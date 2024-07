“Ciencias Divertidas”: una propuesta para que los chicos aprendan y disfruten con la experimentación

Dentro del amplio y diverso abanico de iniciativas impulsadas por la Dirección de Cultura del Gobierno de Junín para el receso invernal, se encuentra este taller a cargo de la profesora Débora Paíz que se desarrolla en el Museo Histórico (Quintana y Newbery), con el objetivo de que los chicos y chicas aprendan sobre el método científico de una manera lúdica y con materiales adaptados para su edad. La próxima cita de esta iniciativa tendrá lugar el jueves 25 a las 15.30hs, con previo retiro de entradas por Hipólito Yrigoyen 65.



Desde el Municipio agradecieron a la comunidad por la buena respuesta a las actividades planificadas para el disfrute de todas las familias e invitaron a participar del resto de iniciativas propuestas al respecto. Además, destacaron la política de apertura comunitaria del Museo Histórico para recibir este tipo de actividades y expresiones contemporáneas, para lo cual también se desarrolla un proceso de revalorización y ordenamiento espacial, para aprovechar mejor las instalaciones del establecimiento cultural.



A propósito de esto, Débora Paíz, profesora de Educación Especial y responsable del taller “Ciencias Divertidas”, agradeció al Municipio por la convocatoria y manifestó: “Este es un taller que apunta a la dinámica y el método científico por medio de la experimentación concreta, por eso cada uno de los chicos y chicas recibe su material personalizado para que puedan manipular directamente los materiales científicos disponibles y adaptados para su edad”. Luego, sostuvo que “en otras ocasiones se utilizan tubos de ensayo de vidrio para mayor manipulación, para trabajar el movimiento, manejo de la mano, la observación y los tiempos de espera”.



“Una de las frases que utilizo siempre en estos talleres es que ‘todo es aprendizaje’ y siempre busco la manera de captar la atención de los chicos y chicas para que disfruten y se diviertan con la ciencia”, dijo Paíz y añadió: “En el último grupo con el que interactuamos no volaba una mosca y estuvieron todos súper concentrados en lo que estaban haciendo y expectantes a las reacciones químicas”.



Seguidamente, la profesora también manifestó que “estamos todos los martes y viernes con ‘Ciencias divertidas’ en ‘Vínculos’ (Quintana 144), una propuesta que nació y empezó a difundirse a partir del mes de octubre del 2023 en la ciudad, más precisamente en el aula de educación especial de la escuela donde trabajo y en otros espacios más como proyecto propio”. En continuidad, expuso que “en su momento me plantearon la idea de sacar este taller y abrirlo a la comunidad y por suerte prendió muy bien”.



A su turno, Agustina Barbosa, titular de la Dirección de Cultura de la Municipalidad, señaló: “Estamos muy contentos con esta propuesta en particular porque es la primera vez desde hace tiempo que ofrecemos un taller de estas características, que busca generar atracción y entusiasmo por la ciencia entre los más chicos y está muy bueno que se utilice el movimiento para eso y que sea mucho más dinámico todo”.



“Conocí a Débora en una feria, nos interesamos mucho por su trabajo, buscamos la manera de coordinar para que pueda participar de estas actividades por el receso invernal y tuvimos muy buena predisposición de su parte, así que le estamos muy agradecidos por eso”, agregó.



Asimismo, la funcionaria afirmó que “nos pareció importante llevar a cabo este taller en el Museo Histórico porque venimos desde hace tiempo buscando que se abra a la comunidad, para que sirva también para otras propuestas artísticas y pedagógicas de arte contemporáneo”, y complementó: “Estamos llevando a cabo un proceso de revalorización de este espacio, que incluye también un ordenamiento espacial interno para aprovechar mejor las salas de la casa y que sirvan para acoger a más cantidad de expresiones artísticas”.



Por otra parte, la directora aseguró que “la grilla de actividades se viene desarrollando muy bien, con gran cantidad de chicos y chicas que participan de cada una de las propuestas que pensamos y, en este sentido, agradecemos a las familias por confiar en nosotros para la diversión de sus hijos, sobrinos o nietos”. Luego, puntualizó que “esta es la única actividad que se desarrolla con cupo cerrado por lo que explicó Débora en cuanto a la utilización de los materiales específicos”.



“Ya tenemos todas las entradas agotadas para el espectáculo de doble función de hoy a la tarde, como también en las sociedades de fomento, en el MUMA y el MACA con la expresión corporal”, recalcó Barbosa y añadió: “Este domingo 21 tenemos la actividad de ‘Juntos a Jugar’ al aire libre con el cierre de Upa La La a las 16.15hs, con un taller de compostaje y juegos organizados con el programa ‘Voy Seguro’, así que extendemos la invitación a toda la comunidad para que participe”.



Por último, la directora dijo estar “muy agradecida con toda la comunidad por la buena respuesta que tenemos en cada una de las actividades y para nosotros es una satisfacción enorme, sobre todo cuando vemos las caras de alegría y satisfacción en los más chicos que participan”.



Actividades para el fin de semana



Cronograma de actividades para los próximos días:

Viernes 19 de julio



-10:30 hs. “CONSTRUYENDO TÍTERES”, para chicos de 5 a 7 años . Biblioteca Municipal B. Rivadavia. Partiendo de la lectura de “La cerdita Penélope” vamos a construir títeres de dedo.

-13 a 15 hs. “PALEONTÓLOGO/A POR UN DÍA”. MUMPA. PNLG.

-16:30 hs. “CANTIJUEGOS” Canciones para Jugar, espectáculo interactivo para toda la familia. A cargo de Raúl Saldías. AGUSTINA.



Sábado 20 de julio



-16:30 hs. “CANTIJUEGOS” Canciones para Jugar, espectáculo interactivo para toda la familia. A cargo de Raúl Saldías. FORTÍN TIBURCIO.

-16 a 20 hs. “RESTRIKTED LIVE SESSION” Presentación de nueva indumentaria, juegos, premios, música y fotos. Galería de Arte Tono Local.



Domingo 21 de julio



-De 14 a 18 hs. Emprendedores locales, Voy Seguro, Juntos a Jugar, Compost para familias y UPA LALÁ cerrando esta jornada. Para toda la familia. Parque Central del Ferrocarril.