Obras públicas de Nación inconclusas en la región y sin visos de terminar

En nuestra región de la provincia de Buenos Aires, muchas obras que fueron iniciadas por el Gobierno nacional están inconclusas y no están siendo continuadas, a pesar de las gestiones que se realizan desde diferentes municipios bregando por su terminación, ya que hay varias que presentan un importante avance de obras.

Con la aprobación de la ley Bases, si bien se habló de la continuidad de las obras nacionales que tenían un 80% de avance, en todos los casos no hubo novedades desde Nación.

Lo cierto es que desde diciembre del 2023 nada se sabe sobre la continuidad o los próximos pasos a seguir de trabajos que quedaron paralizados o incluso con poco avance una vez conocidos los resultados de las elecciones generales.

Desde el distrito de General Pinto, José María Lauría, secretario de Obras y Servicios Públicos, al ser consultado por Democracia, manifestó que se hallaba paralizada la obra de construcción de 108 viviendas perteneciente al programa nacional Casa Propia, con un 97 por ciento de avance, es decir, están prácticamente terminadas.

“Estamos en los detalles – explicó Lauría-, haciendo la infraestructura para las líneas eléctricas que se retrasó, pero una vez que tengamos eso, ya tiene agua, cloacas toda la quinta y estará para entregar”.

El inconveniente señalado por el secretario es que a la empresa no le pagaron más los certificados de obra. “Tenemos que terminar al cien por ciento para que entregue la obra y nosotros podamos entregar las viviendas. Se ha hecho el listado de inscriptos, pero no el sorteo, que recién se hará cuando estén todas terminadas”, dijo.

Estimó que para concluir la infraestructura eléctrica faltarían 20 a 30 días y ya estaría en condiciones. “Hay que ver qué resuelve el Gobierno nacional, que termine de pagar los certificados así la empresa hace la recepción y, si tiene algunos problemas que solucionar, se hace una licitación”, apuntó.

A la pregunta sobre por qué no se había hecho el sorteo, el directivo dijo que obviamente una vez hecho la gente querría entrar, habría presiones. Por lo cual, para evitar ese tipo de inconvenientes, hasta que no se resolviera el pago a la empresa y la misma entregara las viviendas, no se haría el sorteo.

Por su parte, la directora de Obras Públicas de Pinto, Verónica Fuentes, acotó que la última certificación de obra de la empresa fue en diciembre del 2023 y luego se había frenado avisando entonces que no se iba a pagar certificación a la empresa. “Son siete manzanas ubicadas al norte de la ciudad de Pinto, zona urbana, con servicios de agua, cloacas y electricidad. El Municipio está manteniendo la obra e hizo convenio con Eden, por el término de la red eléctrica”, apuntó.

Otra de las obras es la iluminación en accesos. “A nosotros nos quedó pendiente la culminación del cambio por luminarias LED. Teníamos dos proyectos, uno lo terminamos en Granada y Germania, y el otro convenio en Iriarte; este último quedó pendiente”, dijo.

“Algo que sí se terminó antes del cambio de gobierno fue la iluminación en las entradas a las localidades de General Pinto y Granada, con columnas y alumbrado LED”, acotó.

Ruta Nacional 188

El secretario Lauría mencionó que una de las obras ansiadas en General Pinto era el arreglo de la Ruta Nacional N° 188, que en un tramo se estaba ensanchando entre Lincoln y Pinto, pero que, si bien la obra terminaba en Realicó, en diciembre se paró y no avanzó más.

“Han llegado hasta Pinto con terminación de carpeta y señalamiento horizontal. Estaban trabajando en la ciudad de General Pinto y Granada, una localidad del partido de Pinto. A mitad de camino fue cuando se cortó todo. Está pendiente eso. Hay zonas que pavimentaron un poco y pintaron, y otras donde quedó todo el fresado por tramos sin terminar de cubrir la carpeta”, describió.

Respecto al ensanchado de la calzada, el secretario explicó que se estaban haciendo porque había tramos que eran más angostos que lo permitido por la normativa y que a raíz de eso, cuando había accidentes, en ocasiones terminaban en juicio y los tenía que pagar el Estado porque no tenía las medidas reglamentarias de 7,30 metros la calzada.

“Cuando estuvieron trabajando en la zona de Pinto - Lincoln, cuando ensancharon eso, se notó la mejoría: hay más espacio entre camiones que se cruzan. Además es una normativa internacional que la ruta tenga determinada medida, por lo cual, cuando había algún accidente, se cuestionaba que la ruta fuera más angosta de lo permitido”, dijo.

Respecto a la obra en esta ruta nacional, responsabilidad de Vialidad Nacional, el secretario Lauría acotó que es para una ruta muy importante, que se extiende desde San Nicolás hasta San Rafael de Mendoza, pasando por varias localidades de la región.

“Estaba prevista para tres o cuatro años. La empresa a cargo de la obra es Decavial”, acotó.

Alem

El ingeniero Luis Siri, secretario de Obras Públicas del distrito de Leandro N. Alem, en diálogo con Democracia, manifestó: “La obra más importante y más necesaria que está pendiente y que depende de Nación es la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales en el acceso de entrada a la ciudad de Vedia. Es una obra que tiene un avance entre el 25 y 30 por ciento. En realidad le falta mucho, por eso es importante tener una respuesta, pero hasta ahora nadie la dio”.

“No te dan una explicación, absolutamente nada. Es como si no hubiera existido la obra”, lamentó.

Respecto a lo que se había hecho el año pasado, dijo que se había avanzado mucho con el movimiento de suelo de las lagunas de la planta, que estaba la geomembrana, pero tenía que ser puesta, y faltaba la parte de obra civil.

El secretario mencionó como trabajos pendientes los dos pozos de extracción de agua, también con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), obra complementaria a la planta potabilizadora de agua que sí se inauguró, que es mucho más grande que la anterior. “Estos dos pozos tienen bastante avance de obra porque ya están incluso colocadas las bombas y demás, falta el tablero eléctrico, conexiones y cañerías que no están lejos de poder terminarse”, comentó el ingeniero Siri.

Cabe acotar que en este punto, el intendente Ferraris está gestionando ante las autoridades bonaerenses para avanzar a través del Gobierno de la provincia a fin de poder terminarlos, porque eran necesarios para el funcionamiento correcto de la planta potabilizadora.

Otra de las obras es la del Centro de Aprendizaje y Estimulación Temprana, que surge por convenio tripartito: Nación, Provincia y Municipio. “Nación es la encargada de certificar los avances de obra, la que pone el dinero para avanzar, pero no da respuesta alguna. Tiene un avance superior al 60 por ciento”, afirmó.

Está también inconclusa la obra del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) con un avance bastante menor al anterior pero pasa lo mismo, no tienen respuesta desde Nación.

“En este último caso hay un agravante – advirtió- porque es tipo construcción en seco, con lo cual los perfiles metálicos, cerramientos de madera, o similar, que están expuestos a la intemperie están deteriorándose”.

El dirigente apuntó que había otras gestiones que se estaban haciendo para la terminación de la pileta climatizada, obras de pavimento, cordón cuneta, etc., con diversos programas de Nación que hoy quedaron en nada.

Ruta 7

En la última sesión del Concejo Deliberante de Alem, el Bloque Unión por la Patria manifestó su preocupación ante el abandono de la Obra Pública por parte del Estado nacional

El concejal Sevillano (Unión por la Patria) aclaró que se trata puntualmente del estado de la Ruta Nacional 7, donde desde hace meses se ha parado el mantenimiento y reparación. “No hay bacheo, no se corta el pasto, se está rompiendo por partes la carpeta asfáltica”, dijo el concejal.

Destacó que el concesionario del peaje ha subido el precio de $300 a $1.000, y no se veían las mejoras que debería realizar, “ni siquiera se siguió con la obra de una nueva cabina”, dijo.

Los concejales de la oposición sostienen que falta poco (la obra está en un 74,57%) para alcanzar el 80% requerido para seguir adelante, y que habría que insistir en la responsabilidad de la concesión, mientras que los concejales del bloque oficialista remarcan que en realidad se trata de lo mismo, de “un Estado ausente por orden de un presidente que está cumpliendo lo que prometió frente a gente que de todas maneras, desafiando la lógica más básica, lo votó”.

Después de varias alternancias en el uso de la palabra, en las que se resalta la coincidencia sobre el mal estado de dicha Ruta 7, el voto fue de la mayoría, por lo cual se aprobó.

Chacabuco

El intendente Darío Golía, de la Municipalidad de Chacabuco, al ser entrevistado por Democracia, afirmó que no había novedades para la continuidad de las obras de Nación en el distrito.

“No tenemos novedad. Nosotros hemos hecho un petitorio con todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires y el gobernador al Gobierno nacional por todas las obras paralizadas, de las cuales hay 6.000 en el país y 2.000 son de la provincia de Buenos Aires. Son muchas”.

“La variante de Ruta 7 es la que tiene un mayor avance, que se debería terminar. Es inconcebible en todos los casos que no se termine, que quede esa obra paralizada, porque todos sabemos la lucha que tenemos todos los vecinos de esta zona. Arrancamos hace más de 20 años con Mario Meoni, con el intendente de Carmen de Areco y de Giles, para la construcción de esta importante obra que comenzó en etapas, que también los autoconvocados trabajaron muchísimo para que comience. Fue todo un logro para poder avanzar y hoy esta variante, que es tan importante para nuestra zona, para Chacabuco también, está tan próxima a terminarse que es una pena que no se termine, y que el Gobierno nacional debería terminar. Así que es inconcebible”, afirmó.

“Y tenemos la otra obra en la Ruta 7 – acotó-, que es Chacabuco-Carmen de Areco, con un avance de obra menor, pero también es muy importante para esta zona. Pensemos que hasta diciembre último trabajaban 500 trabajadores en estas dos obras y que a partir de ese mes hay cero, de los cuales 120 son de Chacabuco, el resto son de otras ciudades, pero también hace al fomento del trabajo en esta zona”.

El intendente Golía dijo que había otras dos obras licitadas por el Gobierno nacional, una que tiene que ver con la sede de la UTN en Chacabuco, una obra de 1.500 millones de pesos presupuestada el año pasado. Y la otra mencionada, es el acceso a la Avenida Juan Perón, de 3.500 millones de pesos, que también estaban licitados y que no alcanzó a adjudicarse.

“Son dos obras por las cuales se llamó a licitación, pero no alcanzaron a adjudicarse”, lamentó.

Lincoln

En el distrito de Lincoln, respecto a las obras pendientes que dependen del Gobierno nacional terminarlas, el intendente Salvador Serenal dijo que había un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en Roberts que inició durante la gestión del entonces ministro nacional Katopodis, en su momento, pero que luego, al cambiar el gobierno, quedó paralizada. “La verdad es que eso es muy triste –lamentó el intendente- porque estamos hablando de educación; es un centro educativo infantil y no hay respuesta de Nación”.

Consultado sobre en qué porcentaje estaba avanzada dicha obra, el jefe comunal respondió que se habían hecho los cimientos.

“La obra arrancó a mediados del año pasado, pero después de la elección quedó paralizada. Estamos viendo que en su momento Katopodis, que actualmente es el ministro de Infraestructura de provincia, había dicho que iba a seguir con esas obras desde Provincia, pero hay un tema legal: hay una empresa que, si no sigue, se cae esa empresa y hay que empezar a andar en un tramo judicial que lleva años para poder resolverlo. Así que nosotros decidimos llevar adelante esa obra con el Fondo Educativo: son 200 millones de pesos que vamos a poner nosotros para terminar esa obra importante”, concluyó el intendente Serenal al ser entrevistado por Democracia.

Otros

Cabe mencionar que en los distritos de General Arenales, Florentino Ameghino y General Viamonte no quedaron obras de Nación inconclusas, según lo confirmaron a Democracia los intendentes Érica Revilla (Arenales), Nahuel Mittelbach (Ameghino) y la secretaria de Obras Públicas de General Viamonte, Mariana Espinazo, por lo cual el Gobierno nacional no está realizando trabajos en esos distritos en cuanto a terminación de obras se trata.

Sin embargo es necesario decir que el intendente Nahuel Mittelbach presentó a principios del corriente mes un pedido formal en las oficinas de Vialidad Nacional para que se finalizaran las obras de la Ruta 188, “dado que representan un riesgo para la seguridad de los vecinos que la transitan”.

Es preciso aclarar que no hay trabajos realizándose en el tramo de ruta que atraviesa el distrito de Ameghino. La obra debía continuar hasta Realicó, pero terminó en Pinto y no avanzó más.