Fonda celebra sus 20 años el domingo 28 en el Teatro La Ranchería

Con la presencia de la directora de Cultura, Agustina Barbosa, el grupo musical juninense Fonda anunció que el día domingo 28 de julio se presentará en el Teatro de la Ranchería para celebrar los 20 años de su trayectoria, el cual es apoyado por el programa “Mecenazgo a la actividad cultural”, impulsado por el Gobierno de Junín. En este sentido, integrantes de la banda informaron que las entradas para el show ya están a la venta y se pueden adquirir a través del link que figura en el Instagram @fondajunin.

Cabe destacar que, desde su puesta en funcionamiento en el año 2021, el programa aplica una importante política pública de fomentar y apoyar toda expresión artística existente en la comunidad, en asociación con diferentes empresas que aportan los fondos necesarios para el financiamiento de los respectivos proyectos, y como contrapartida, el Municipio los exime del pago de las tasas.



A propósito de esto, Agustina Barbosa, directora de Cultura del Gobierno de Junín, expresó: “Hace tiempo venimos trabajando sobre cosas que están bien, cosas a mejorar, pero lo más importante también es que ellos traen propuestas activamente y eso es fundamental, y por supuesto, vamos a apoyar aún más brindando un espacio en la grilla a modo de cierre en lo que respecta a las vacaciones de invierno”.



Para finalizar, Barbosa contó que “el año pasado fue con el cierre a cargo del Mundial de Tango, el anterior con el Festival de Jazz y Blues, ahora va a ser con Fonda, y eso es importante, al igual que también lo es el Mecenazgo, que parece un programa muy inalcanzable porque tiene ciertos pasos a seguir, pero trabajando en conjunto y con cercanía a los artistas, apoyamos desde donde se puede, respondiendo a consultas y estando presentes con las herramientas que tenemos”.



Por su parte, Juan Manuel Pavón, integrante de “Fonda”, agradeció al Municipio por el acompañamiento y la difusión del evento y dijo: “Son 20 años, no es mucho, pero tampoco poco, pero justamente queremos un poco reforzar lo que fue todo este tiempo para nosotros, uno mira para atrás y podemos ver una ciudad que siempre nos acompañó desde que tenemos recuerdos con auspicios, con lugares, aportando ya sea una fuerza física, dinero, buena onda, Junín es una ciudad muy cálida, que nos brindó mucho”.



“A su vez con un Municipio que apuesta a los artistas locales, con el que hoy tenemos una muy buena relación, sobre todo con Agustina (Barbosa), con quien conectamos de un primero momento y fue parte de esta planificación, ya que lo del evento del 28 de julio estuvo en dudas por un momento, y gracias a ella pudimos realizarlo en el gran teatro de La Ranchería, y estamos súper contentos de presentarnos en un lugar tan querido por nosotros y por todo Junín”, destacó.



Para cerrar, el artista sostuvo que “es muy grato saber que vamos a brindar un show como este, nos pone contentos y también nos pone contentos ver hoy tanto apoyo, tantos mensajes por parte de la gente, tanto cariño después de 20 años, que no es fácil mantenerse y más en la música, que es un género tan cambiante, todo esto nos llena de orgullo y cuando uno mira para atrás se pone feliz, pero también tienen esas ganas y esa necesidad de mirar para adelante y poder hacer lo que no se hizo y lo que se hizo, hacerlo mejor”.



A su vez, Nicolás Iriart, otro de los integrantes de “Fonda”, se refirió al grupo musical y contó: “Son 20 años que tocamos por todos lados, por varias ciudades de la zona y también en Capital, en La Plata, y siempre fuimos bien recibidos, este es un festejo, es estar entre amigos, es apostar a la cultura, hacer espectáculos lindos, trabajados, donde se note nuestra esencia y por este pulmón cultural que nos hace querer seguir tocando”.



“Siempre tratamos de pensar qué podemos hacer nuevo o en qué podemos mejorar y esta es una celebración en donde estamos trabajando muchísimo, que van a constar de muchos invitados y que desde febrero lo estamos armando con mucho esfuerzo y es una invitación para todo el público, para los que nos vieron, para la gente que no nos conoce, va a ser un lindo show de música, de rock, que va a tener muchas sorpresas, están todos invitados el 28 de julio al teatro de La Ranchería, las entradas se sacan en nuestro Instagram, está muy fácil el acceso, esperamos a toda la comunidad juninense y de la zona a que se acerquen a festejar con nosotros”, indicó.



Para finalizar, Iriart remarcó que “el reconocimiento es algo raro, a veces lo ves, a veces no lo ves, mucha gente cuando se acuerda del nombre o recuerda un recital, un festival, algún lado donde nos vio y esto genera un poco de nostalgia, pero al mismo tiempo se trata de traer frescura con las propuestas, de nunca quedarnos quietos y tratar de marcar cierta bandera de que las cosas se hacen laburando, como lo decía Agustina (Barbosa), gestionando y moviéndose, y eso me parece que la gente lo detecta, lo ve y lo aprecia y eso es lo que esperamos, que más allá de la música, que se aprecie todo el trabajo que hay atrás, un recital no es solamente el evento, hay muchísimo ensayo, muchísimo esfuerzo detrás de eso y es lo que queremos, que se reconozca, pasarla bien y estar en comunidad”.