volví a Junín y estoy dando clases de tango”, manifestó.

Sobre cómo fue que llegó a participar del Mundial de Tango 2024, contó: “La idea surgió hace dos semanas. Tengo una amiga que es de Italia, Giulia Del Porro se llama, y me preguntó si quería participar en el Mundial con ella. Yo le respondí que no éramos pareja de baile, nunca antes habíamos bailado juntos, por lo cual podíamos participar pero no tener muchas expectativas. Fue así. El sábado pasado, 17 de agosto, ensayamos cuatro horas y nos presentamos”.

Es así que transcurrieron las rondas clasificatorias, el lunes y martes último, Tango Pista, buscando la clasificación para la semifinal de este sábado. “Bailamos el lunes y martes, por muy poco no clasificamos. A pesar de que no somos pareja de baile, practicando 4 horas nada mas, nos fue bastante bien”, comentó Francisco.