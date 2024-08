Laguna de Gómez: las lluvias de primavera serán fundamentales para que recupere su nivel normal

Si bien Mar Chiquita ganó un metro y medio de profundidad debido a las lluvias que se vienen dando en la cuenca del Salado desde marzo, aún le están faltando unos 50 centímetros de agua para alcanzar niveles normales. A pesar de eso, esta semana comenzó a ingresar caudal a la Laguna de Gómez, que sólo contaba con agua estancada.

Si bien el espejo está en mejores condiciones en cuanto a cantidad comparado a meses anteriores, será fundamental lo que ocurra en la primavera que se aproxima. Democracia consultó sobre la situación de la Laguna a Marcelo Balestrasse, concejal de Juntos y ex secretario de Obras Públicas, quien además conoce en profundidad sobre la temática.

Balestrasse explicó que si en los próximos meses se da nuevamente el fenómeno de seca de “La Niña”, la Laguna de Gómez tendrá menos agua que en la actualidad. Pero a pesar de eso, difícilmente se la vea totalmente desierta como ya ocurrió. Además de las precipitaciones, será fundamental estudiar el comportamiento de las napas subterráneas. Si muestran señales de recuperación, la laguna transitará el mismo camino; pero si eso no ocurre todo será diferente. “La laguna va recuperando su nivel pero todavía dista mucho del normal. He visto imágenes del agua saliendo por una de las compuertas abiertas hacia la Laguna de Gómez y eso es esperanzador pero su futuro dependerá del agua que caiga en la cuenca del norte”, dijo.

Las precipitaciones que se originen entre septiembre y diciembre serán claves para amortiguar el impacto del agua que se evaporará en el verano (unos 400 mm. entre diciembre y marzo). Al respecto el edil consideró: “Si no llueve esa cantidad de agua el agua no se va a recuperar y es difícil saber hasta la primavera si se recupera un poco más o no. De no ocurrir, seguiremos estando como hace dos años atrás con muy poco nivel de agua”, anticipó.

En coincidencia, dos años es lo que calculan diferentes voces que tardará en recuperarse el nivel de agua en la Laguna de Gómez, siempre y cuando el tiempo acompañe, algo que parece complicado hasta el momento. “El nivel normal está un metro por encima de lo que está hoy. Hablamos de una cota de 75 metros y hoy está en 74. Creo que dos años de normales de lluvias en la cuenca, de unos de 900 a 1.000 milímetros, puede generar que se vuelva a lo normal, pero eso hasta el momento no se ha producido”, aseveró.

Obra del espigón

Democracia realizó ayer una recorrida por la Laguna de Gómez y analizó el estado de la obra del espigón. Consultado por la misma, Franco Castellazzi, secretario de Obras Públicas del Municipio de Junín, explicó que la obra está financiada por el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires por un total de 220 millones de pesos.

El funcionario municipal reveló que “el estado de la obra es de un avance del 86 por ciento” y consideró que “la parte estructural del espigón ya está terminado”. “Lo que más ocupa el presupuesto que resta por ejecutar es un pavimento previo al espigón, columnas de alumbrado que faltan colocar, así como también los materiales eléctricos para que ese tendido eléctrico esté constituido como tal”, contó.

“La escalera de la derecha que siempre tuvo el espigón se hizo completamente nueva, así como también una rampa de acceso para aquellos que tengan capacidades disminuidas. Y actualmente se está realizando, además del pavimento y las columnas”, expresó Castellazzi, quien además sintetizó: “La etapa que completa el espigón tiene que ver con la vela y las barandas del mismo. La vela es la estructura que tenía en el centro de su etapa final, tan emblemática para la ciudad de Junín y tan impactante en términos de nuestras imágenes de cómo se vende el distrito a nivel turístico, por eso se está reconstruyendo para que tenga la misma imagen que tuvo la vela originalmente”.