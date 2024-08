Como cada 7 de agosto, los fieles católicos en Junín mostraron su fervor cristiano por San Cayetano. Más allá de los pedidos por salud y trabajo, para muchos, la congregación se centró también en agradecer al santo.

La procesión que tuvo lugar ayer contó con un gran número de fieles que se acercaron a la capilla. Más tarde se realizó la misa central en la Capilla, ubicada en Cichero 470 (esquina Comandante Escribano). Entre las actividades previas, se realizó un risotto para compartir, al mediodía.

“El peregrino, devoto de San Cayetano es más de agradecer”, destacó el padre Luis en diálogo con TeleJunín. “Pero siempre están todas las urgencias que se ponen al pie de nuestro patrono, el trabajo, la salud, la familia”.

Destacó que “durante años hemos acompañado el acercamiento del pueblo que viene a los templos de San Cayetano o la capilla, donde haya una imagen, la gente pasa a cumplir su acción de gracias, su voto, sus promesas, pequeñas o grandes. Eso a mi como sacerdote me pone muy contento porque uno los ve y uno se alimenta también de esa fe. Una fe muy grande que se manifiesta en este día”.

El padre Luis resaltó que “son momentos donde el pueblo está realmente sufriendo mucho. Aunque no fue tanto como lo del 2001 y 2002, gracias a Dios no ha llegado a ese nivel, pero parece que vamos en camino. Dios quiera que no y que ponga su mano para que nuestros gobernantes puedan encontrar el camino para hacer lo que deben hacer, procurar el bien para el pueblo”.

Por último, pidió: “No pongamos nuestra fe en el hombre, aunque nos puede pasar, porque uno mira en el ambiente de la política, pero creamos en Dios. Y a los gobernantes exigirles que cumplan con lo que les pide el pueblo. Ni más ni menos que obrar el bien común”. Y cerró: “Ese es el mensaje, creamos en Dios, en nuestra madre la Virgen, en los santos, como San Cayetano, un gran sacerdote, amante de los pobres, de la virgen”.